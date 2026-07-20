Qué es: El proyecto de Raül Balam Ruscalleda y el chef brasileño Murilo Rodrigues Alves recupera el espacio del mítico Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar con una propuesta de bistrot contemporáneo, desenfadada y muy personal. La carta gira en torno al producto de temporada y al excelente producto del Maresme, con platos para compartir que combinan la tradición catalana con influencias brasileñas e internacionales.
Por qué nos gusta: Porque consigue unir el legado gastronómico de la familia Ruscalleda con una mirada abierta al mundo. Croquetas y canelones conviven con baos, ceviche, moqueca o acarajé en una propuesta equilibrada y creativa. ¿No tenéis pasta? Id a Cuina Burger, la hamburguesería del tándem Balam-Rodrigues, donde aplican el mismo rigor gastronómico a hamburguesas elaboradas con carnes seleccionadas.
Dónde: Nou, 10 (Sant Pol de Mar)