Queridos y queridas 'pixapins', aunque cueste creerlo, a muy poca distancia de Barcelona se abre un universo gastronómico que merece la pena descubrir. Animaos a dejar atrás el asfalto, salir de los límites urbanos y cambiar de aires. Tanto si vais por carretera como en tren, os esperan pueblos con mucho encanto, paisajes que invitan a desconectar y restaurantes que, por sí solos, justifican la escapada.

Nuestra selección

Hemos preparado una selección pequeña, pero muy cuidada, de restaurantes y hostales ideales para hacer una escapada cualquier fin de semana y saborear Cataluña con los cinco sentidos. Encontraréis establecimientos centenarios, refugios rurales, terrazas frente al Mediterráneo, cocina tradicional de chup-chup y propuestas creativas, locales populares, hoteles de lujo, jóvenes talentos y sagas de cocineros que mantienen vivo el legado familiar. Destinos donde comer muy bien y, de paso, redescubrir el territorio. Y sí, podremos repetir ese tópico que tanto nos gusta a los barceloneses: se come tan bien como en Barcelona, pero a menudo bastante más barato.

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