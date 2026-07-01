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Inscripciones abiertas para el concierto gratuito del Grec en la Sagrada Família (así es como puedes pedirlas)

El 17 de julio, 'Arrels de llum' llenará la basílica de música con las voces de Maria Arnal, Lídia Pujol y el Cor Cererols

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Interior of La Sagrada Familia
Photograph: Shutterstock | Interior of La Sagrada Familia
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El festival Grec celebra 50 años de arte en la ciudad y uno de sus acontecimientos más especiales es el concierto gratuito en la Sagrada Família Arrels de llum. Tendrá lugar el 17 de julio a las 22 h, donde se unirán las voces de Maria Arnal, Lídia Pujol y el Cor Cererols, que se encargarán de dar vida al interior del templo con su música.

Las entradas para esta celebración conjunta del festival y el Año Gaudí se asignarán por sorteo, y ya se pueden pedir hasta el 5 de julio a las 21 h a través de este enlace. En el proceso abierto y gratuito, se pondrán a disposición de la ciudadanía más de 750 entradas dobles.

Benedicció Torre de Jesús Sagrada Família
IG (@pontifex)Benedición Torre de Jesús Sagrada Família

El proyecto Arrels de llum nace de la colaboración entre el Grec y la Sagrada Família en un año cargado de simbolismo por todo lo que representa el arquitecto reusense en Barcelona. Coincide, además, con hitos históricos como la benedición de la torre de Jesús y la visita del papa León XIV, que aparte de dejar imágenes espectaculares, también dejó momentos… curiosos.

¿Cómo será el concierto?

La propuesta reúne al Cor Cererols, dirigido por Marc Díaz, con las voces de Lídia Pujol y Maria Arnal en un recorrido musical que atraviesa siete siglos de historia, desde el siglo XIV hasta el XXI. El concierto articula un diálogo entre tradición y contemporaneidad a partir de conceptos como la naturaleza, la luz y la espiritualidad, elementos centrales tanto en la obra de Gaudí como en la identidad cultural del país, y se despliega como una experiencia sonora concebida específicamente para el espacio de la basílica.

El Año Gaudí trae otras actividades por toda Catalunya, como todas estas que son gratuitas. También es interesante esta feria, donde se recreará cómo se colocó la primera piedra en la Colònia Güell y habrá un gran espectáculo con drones. Y en cuanto al festival Grec, aquí podéis consultar las 14 obras que recomendamos.

Este mes habrá muchas más actividades que no te puedes perder: aquí puedes echar un vistazo a las mejores de la ciudad.

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