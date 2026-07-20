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Barcelona

Mas de Torrent Hotel & Spa
Foto: Mas de Torrent Hotel & Spa | Mas de Torrent Hotel & Spa
Foto: Mas de Torrent Hotel & Spa

18 restaurantes buenísimos cerca de Barcelona para una escapada gastronómica

Haced turismo gastronómico a un volantazo (o de tren)

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Queridos y queridas 'pixapins', aunque cueste creerlo, a muy poca distancia de Barcelona se abre un universo gastronómico que merece la pena descubrir. Animaos a dejar atrás el asfalto, salir de los límites urbanos y cambiar de aires. Tanto si vais por carretera como en tren, os esperan pueblos con mucho encanto, paisajes que invitan a desconectar y restaurantes que, por sí solos, justifican la escapada.

Nuestra selección

Hemos preparado una selección pequeña, pero muy cuidada, de restaurantes y hostales ideales para hacer una escapada cualquier fin de semana y saborear Cataluña con los cinco sentidos. Encontraréis establecimientos centenarios, refugios rurales, terrazas frente al Mediterráneo, cocina tradicional de chup-chup y propuestas creativas, locales populares, hoteles de lujo, jóvenes talentos y sagas de cocineros que mantienen vivo el legado familiar. Destinos donde comer muy bien y, de paso, redescubrir el territorio. Y sí, podremos repetir ese tópico que tanto nos gusta a los barceloneses: se come tan bien como en Barcelona, pero a menudo bastante más barato.

NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para elaborar este contenido.

Restaurantes para huir de Barcelona

1. Cuina Sant Pau (Sant Pol de Mar)

  • Cocina creativa
  • Fuera de Barcelona
  • Crítica de Time Out
Cuina Sant Pau (Sant Pol de Mar)
Cuina Sant Pau (Sant Pol de Mar)
Foto: Cuina Sant Pau

Qué es: El proyecto de Raül Balam Ruscalleda y el chef brasileño Murilo Rodrigues Alves recupera el espacio del mítico Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar con una propuesta de bistrot contemporáneo, desenfadada y muy personal. La carta gira en torno al producto de temporada y al excelente producto del Maresme, con platos para compartir que combinan la tradición catalana con influencias brasileñas e internacionales.

Por qué nos gusta: Porque consigue unir el legado gastronómico de la familia Ruscalleda con una mirada abierta al mundo. Croquetas y canelones conviven con baos, ceviche, moqueca o acarajé en una propuesta equilibrada y creativa. ¿No tenéis pasta? Id a Cuina Burger, la hamburguesería del tándem Balam-Rodrigues, donde aplican el mismo rigor gastronómico a hamburguesas elaboradas con carnes seleccionadas.

Dónde: Nou, 10 (Sant Pol de Mar)

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2. Restaurant Castell Perelada (Peralada)

  • Cocina creativa
  • Peralada
  • precio 3 de 4
Restaurant Castell Perelada (Peralada)
Restaurant Castell Perelada (Peralada)
Foto: Castell de Peralada

Qué es: El restaurante del Castell de Peralada dio un gran salto gastronómico en 2017 con la incorporación de Xavier Sagristà y Toni Gerez, una apuesta que pronto fue reconocida con una estrella Michelin. Tras el fallecimiento de Sagristà en 2021, Javi Martínez, formado durante quince años a su lado, asumió la dirección culinaria manteniendo intacta la esencia del proyecto. Su cocina sigue profundamente ligada al paisaje ampurdanés, a la tradición y al producto de proximidad. Una propuesta de alta cocina elegante, accesible y con una mirada contemporánea.

Por qué nos gusta: Porque consigue innovar sin perder el equilibrio ni el vínculo con el territorio. Platos como el empedrat de gamba roja, el crujiente de manitas de cerdo con cigalas y salsa Choron o el pichón con setas y algarrobas demuestran una creatividad que sorprende sin renunciar a la tradición. Mención aparte merece el carro de quesos de Toni Gerez, considerado uno de los mejores y más singulares de Europa. ¡Imprescindible!

Dónde: Sant Joan, 7 (Peralada)

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3. Fonda Europa (Granollers)

  • Hoteles
  • Granollers (Vallès Oriental)
Fonda Europa (Granollers)
Fonda Europa (Granollers)
Foto: Fonda Europa

Qué es: La Fonda Europa es uno de los grandes clásicos de la gastronomía catalana. Abierta desde 1771 en el centro de Granollers, combina historia, elegancia y una constante renovación sin perder su esencia. Su restaurante se ha convertido en un referente de la cocina tradicional catalana y, a lo largo de los años, ha recibido a numerosas personalidades atraídas por una propuesta que va desde los desayunos de cuchara y tenedor hasta las cenas, siempre con el recetario catalán como protagonista.

Por qué nos gusta: Porque reinterpreta los grandes platos de la tradición catalana con una mirada contemporánea en un espacio que forma parte de la historia culinaria del país. Encontrarás especialidades como el cap i pota, los macarrones gratinados con sofrito de cerdo y ternera, los emblemáticos platillos catalanes —como la sepia con albóndigas y manitas de cerdo o la ternera melosa a la ratafía— y unos arroces que honran el legado gastronómico de la familia Parellada.

Dónde: Anselm Clavé, 1 (Granollers)

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4. Els Casals (Sagás)

  • Catalana
  • Sagàs (Berguedà)
Els Casals (Sagás)
Els Casals (Sagás)
Foto: Els Casals

Qué es: Este hotel rural, rodeado de huertos y animales, es un refugio perfecto para desconectar, especialmente en familia. Cuenta con diez habitaciones exteriores, tres de ellas con salón, y alberga un restaurante distinguido con una estrella Michelin. Su propuesta gastronómica se basa en los productos de la propia finca y sigue una filosofía de proximidad y estacionalidad. Además, también ofrece embutidos de elaboración propia.

Por qué nos gusta: Porque propone una cocina de alto nivel profundamente ligada al territorio y al producto propio. El cerdo es el gran protagonista, con elaboraciones memorables como el pie de cerdo deshuesado o las mollejas de ternera lechal embutidas al estilo de una butifarra catalana con chalota, nabos y calabaza. Una cocina que combina técnica, sensibilidad y autenticidad, convirtiendo cada plato en un homenaje al mundo rural. Además, es uno de los restaurantes con estrella Michelin más asequibles de Cataluña.

Dónde: Els Casals, s/n

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5. Hiu (Cambrils)

  • Comer
Hiu (Cambrils)
Hiu (Cambrils)
Foto: Time Out Barcelona

Qué es: Hiu es el restaurante del chef Sergi Palacín. Tras una década en Tailandia, Palacín fusiona con naturalidad la cocina catalana con los sabores del sudeste asiático. El resultado es una propuesta creativa y técnica que respeta las raíces locales mientras incorpora influencias asiáticas con coherencia y personalidad.

Por qué nos gusta: Porque logra una fusión elegante y con sentido entre Cataluña y Asia. Platos como la vieira templada con curry de Kerala, el salmonete de costa con tiradito asiático o el mar y montaña con carrilleras de atún glaseadas demuestran una gran técnica y un profundo conocimiento de la tradición catalana. La carta de vinos, seleccionada por Judith Palacín, y las kombuchas caseras completan una propuesta original, equilibrada y llena de personalidad.

Dónde: Av. del Baix Camp, 2 (Cambrils)

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6. Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)

  • Hoteles
  • Torrent
  • Crítica de Time Out
Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)
Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent)
Foto: Mas de Torrent Hotel & Spa

Qué es: Mas de Torrent es un exclusivo hotel de lujo ubicado en una masía del siglo XVIII en pleno corazón del Empordà. Reformado por Único Hotels, conserva la arquitectura y el encanto originales, con muros de piedra, bóvedas catalanas y materiales tradicionales. Rodeado de naturaleza, ofrece un ambiente sereno con suites, piscina, un amplio spa y todo lo necesario para desconectar en un entorno elegante y discreto.

Por qué nos gusta: Porque combina una experiencia de lujo sosegado con una propuesta gastronómica de primer nivel. El asesor gastronómico es Eugeni de Diego (Colmado Wilmot, Lombo y ex elBulli), mientras que Marc Cabezas lidera la cocina con una carta basada en productos locales y de temporada que rinde homenaje a la esencia mediterránea. Destacan unos fondos impecables, cocciones precisas y sabores reconocibles en platos como la esqueixada, la escalivada con butifarra del perol, el bacalao con judías de Santa Pau y manitas de cerdo o el arroz seco de sepia y gambas de Palamós.

Dónde: Carretera Afores de Torrent, s/n

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7. Tots Som Pops (Colera)

  • Comer
Tots Som Pops (Colera)
Tots Som Pops (Colera)
Foto: Tots Som Pops

Qué es: Tots Som Pops es un pequeño hostal familiar con restaurante situado en uno de los rincones más tranquilos de la Costa Brava. Nacido a raíz de la crisis de 2008, apuesta por un modelo íntimo y alejado de las masificaciones, con solo cuatro habitaciones y cuarenta comensales. El ambiente es acogedor, relajado y profundamente ligado al territorio, en un pueblo que aún conserva la esencia de la Costa Brava anterior al turismo masivo.

Por qué nos gusta: Porque todo transmite autenticidad y coherencia. Su cocina se basa en productos de proximidad, con pescado de la lonja de Llançà, carnes de pequeños productores y una carta de vinos integrada exclusivamente por referencias de la DO Empordà. Entre los imprescindibles destacan las sardinas ahumadas, las carnes a la brasa, los arroces caldosos del Empordà y unas raciones generosas pensadas para compartir.

Dónde: Av. Onze de Setembre, 7 (Colera)

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8. Al Kostat del Mar (Begur)

Al Kostat del Mar (Begur)
Al Kostat del Mar (Begur)
Foto: Al Kostat del Mar

Qué es: Al Kostat del Mar es el restaurante de Jordi Vilà (Alkimia y Alkostat), situado en la playa de Sa Riera, dentro del hotel Finca Victoria. Esta versión marinera de su proyecto barcelonés apuesta por una cocina mediterránea basada en el producto fresco, los arroces y la brasa, en un enclave privilegiado frente al mar que invita a disfrutar del paisaje tanto como de la mesa.

Por qué nos gusta: Porque Jordi Vilà demuestra su profundo conocimiento de la cocina catalana con una propuesta precisa, refinada y llena de sabor. Sus arroces son memorables, pero también brillan platos como la croqueta de bikini trufado, las albóndigas de pescado azul con tomate y alcaparras o los fideos a la cazuela con gambitas de Palamós. Una cocina que saca el máximo partido al mejor producto mediterráneo.

Dónde: Mar, 4 (Sa Riera, Begur)

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9. La Taverna del Ciri (Terrassa)

  • Catalana
  • España
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Taverna del Ciri (Terrassa)
La Taverna del Ciri (Terrassa)
© Maria Dias

Qué es: La Taverna del Ciri es el proyecto más personal de Marc Ribas, una fonda contemporánea que reivindica la cocina catalana desde una mirada ultralocal. Lejos de su antigua fórmula de menú económico, hoy apuesta por una propuesta gastronómica de alta gama basada en productos de proximidad, una trazabilidad ejemplar y una carta de vinos de kilómetro cero, sin renunciar al espíritu de fonda que siempre la ha definido.

Por qué nos gusta: Porque Ribas reinterpreta la tradición catalana con creatividad, sin perder nunca el vínculo con el territorio. Su cocina ofrece platos con personalidad, arraigados y sorprendentes, pero siempre fieles a los sabores de siempre. El cap i pota ligeramente picante con garbanzo Mollerich, el clásico canelón Rossini o la trucha del Pirineo curada en escabeche medieval de agraz son algunos de los mejores ejemplos.

Dónde: Antoni Torrella, 66 (Terrassa)

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10. Far Nomo (Llafranc)

  • Japonesa
  • Llafranc
  • precio 3 de 4
Far Nomo (Llafranc)
Far Nomo (Llafranc)
Foto: Far Nomo

Qué es: Far Nomo es el restaurante del grupo Nomo ubicado en el antiguo Faro de Sant Sebastià, entre Llafranc y Tamariu, uno de los miradores más espectaculares de la Costa Brava. Instalado en un edificio neoclásico con impresionantes vistas al mar, combina un entorno privilegiado con una propuesta de cocina japonesa contemporánea. El chef Naoyuki Haginoya traslada aquí su experiencia en bares de sushi e izakayas de Tokio, adaptándola a los productos locales y de temporada.

Por qué nos gusta: Porque fusiona la técnica japonesa con ingredientes catalanes de forma natural, elegante y muy sabrosa. En la carta destacan platos tan originales como el pincho de vieira a la plancha con foie del Empordà, espinacas y salsa teriyaki, o el arroz frito con anguila del Delta del Ebro, boletus y trompetas de la muerte. Comer en su terraza, con el Mediterráneo a tus pies, es una experiencia difícil de superar.

Dónde: Pg. Pau Casals, 64 (Llafranc)

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11. Terra (Berga)

  • Cocina creativa
  • Fuera de Barcelona
Terra (Berga)
Terra (Berga)
Foto: Terra

Qué es: Terra es el restaurante de Pere Venturós, heredero del histórico Cal Sala, uno de los grandes referentes de la cocina de las setas y de la Cataluña central. Tras formarse con Alain Ducasse en París, Venturós asumió la dirección en 2017 y transformó el restaurante en una propuesta de alta cocina que actualiza el recetario catalán sin perder el vínculo con el territorio ni con los productos de temporada.

Por qué nos gusta: Porque reinterpreta la tradición catalana con sensibilidad, técnica y un profundo respeto por el paisaje gastronómico del Berguedà. Su cocina sorprende sin alejarse de las raíces, evoluciona al ritmo de las estaciones y pone en valor los mejores ingredientes del territorio. Ofrece tres menús degustación, con precios que van de los 35 a los 98 euros, una excelente forma de descubrir su propuesta.

Dónde: Pg. de la Pau, 27 (Berga)

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12. El Buen Gusto (Terrassa)

  • Catalana
  • Terrassa
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
El Buen Gusto (Terrassa)
El Buen Gusto (Terrassa)
Foto: El Buen Gusto

Qué es: El Buen Gusto es la reinterpretación del bar que los abuelos del chef Artur Martínez (Aürt, Trü) abrieron en Terrassa en 1952. Tras convertirlo en el mítico Capritx, una de las estrellas Michelin más pequeñas de Europa, Martínez recuperó el local en 2020 como una pequeña taberna de vinos, vermuts y tapas. Sin reservas y con una carta muy reducida, la oferta se completa a menudo con sugerencias fuera de carta que mantienen el espíritu de una cocina cuidada y de proximidad. Abre únicamente los sábados y domingos, con dos turnos de servicio.

Por qué nos gusta: Porque demuestra que las pequeñas cosas pueden ser extraordinarias. Vermut de la casa, cañas perfectamente tiradas, una selección de vinos breve pero muy bien escogida y tapas clásicas reinterpretadas con talento, como las patatas bravas, las bombas de berenjena, las croquetas de pollo asado o el bikini de atún ahumado.

Dónde: Alcoi, 44 (Terrassa)

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13. Motel Empordà (Figueres)

  • Catalana
  • Figueres
  • precio 3 de 4
Motel Empordà (Figueres)
Motel Empordà (Figueres)
Foto: El Motel

Qué es: El Motel Empordà es uno de los restaurantes más influyentes de la gastronomía catalana contemporánea. Fundado en 1961 por Josep Mercader, pionero de la cocina catalana moderna tras formarse en la tradición francesa, convirtió un hostal de carretera en un referente gastronómico. En los años setenta, Jaume Subirós asumió la dirección y hoy continúa al frente del establecimiento junto a su hijo Jordi. Aunque ya no conserva la estrella Michelin, sigue siendo un auténtico templo de la cocina catalana.

Por qué nos gusta: Porque es historia viva. Cada comida combina producto de temporada, recetas impecables y una forma de entender la cocina que ha marcado a varias generaciones. El menú cambia según el mercado y ofrece una experiencia elegante y honesta, donde la tradición convive con una ejecución impecable. Un clásico imprescindible para cualquier amante de la gastronomía.

Dónde: Av. Salvador Dalí i Domènech, 170 (Figueres)

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14. El Terrat Restaurant (Tarragona)

  • Mediterránea
  • Tarragona (Tarragonès)
El Terrat Restaurant (Tarragona)
El Terrat Restaurant (Tarragona)
Foto: El Terrat Restaurant

Qué es: El Terrat Restaurant es uno de los grandes referentes gastronómicos de Tarragona para disfrutar de una cocina que combina la esencia mediterránea con una mirada de autor. Situado junto al Balcón del Mediterráneo, ofrece un espacio elegante, de diseño fresco y contemporáneo, donde la presentación de los platos tiene tanto protagonismo como el sabor. En 2018 dio un importante salto adelante con la incorporación del chef Moha Quach, impulsor de una propuesta más creativa y personal. Dispone de carta y tres menús degustación, con precios entre 49 y 125 euros.

Por qué nos gusta: Porque apuesta por una cocina valiente y contemporánea que sorprende sin perder el vínculo con el territorio. Moha Quach transforma productos del mar y la montaña en creaciones tan originales como el musgo marino crujiente con gamba blanca y garum, el cigalón con callos de ternera o el romesco con langostinos.

Dónde: Ponç d'Icart, 19 (Tarragona)

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15. Els Caçadors (Ribes de Freser)

  • Catalana
  • Ribes de Freser
Els Caçadors (Ribes de Freser)
Els Caçadors (Ribes de Freser)
Foto: Els Caçadors

Qué es: La Fonda Els Caçadors es un establecimiento centenario, inaugurado en 1920, y uno de los grandes referentes de la cocina popular de la montaña del Ripollès. Situada junto al tren cremallera de Vall de Núria y cerca de la estación de esquí de La Molina, es una parada perfecta tanto en verano como en invierno. La misma familia ha mantenido la gestión del negocio desde sus inicios, preservando su esencia generación tras generación.

Por qué nos gusta: Porque defiende una cocina catalana tradicional, honesta y de calidad, elaborada con productos de proximidad y siguiendo la filosofía Slow Food. El restaurante apuesta por recetas sencillas y cuidadas, con platos emblemáticos como el arroz de montaña con costilla, oreja de cerdo y setas o los canelones caseros de asado. Además, ofrece una excelente relación calidad-precio en un entorno con un encanto especial.

Dónde: Balandrau, 24

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16. Tresmacarrons (El Masnou)

  • Cocina creativa
  • El Masnou
  • precio 3 de 4
Tresmacarrons (El Masnou)
Tresmacarrons (El Masnou)
Foto: Tres Macarrons

Qué es: Galardonado con una estrella Michelin, este es el proyecto del chef Miquel Aldana, que apuesta por una cocina catalana contemporánea basada en los productos de temporada y en el extraordinario despensa del Maresme. Situado en un polígono industrial y con un trato cercano e informal, rompe con los tópicos de la alta gastronomía. Una propuesta que combina creatividad, una materia prima excelente y una destacada relación calidad-precio.

Por qué nos gusta: Porque ofrece una cocina imaginativa sin perder de vista el sabor ni la contundencia de los platos. Recetas como el buñuelo de colmenillas con alioli o el cordero lechal guisado con judías verdes y patata reflejan una cocina técnica y creativa, siempre al servicio del producto. Una estrella Michelin diferente, honesta y accesible.

Dónde: Av. Maresme, 21 (El Masnou)

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17. Hotel Hostal Sport (Falset)

  • Catalana
  • Fuera de Barcelona
Hotel Hostal Sport (Falset)
Hotel Hostal Sport (Falset)
Foto: Hotel Hostal Sport

Qué es: El Hostal Sport del Priorat es un establecimiento histórico inaugurado en 1927 y gestionado por la familia Domènech desde hace cuatro generaciones. Abierto todos los días del año, es uno de los grandes templos de la cocina tradicional catalana de la comarca. Además del restaurante, cuenta con un hotel con encanto, jardín privado, servicio de bar durante todo el día, amplias habitaciones y los clásicos desayunos de cuchara y tenedor.

Por qué nos gusta: Porque ofrece una cocina catalana auténtica, generosa y elaborada con una excelente materia prima. En la carta destacan los canelones de asado, las croquetas de boletus, los guisos cocinados a fuego lento, magníficos platos de mar y montaña y especialidades del Priorat como la tortilla con salsa y bacalao. Todo ello acompañado de una excelente relación calidad-precio y una bodega con más de 230 referencias.

Dónde: Miquel Barceló, 4 (Falset)

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18. Els Roures (Castellar del Riu)

  • Castellar del Riu (Berguedà)
Els Roures (Castellar del Riu)
Els Roures (Castellar del Riu)
Foto: Els Roures

Qué es: Este restaurante es uno de los grandes referentes de la cocina tradicional del Berguedà. En un ambiente familiar y acogedor, reivindica las recetas más representativas de la comarca con una propuesta basada en guisos, carnes a la brasa, platos de caza y, en temporada, especialidades elaboradas con setas. Frente al restaurante también hay unos apartahoteles con piscina, parque infantil, animales de granja y zona de barbacoa.

Por qué nos gusta: Porque ofrece una cocina contundente y fiel a la tradición berguedana. Entre sus imprescindibles destacan el singular plat del dimoni y la monumental costilla de cerdo con panceta a la brasa, ideal para los más carnívoros. Además, sus desayunos de cuchara y tenedor son otra excelente excusa para acercarse y disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica.

Dónde: Carretera de Berga a Rasos de Peguera, km 4 (Espinalbet)

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