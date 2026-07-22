La mejor ruta para ver las 12 obras de Gaudí en Barcelona: casas, edificios y obras maestras

¿Qué es? Construida por Antoni Gaudí entre el año 1900 y el 1909, la Torre Bellesguard se levanta a la falda de la montaña del Tibidabo. Es un lugar de visita imprescindible por la combinación de belleza arquitectónica, proximidad con la naturaleza y la posibilidad de contemplar la ciudad de Barcelona desde una perspectiva privilegiada.

¿Por qué es una obra maestra? El edificio está declarado bien cultural de interés nacional y pertenece al período neogótico del arquitecto catalán. Los detalles arquitectónicos son una oda a la historia de Cataluña y la casa está llena de simbología: desde la muralla medieval que la rodeja, pasando por los jardines y los exteriores de la casa, y culminando en los espacios interiores más interesantes. ¡Ah! Y esconde un misterio muy bien guardado... que solo se puede ver en Navidad.

Un consejo Time Out: La Torre Bellesguard acoge el mercado de moda (con gastronomía y música) 'Barcelona en las alturas', donde decenas de firmas y artesanos muestran y venden sus propuestas de ropa, complementos o objetos decorativos.

¿Cuándo y cómo llegar? Se puede acceder a la Torre Bellesguard mediante los autobuses 196 y 123. Las visitas tienen lugar en un horario comprendido entre las 10 y las 15 horas (última entrada a las 14:30), de martes a domingo, y se reservan a través de la página web del espacio. Los precios son diversos y varían en función de los servicios que se contraten.

Próxima parada: ¡Camina 25 minutos (de bajada) por la calle Ganduxer hasta llegar al colegio de las Teresianas!