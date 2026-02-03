Pucará Orígenes
Parece un chiste pero no. Uno de los mejores peruanos de Madrid está en la Plaza del Ecuador. Latin vibes y mestizaje en Chamartín. Al mando de la casa, Gian Carlo Panzera y Patrick Griffith, dueños y artífices del éxito del primer Pucará. Ha sido tal la acogida de los clientes que se han animado, dos años después, a ir un paso más allá, a levantar la persiana de un local mayor, un espacio que cromáticamente toma como hilo conductor la legendaria Montaña de los Siete Colores. Aparecen nuevos platos pero en la misma línea de reinterpretación contemporánea de recetarios y sofisticación de las tradiciones peruanas. La carta es un animado y sugerente viaje que arranca en la costa, pasa por los Andes y termina en el Amazonas. Y es también un compendio de las culturas, como la japonesa o la china, de las que ha bebido y con las que se ha enriquecido la vastísima gastronomía peruana. Para la bodega han contado con la asesoría de la fabulosa Enoteca Barolo. Así que hay mucha y imponente botella más allá del pisco sour o un chilcano.