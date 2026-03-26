Una de ellas es el taller familiar para decorar la torre con la cruz de chocolate, creada por el maestro chocolatero Lluc Crusellas. Antes del taller, habrá una visita dinamizada por la fachada de la Pasión. Con inscripción previa a través de este enlace, el taller se podrá realizar del 21 de marzo al 6 de abril y cuesta 9 euros.

Los días 29, 30 y 31 de marzo, se podrá ver en la fachada de la Pasión - de forma libre y gratuita - un espectáculo de música y luces, con la narración de la pasión y la muerte de Jesucristo, a partir de los textos del Obispo Antoni Vadell.

Cada día habrá dos sesiones de 25 minutos de duración: a las 21 h y a las 21.30 h, en catalán y en castellano alternativamente.

Además, la Basílica será el espacio para las celebraciones litúrgicas de la misa de Ramos y el Triduo Pascual. Las misas son una manera gratuita y auténtica de conocer la basílica. La primera será presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova, y tendrá lugar el 29 de marzo.

Las celebraciones del Triduo Pascual tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de abril y serán presididas por el Obispo Auxiliar Mons. David Abadías (los días 2 y 3 de abril) y el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova (el día 4). También se celebrará el Vía Crucis el 3 de abril.