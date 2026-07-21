El Molino reabre gratis por un día con espectáculos de variedades por la Fiesta Mayor del Poble-sec

Como reivindicación de las décadas en las que este barrio ha sido un refugio del arte disidente, actuarán en él Sara Brown y Santa Catalina, entre otros

Durante épocas de represión, el Poble-sec ha sido un espacio de resistencia y, especialmente, un refugio para las identidades queer y disidentes. El arte del cabaret y las actuaciones en los locales emblemáticos siguen en pie de guerra este 2026, incluyendo El Molino a pesar del cierre indefinido que llegó en junio de este mismo año. Para celebrar la vida de este lugar histórico de la ciudad, la Associació d'Artistes de Varietats Torna Paral·lel actúa este miércoles 22 de julio a las 20:30 h en El Molino. Y sí: la entrada es gratuita.

Este espectáculo se hará en el marco de la jornada de puertas abiertas que el local celebra por la Festa Major del Poble-sec. El show estará formado por artistas que demostrarán sus habilidades de cabaret, burlesque, transformismo y humor, un conjunto que reivindica la tradición de las variedades del Paral·lel en la actualidad. Las artistas encargadas de este espectáculo serán Sara Brown, Santa Catalina, Evita Dinamita, Làbitti y Pablo Totos, algunas de las mejores performers de la ciudad.

Foto: El Molino El Molino

De hecho, en abril de 2025, Torna Paral·lel ocupó la Plaza de la Bella Dorita (justo delante de El Molino) en un gesto simbólico para denunciar que las artistas de variedades han quedado fuera de las salas emblemáticas que históricamente han ocupado, y más de 10 artistas de cabaret, burlesque, transformismo y comedia montaron un espectáculo de variedades en la calle.

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Aquel día, más de 500 personas llenaron la plaza para reivindicar la tradición del teatro popular del Paral·lel. Este miércoles 22 de julio, Torna Paral·lel dará un paso más allá para conquistar el escenario de El Molino, por donde han pasado leyendas de Barcelona como Gilda Love, que ha fallecido recientemente a los 100 años.

Actuaciones que desafían al fascismo

A principios del siglo XX, el Paral·lel era el corazón del entretenimiento popular, el refugio de la cultura disidente. Durante la dictadura, transformistas, vedettes, cupletistas y artistas de music hall desafiaron la censura desde sus escenarios, celebrando la libertad sexual y la disidencia de género cuando eso no estaba permitido en ningún otro lugar.

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