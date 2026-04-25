Toda una institución en el barrio de Carabanchel. El bar que lleva el nombre de su plato estrella, La Casa de los Minutejos, lo abrieron José Antonio Gutiérrez y su mujer, Dori, en 1967. Fueron ellos quienes empezaron sirviendo oreja de cerdo a la plancha en sándwiches de pan de molde fino y tostado, un gran invento de este matrimonio que decidió bautizar así el plato porque "una oreja son sesenta minutejos". Y así fue cómo quedó bautizado de por vida este bocado tan peculiar, sabroso y castizo que es único en Madrid, en España y en el mundo. Durante casi seis décadas, esta familia ha mantenido la receta original, convirtiendo así este bar en un lugar de culto para quienes buscan sabores auténticos de la gastronomía madrileña. La oreja a la plancha en cuestión va cortada en finas láminas, como si fuera un carpaccio, y sorprende por lo crujiente y sabrosa que queda. Lo de acompañarlos con salsa brava lo dejamos a tu elección, pero, si andas por la zona, debes saber que no vas a encontrar un aperitivo mejor. Es uno de los establecimientos con más solera de Carabanchel pero no te confundas, su afamado plato cuesta solo 1,20 euros. De ahí que haya tanta demanda de sándwiches de minutejos tanto por las mañanas como a partir de las 18:30h, que es cuando retoman el servicio después de haber dado las comidas.