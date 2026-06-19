Barcelona, la quinta mejor ciudad del mundo para comer este 2026

En Barcelona se come muy bien. Nosotros tenemos una guía donde recomendamos 500 espacios gastronómicos de la ciudad, ordenados por distrito (pero si quieres una versión reducida, puedes echar un vistazo a la lista de los 50 mejores restaurantes). Así que no es ninguna sorpresa que Barcelona esté en el top de las mejores ciudades para comer del mundo entero. Repetimos: ¡del mundo entero! Será que no hay ciudades en el planeta…

Aunque el ranking de las Mejores Ciudades para Comer de Time Out lo hemos hecho nosotros, no nos lo hemos inventado: se ha creado a partir de una encuesta a más de 24.000 residentes de todo el mundo. Les pedimos que valorasen la calidad general de la escena gastronómica de su lugar de residencia, el precio de salir a cenar y los puntos gastronómicos en los que creen que destaca su ciudad. Y el resultado ha sido que Barcelona se encuentra en la posición número cinco.

¿Cómo ha llegado Barcelona a ser la quinta ciudad donde se come mejor de todo el mundo?

Sintiéndolo por otros puntos neurálgicos de la innovación gastronómica, como Madrid o Valencia, Barcelona es la capital de la vanguardia y la alta cocina. Hablan los datos: tiene más estrellas Michelin que ninguna otra ciudad del estado español (¡y es la decimoquinta ciudad en el ranking mundial!). Por lo tanto, se pueden encontrar restaurantes de gama alta para todos los gustos, desde asiáticos hasta la fusión inclasificable.

Pero, por otra parte, hay chefs de renombre de la ciudad que regresan a la esencia de la cocina tradicional catalana. Ponen en valor los sofritos a fuego lento y los guisos de horas que modernizan las reconfortantes "recetas de la abuela", como los macarrones y el 'capipota'. Si se te hace la boca agua leyendo esto, aquí te recomendamos restaurantes de cocina catalana que deberías conocer.

Photograph: Scott Chasserot La Cova Fumada, Barcelona

Y si solo pudieras visitar un local de Barcelona para probar la gastronomía que ha aprobado un 82% de los encuestados, tendrías que ir a La Cova Fumada. En esta taberna de pescadores de los años 50, en el barrio marinero de la Barceloneta, nació la bomba, la única tapa que, oficialmente, es 100% original de la ciudad.

Otro espacio donde puedes encontrar la crème de la crème de la gastronomía de Barcelona es en el Time Out Market. Situado en la segunda planta del centro comercial Maremàgnum, además de tener una de las mejores vistas del Port Vell y ser un lugar ideal para tomar una copa, tiene una decena de cocinas, varios bares y actividades y espectáculos durante toda la semana.

Los restaurantes de Barcelona son buenos, pero a menudo, caros. Por eso, te proponemos 10 restaurantes donde puedes comer por menos de 10 euros.