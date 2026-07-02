Velázquez, Goya, Tiziano… Solo los artistas más grandes formaban parte de las colecciones reales. El Museo del Prado exhibe en sus salas más de mil obras. Entre todas, destacan como imprescindibles El Jardín de las Delicias, Las meninas o El bodegón de Clara Peeters. Puedes descubrir aquí toda su historia y el resto de cuadros seleccionados.
Del Prado al Thyssen, la ciudad cuenta con algunos de los mejores museos de Europa, y entre ellos hay algunas obras de arte que hay que ver al menos una vez en la vida. Pero el mejor arte no sólo se encuentra en las instituciones. Las calles de Madrid también son un museo en sí mismo, con esculturas, obras de arte callejero e incluso iglesias que esconden secretos para dejaros boquiabiertos. Os presentamos algunas de las obras imprescindibles que ver en la capital. ¿Cuántas os faltan por conocer?
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