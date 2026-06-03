Cinco espacios emblemáticos de Barcelona que abren sus puertas (gratis) por Corpus

Desde el Ayuntamiento hasta el Monasterio de Pedralbes: lugares donde normalmente no puedes entrar (o tienes que pagar entrada) que se pueden visitar sin coste del 4 al 7 de junio

El Corpus vuelve a Barcelona del 4 al 7 de junio, curiosamente en las mismas fechas del Primavera Sound, un poco como si fuera el reverso de este gran festival de música en la ciudad. Además de visitar el elemento más icónico de la festividad (evidentemente, l’ou com balla), hay muchas más actividades que no te puedes perder. Entre ellas, las puertas abiertas de edificios emblemáticos de Barcelona, ya que en celebraciones como el Corpus existe la posibilidad de asomarse a espacios exclusivos que suelen estar cerrados al público o por los que, para entrar, hay que pagar entrada.

Aun así, si te quedas con ganas de más, aquí puedes consultar nuestra guía con el programa completo. Y ahora sí que sí: aquí va la llista de cinco espacios que hacen puertas abiertas por el Corpus 2026 y que vale la pena visitar:

1. El Ayuntamiento de Barcelona

¿Cuántas veces tienes la oportunidad de visitar el punto neurálgico de la ciudad, donde se toman las decisiones que acaban repercutiendo en todos los rincones de Barcelona? A ver, durante el año hay algunas, pero son pocas, y el Corpus es una de ellas. Más allá de la parte administrativa, el interior del ayuntamiento está lleno de art (escultura, pintura...) digno de un museo (o de los mejores de la ciudad). Y la arquitectura que queda oculta desde la plaza de Sant Jaume también merece ser admirada. Así que ya puedes anotar: el Ayuntamiento de Barcelona hace puertas abiertas el jueves 4 de junio, de 10 h a 19 h.

MARIONA GIL Ayuntamiento de Barcelona

2. Archivo Histórico de la Ciudad - Casa de l'Ardiaca

El Archivo Histórico de la Ciudad se encarga de custodiar y difundir la documentación de la administración de Barcelona, desde el siglo XIII hasta la revolución del siglo XIX. Además, en la Casa de l'Ardiaca también se conservan materiales archivísticos, bibliográficos y hemerográficos que son de interés general. Por lo tanto, es innegable que es un espacio indispensable para quienes quieren conocer más de cerca la historia de Barcelona y de Cataluña. Las puertas abiertas del Archivo Histórico de la Ciudad y de la Casa de l'Ardiaca son el jueves 4 de junio, de 10 h a 20 h.

3. El Ateneu Barcelonès

Es un oasis en medio del caos del centro de Barcelona. Cruzas una puerta y te encuentras con uno de los jardines secretos más espectaculares de la ciudad. Su arquitectura mezcla rasgos de los palacios urbanos del gótico catalán con una base academicista de carácter neoclásico y, sobre todo, importantes reformas modernistas. Si no pudieras ir a las puertas abiertas que se hacen con motivo del Corpus el jueves 4 de junio, de 11 h a 20 h (coincidiendo con l'ou com balla), puedes visitarlo sin ser socio en las fiestas de lectura silenciosa que organizan los domingos en su jardín.

Foto: Curs Ateneu Barcelonès Ateneo Barcelonés

4. Real Monasterio de Santa María de Pedralbes

El Monasterio de Pedralbes organiza varios días de puertas abiertas en verano, y se une a las visitas gratuitas para celebrar el Corpus el jueves 4 de junio y el domingo 7 de junio. Es muy interesante visitar el monasterio durante estos días porque lo puedes mirar con otros ojos, ya que se ha descubierto nueva información sobre la reina Elisenda, la monarca fundadora del cenobio.

Pere Vivas Monasterio de Pedralbes

5. La Catedral de Barcelona

Esta joya del gótico se empezó a construir en 1298, aunque las obras no finalizaron por completo hasta el siglo XIX, y esconde secretos que probablemente no conoces. Los visitantes de la catedral pueden apreciar el templo y el claustre de estilo gótico, que fue construido entre los siglos XIV y XV, y que conserva algunos elementos románicos de la catedral anterior. Si tenéis morro, quizás os habéis acercado alguna vez a curiosear por el claustro desde la calle del Bisbe; un espacio que es famoso por sus 13 ocas blancas. Os recomendamos las puertas abiertas de la catedral, que serán el jueves 4 de junio, de 9.30 h a 19 h, ya que así lo podréis ver todo de verdad y no solo lo que se intuye por la rendija. Recordad: para entrar, tenéis que llevar los hombros y las rodillas cubiertos.

Foto: Palau de la Música / Orfeó Català Catedral de Barcelona