Inscripciones abiertas para la Hyundai Media Maratón Barcelona 2027: fechas, precios y recorrido

La media maratón de Barcelona es un gran evento deportivo, ya que aunque "solo" sea "media", estamos hablando de 21,097 metros. La Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks ha abierto oficialmente las inscripciones para su 37ª edición, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027: una forma curiosa de celebrar San Valentín.

Después de alcanzar los 36.000 participantes en 2026, la organización de la carrera prevé superar los 40.000 dorsales en 2027.

Aparte de la parte deportiva de la carrera, la media maratón de Barcelona destaca respecto al resto de grandes ciudades que tienen una, por ser una de las más festivas. Con más de 25 puntos de animación, música en directo, DJ y decenas de miles de personas llenando las calles.

Y, después de la meta, la experiencia no termina. La PaRUNda by Brooks, la fiesta postcarrera oficial celebrada en el Poble Espanyol, se ha consolidado como el cierre perfecto de la jornada: un espacio donde runners y acompañantes comparten la euforia del esfuerzo con música en directo, sesiones de DJ, propuestas gastronómicas y activaciones de marca (psst, aquí te dejamos la lista de los mejores clubes de running de Barcelona, según el runner que ha probado 58).

Recorrido e inscripciones

El recorrido de la media maratón comenzará en el paseo de Picasso y continuará por la avenida Marqués de l'Argentera hasta llegar a la plaza de Palau. Desde allí, los corredores seguirán por el paseo de Isabel II y el paseo de Colón hasta la plaza Portal de la Pau, para después coger el paseo de Josep Carner y la plaza Drassanes. A continuación, la carrera girará por la avenida del Paral·lel, la Ronda Sant Pau, la calle Sepúlveda y la calle Entença, para llegar a la Gran Vía de las Corts Catalanes. Después, tocará la calle Bailén, la Ronda Sant Pere, y el cruce del paseo de Sant Joan con el paseo de Lluís Companys (por el lado de montaña de la rotonda).

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La carrera seguirá por el paseo de Lluís Companys, la calle Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Josep Pla, Marroc, la Rambla Prim, la avenida Diagonal, la calle Lope de Vega, de nuevo Pallars, otra vez la avenida Diagonal, la plaza Llevant, el paseo de Taulat, de nuevo Josep Pla, el paseo de Garcia Fària, la avenida del Litoral, la calle Salvador Espriu, la plaza Voluntaris, la calle Marina, la calle Pujades y finalmente el paseo de Pujades, donde estará situada la línea de meta, entre Nápoles y Wellington.

Las inscripciones para la media maratón ofrecen tres modalidades, con tres precios diferentes. La opción Full Experience, que con un precio de 170,85 euros, incluye servicios exclusivos, a diferencia de la modalidad Race Experience, por 102,85 euros. Aquellos que quieran solo lo esencial, pueden comprar la Race Entry, disponible por 50 euros. Además, los corredores inscritos en la Zürich Maratón Barcelona 2027, que será el 14 de marzo, contarán con un descuento especial de 46 euros en cualquiera de las tarifas. Te recomendamos que, si quieres participar en la carrera, no te entretengas demasiado, ya que las plazas se agotan rápidamente.