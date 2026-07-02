Quedan pocos ejemplos del arte pictórico de Leonardo da Vinci y Madrid cuenta con uno de esos “originales perdidos”. ‘El Salvador joven’ es una de las joyas del Museo Lázaro Galdiano, una pintura realizada “muy probablemente” en la última década del Quattrocento por Boltraffio, el discípulo milanés más sobresaliente de Leonardo, a partir de un diseño original del maestro y bajo su directa supervisión. Además de esta obra, el Museo Lázaro Galdiano cuenta con una colección de arte que supera las 12.600 piezas, con nombres propios como Goya, El Bosco o Velázquez.

¿Dónde verla? En el Museo Lázaro Galdiano.