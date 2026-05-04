Este es el mejor croissant de Barcelona, según 22.000 personas

Los asistentes del Croiss&Fest han decidido cuál era su preferido de entre las opciones de ocho pastelerías 'top' de la ciudad

Y los ganadores son… (redoble de tambores)… Takashi Ochiai y El Secreto de Ciscu! El Croiss&Fest, el festival donde se han enfrentado ocho pastelerías para encontrar el mejor croissant de Barcelona, ha tenido lugar durante tres días en el Poble Espanyol. Las grandes triunfadoras han sido la pastelería Takashi Ochiai, con el premio del jurado, y El Secreto de Ciscu, que se ha llevado el premio del público.

Durante el evento se han servido casi 35.000 croissants de las pastelerías Bubó Barcelona, Cruixent Barcelona, Takashi Ochiai, El Secreto de Ciscu, La Cantonada Forn & Pastisseria, Brunells, El noi del pa sense gluten y Mervier Canal. A pesar del alto nivel de todas las propuestas, ha habido dos claros ganadores que han robado los corazones de 22.000 asistentes.

Así son los mejores croissants de Barcelona

El Secreto de Ciscu, que, de hecho, se ubica en Terrassa (Passeig del Camp del Roure, 40), ha cautivado a todo el mundo con el Croissant Drácula. Esta creación, con cobertura de cola, relleno de un cremoso de vainilla y un sirope natural de fresa ácida, se ha llevado el premio al mejor croissant de Barcelona por el voto del público asistente.

Croiss&Fest Berry Bliss

Por otra parte, la pastelería japonesa Takashi Ochiai, situada en la calle del Comte d'Urgell, 110, ha enamorado a los expertos con su Berry Bliss, consiguiendo el premio del jurado. Esta pieza está rellena de crema de mascarpone con compota de fresa y menta, y acabada con un streusel de fresa que le aporta un toque crujiente y aromático.

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