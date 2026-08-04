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¿Quieres una copia del cartel de la Mercè? Estos son los 3 únicos lugares de Barcelona donde puedes conseguirlo gratis

Así puedes conseguir el póster de 50 × 80 cm de la muralista Cinta Vidal antes de que se agote

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Cartell de La Mercè 2026
Ajuntament de Barcelona | Cartell de La Mercè 2026
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Este año ya se ha desvelado el cartel de La Mercè 2026: se trata de un mural de la artista Cinta Vidal. En diferentes perspectivas, representa espacios de todos los distritos de Barcelona y tradiciones de la fiesta mayor (aquí te explicamos todos los detalles ocultos del cartel). Si quieres un póster del cartel para tener un trocito de la ciudad en casa, toma nota, porque así es como puedes conseguir uno gratis.

Los pósteres que puedes obtener miden 50 × 80 cm, y para conseguir uno, solo tienes que ir a uno de los siguientes locales y pedirlo. Eso sí, ¡antes de que se acaben y se queden sin existencias!

Cartell de La Mercè
Ajuntament de BarcelonaCartell de La Mercè

¿Dónde puedes conseguir un cartel gratis de la Mercè?

El primer lugar es la librería Ve de Barcelona, que se encuentra en la plaça Comercial, 12, en Ciutat Vella. Concretamente, está en el interior de El Born - Centre de Cultura i Memòria, en la Sala Castellví, y la librería está especializada en publicaciones sobre Barcelona y los barceloneses y barcelonesas que viven o han vivido en ella a lo largo de la historia. Puedes pasarte a echar un vistazo y recoger tu cartel de martes a domingo, festivos incluidos: de 10 a 20 h.

El segundo espacio donde puedes ir a buscar tu cartel gratis de La Mercè 2026 es en Porta Cultura, en la planta baja del Palau de la Virreina: cada día, de 10 a 20 h. Este espacio actúa como puerta de entrada a la programación cultural, la adquisición de entradas, la información y el asesoramiento sobre todo tipo de ayudas, premios o descuentos, entre otros servicios. Y el Palau de la Virreina, además, acoge exposiciones que valen la pena, como esta de Jean-Luc Godard que se puede visitar hasta octubre.

Mural Mercè Cinta Vidal
Ajuntament de BarcelonaMural Mercè Cinta Vidal

El último espacio que puedes visitar para recoger tu cartel de La Mercè 2026 es la biblioteca La Marina de Port-Francesc Candel, donde además podrás ver el mural que ha pintado Cinta Vidal. Del 1 al 31 de agosto estará cerrada, pero en septiembre podrás ir los lunes y miércoles, de 15 a 20 h; los martes y viernes, de 9.30 a 13.30 h y de 15 a 20 h, y los jueves, de 9.30 h a 20 h.

Para saber cuáles son los conciertos gratis de La Mercè 2026, echa un vistazo a nuestra lista.

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