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Barcelona

Façana de la Passió, Sagrada Família
Sagrada Familia | Façana de la Passió, Sagrada Família
Sagrada Familia

Qué hacer durante la Semana Santa en Barcelona

Conciertos, teatro, cine, mercados y actividades familiares para hacer en Barcelona durante las vacaciones de Semana Santa

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Andreu Gomila, Ricard Martín, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
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¿Sois de los que os quedáis en la ciudad en Semana Santa? ¡Estáis de suerte! Preparaos porque aquí encontraréis un montón de actividades para hacer en Barcelona para todos los públicos entre el lunes 30 de marzo al lunes 6 de abril. Si es preguntáis qué hacer en Barcelona por Semana Santa, no hace falta que sigáis buscando. Aquí encontraréis de todo: talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y planes en familia. ¡Preparad la agenda!

No te lo pierdas: Las mejores monas de Pascua

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1. Hacer actividades (gratis) en la Sagrada Familia

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Hacer actividades (gratis) en la Sagrada Familia
Hacer actividades (gratis) en la Sagrada Familia
Photograph: Sven Hansche / Shutterstock

Una de ellas es el taller familiar para decorar la torre con la cruz de chocolate, creada por el maestro chocolatero Lluc Crusellas. Antes del taller, habrá una visita dinamizada por la fachada de la Pasión. Con inscripción previa a través de este enlace, el taller se podrá realizar del 21 de marzo al 6 de abril y cuesta 9 euros.

Los días 29, 30 y 31 de marzo, se podrá ver en la fachada de la Pasión - de forma libre y gratuita - un espectáculo de música y luces, con la narración de la pasión y la muerte de Jesucristo, a partir de los textos del Obispo Antoni Vadell.

Cada día habrá dos sesiones de 25 minutos de duración: a las 21 h y a las 21.30 h, en catalán y en castellano alternativamente.

Además, la Basílica será el espacio para las celebraciones litúrgicas de la misa de Ramos y el Triduo Pascual. Las misas son una manera gratuita y auténtica de conocer la basílica. La primera será presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova, y tendrá lugar el 29 de marzo.

Las celebraciones del Triduo Pascual tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de abril y serán presididas por el Obispo Auxiliar Mons. David Abadías (los días 2 y 3 de abril) y el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova (el día 4). También se celebrará el Vía Crucis el 3 de abril.

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2. Vivir 'Los últimos días de Pompeya'

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  • El Poble-sec
Vivir 'Los últimos días de Pompeya'
Vivir 'Los últimos días de Pompeya'
Foto: Nerea Zapata / Time Out

Arte, ciencia y tecnología son los tres pilares fundamentales del IDEAL Centre d'Arts Digitals, y lo demuestran en la nueva exposición de Los últimos días de Pompeya, una propuesta que invita a los visitantes a ser parte de una de las tragedias más impactantes de la historia.

En esta ocasión, sin embargo, la exhibición no tiene lugar en el espacio habitual del IDEAL en el Poblenou, sino que se traslada a Montjuïc, concretamente al Palau Victòria Eugènia. Después de pasar por diferentes ciudades del mundo como Madrid, Londres o Beijing, y alcanzar los 850.000 visitantes, la experiencia de más de 2.000 m² se puede ver en Barcelona a partir del 20 de marzo, y hay entradas disponibles hasta el 29 de junio.

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3. Realizar un taller de huevo de Pascua el Museu de la xocolata

Realizar un taller de huevo de Pascua el Museu de la xocolata
Realizar un taller de huevo de Pascua el Museu de la xocolata
Museu de la Xocolata

El Museu de la Xocolata de Barcelona ha preparado un programa de actividades para toda la familia durante la Semana Santa. Del 28 de marzo al 5 de abril, los más pequeños podrán convertirse en pasteleros y elaborar sus propios huevos de chocolate. Con ayuda de los monitores del museo, aprenderán las técnicas básicas de la chocolatería y podrán decorar sus creaciones con toda su imaginación.

El taller cuesta 20 euros y se reserva plaza desde la web.

4. Tomar un spritz a la hora del aperitivo

  • Qué hacer
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Tomar un spritz a la hora del aperitivo
Tomar un spritz a la hora del aperitivo
Aperol Spritz I Time Out Market

La primavera deja caer sus primeros rayos de luz y todos queremos lanzarnos a ellos como si fuera una piscina. Venid a hacerlo en la mejor hora en el Time Out Market, con un Aperol Spritz o Crodino perfectamente preparado y música de fondo para que la experiencia sea sublime.

Cada sábado de abril —4, 11, 18 y 25—, de 12 a 14:30 h, la terraza Xaloc se convierte en el escenario del aperitivo, con el mar barcelonés frente a vosotros. Un espacio para dejar pasar la mañana sin prisas, con copas bien servidas, algo para picar y ese punto justo de sol que da ganas de alargarlo todo un poco más.

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5. Ver la mayor exposición jamás dedicada a Godard

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Ver la mayor exposición jamás dedicada a Godard
Ver la mayor exposición jamás dedicada a Godard
Anne-Marie Miéville

'La fraternidad de las metáforas' es la exposición gratuita de Jean-Luc Godard que llegará al Palau de la Virreina el 28 de marzo, y que se podrá ver hasta el 4 de octubre de 2026. Esta muestra es especial porque es la más amplia que se ha hecho hasta el momento en todo el mundo y toda la historia. Y lo mejor de todo es que es gratuita.

Esta exposición sobre el cineasta francés explora su relación con las guerras, y está organizada en siete salas que indagan en doscientas piezas fílmicas y de vídeo, además de escritos, entrevistas y obras plásticas.

A partir del 28 de marzo, en el Palau de la Virreina (ubicado en plena Rambla, 99) se podrá ver esta muestra con entrada completamente gratuita.

Los horarios para visitarla serán de martes a domingo y festivos, de 11 h a 20 h, aunque los lunes está cerrado, excepto si coincide con un festivo.

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6. Ir a la expo de la ilustradora Rocío Quillahuaman

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  • Ciudad
Ir a la expo de la ilustradora Rocío Quillahuaman
Ir a la expo de la ilustradora Rocío Quillahuaman
Instagram (@rocioquillahuaman)

La esencia irónica y los diseños desenfadados de Rocío Quillahuaman llegan al Centre Cívic Urgell con la muestra gratuita 'Querida Barcelona'. Hasta el 5 de mayo, la ilustradora peruana retrata en ella la relación de amor y odio que mantiene con la ciudad desde hace veinte años, una Barcelona que la ahoga y le enciende la creatividad a partes iguales.

La exposición se puede visitar gratuitamente de lunes a viernes de 9 h a 21 h, y los sábados de 10 h a 14 h y de 16 h a 20 h en el Centre Cívic Urgell, que se ubica en la calle del Comte d'Urgell, 145.

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7. Hacer un Churros con Chocolate

  • Clubs
  • El Poble-sec
Hacer un Churros con Chocolate
Hacer un Churros con Chocolate
FOTO: Sala Apolo

¿Quién dice que no se puede celebrar que acaba el fin de semana? Churros con chocolate se trata de una mezcla de todos los estilos musicales que puedas imaginar. Un gran acontecimiento temático y LGBTI, que además ofrece la tradicional merienda que su nombre indica. Lo que empezó siendo una fiesta de 50 amigos, se ha convertido en un evento que se hace esperar mes tras mes.

  • 5 de abril: Divas Now!
    Fiesta dedicada a las grandes divas del pop, con protagonismo de voces poderosas, actitud escénica y hits atemporales.

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8. Emocionarte con la 'Pasión según San Mateo'

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Emocionarte con la 'Pasión según San Mateo'
Emocionarte con la 'Pasión según San Mateo'
©Antoni Bofill

Las pasiones de Johann Sebastian Bach son la mejor banda sonora para estos días de Semana Santa, si nos pensamos en música clásica. Y este año, por suerte, tenemos varias oportunidades para disfrutar de ellas en Barcelona. Es el caso de este concierto de L'Auditori, en el que Philippe Herreweghe dirigirá la monumental 'Pasión según San Mateo' a la orquesta y coro del Collegium Vocale Gent. Una obra extraordinària, en las mejores manos.

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9. Descubrir cómo ha quedado el nuevo Phenomena Experience

  • Qué hacer
  • Ciudad
Descubrir cómo ha quedado el nuevo Phenomena Experience
Descubrir cómo ha quedado el nuevo Phenomena Experience
Phenomena Experience

Después de seis meses de reformas integrales que han cambiado el espacio de arriba abajo, el Phenomena Experience, el histórico cine de la calle Sant Antoni Maria Claret, ya tiene fecha oficial para su reapertura: el próximo jueves 2 de abril.

El objetivo de este parón de medio año ha sido convertir la sala histórica en un ejemplo de tecnología punta: se han instalado nuevos sistemas de sonido, proyectores y pantallas, además de butacas ergonómicas para conseguir el máximo confort.

Aparte de la tecnología, se ha cambiado el diseño del interior, con la creación de un nuevo lounge y se ha hecho un gran cambio del acceso principal y los aseos.

La reapertura de la sala llega con una programación especial diseñada para hacer lucir las innovaciones del cine, como el ciclo Hear This! con películas donde destaca el sonido como Dune: Part 2 y la recuperación de clásicos emblemáticos.

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10. Tomar birras en el Biergarten

  • Qué hacer
  • Sants - Montjuïc
Tomar birras en el Biergarten
Tomar birras en el Biergarten
Foto: Ariadna Creus

Los amantes de la cerveza y de la comida alemana encontrarán su paraíso en la San Miguel Biergarten, la fiesta cervecera que vuelve al Poble Espanyol coincidiendo con la Semana Santa. En esta 17ª edición, la Plaza Mayor se transformará de nuevo en la terraza cervecera más grande de Barcelona del 2 al 6 y del 10 al 12 de abril, con nueve días de gastronomía, música y cultura cervecera.

Durante estos días, el recinto se convertirá en un gran punto de encuentro para todos los públicos, con 25 variedades de cerveza diferentes —incluyendo opciones sin alcohol y sin gluten— y una amplia oferta gastronómica inspirada en la tradición bávara. Además de comida y cerveza, la programación incluye talleres, catas guiadas, concursos, música en directo y sesiones de DJ, que alargarán el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de la Biergarten. Se podrán degustar especialidades alemanas como fránkfurts, bratwurst, cervela, pikantwurst, currywurst, codillo, ensalada kartoffel y pretzels, además de otras propuestas para compartir. También habrá opciones veganas y menús infantiles, para que la experiencia sea apta para toda la familia. 

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Y si os apetece improvisar una escapada cerca de Barcelona...

Los pueblos más bonitos de Cataluña

  • Qué hacer
Los pueblos más bonitos de Cataluña
Los pueblos más bonitos de Cataluña
Shutterstock

Ahora que es complicado viajar lejos, ahora más que nunca, es el mejor momento para hacer escapadas inolvidables cerca de casa. En Cataluña hay aldeas y pueblos costeros de ensueño, que parecen sacados de una película. Desde una excursión en tren de primer nivel, hasta un fin de semana romántico son posibles alrededor de los pueblos catalanes más bonitos. Estos son, para nosotros, los pueblos que hay que visitar para desconectar, escapar de la rutina y potenciar el turismo de casa. ¡En Cataluña hay de todo y para todos los gustos!

NO TE LO PIERDAS: Los pueblos más bonitos de España

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