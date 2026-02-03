La incursión del limeño Jhosef Arias en la variante más casual de su gastronomía no habría que tomarla como menor. Si su grupo ya abarca la cocina nikkei con Hasaku, la criolla con Callao 24 o la de cevichería con Piscomar, quiso Arias perfeccionar el pollo asado como tótem del recetario popular en familia valiéndose además de una mezcla entre el formato delivery y presencial. Estrena además un segundo local más grande en las inmediaciones de la plaza de Cuzco tras la buena acogida del de la calle Hermosilla. Con la misma carta pero con la idea de dar uso a una mesa central para que el propio Jhosef explique a estos diez o doce comensales los secretos de sus recetas. Los que quiera desvelar, pues la del pollo tiene su aquel entre la salmuera y la maceración en especias. Este pollo a la brasa, crujiente por fuera y jugoso por dentro, no exime de atacar otras opciones de una carta que esconde más de lo que parece. Desde el “cebiche” a los arroces en modo chifa, pasando por las alitas cocinadas a baja temperatura (achifadas o acebichadas, entre otras), y la parte propia de casquería como toda buena pollería peruana: chorizo criollo macerado en cerveza, corazón, rachi, molleja y costilla terminada con barbacoa de rocoto. Queda experimentar con las salsas y pasarlo todo con un vaso de chicha morada o un buen chilcano como trago largo.