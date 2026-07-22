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FOTO: Shutterstock | Sagrada Família
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La mejor ruta para ver las 12 obras de Gaudí en Barcelona: casas, edificios y obras maestras

Más allá de la Sagrada Família, estos son los edificios de Gaudí que no te puedes perder si quieres conocer a fondo al arquitecto

Rita Roig
Escrito por Rita Roig
Editora Cultura i Notícies
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El universo de Gaudí está lleno de colores vivos, detalles sorprendentes, curvas sinuosas y referencias a los tres motores de su arquitectura: la naturaleza, Cataluña y Dios. El reusense es nuestro arquitecto más internacional, y eso a veces nos impide salir de los tópicos. Si visitas Barcelona es muy probable que hayas pensado en dejarte maravillar por la Sagrada Familia o que quieras hacer cola para ver por dentro la Casa Batlló. Lo entendemos: cuando entres, te quedarás de piedra.

Pero la huella de Gaudí se desborda más allá de la Manzana de la Discordia así que, para conocer en profundidad la obra de esta gran figura del modernismo catalán, te proponemos una ruta por la ciudad con 12 paradas: desde los edificios más famosos a casas familiares, pasando por joyas arquitectónicas desconocidas. Todas, evidentemente, diseñadas por la singular mirada de Antoni Gaudí, que transformó la ciudad con sus creaciones partiendo de una premisa que ya se ha hecho internacional: "Primero el amor, y después la técnica".

Y para que las podáis visitar de la manera más eficiente, os las hemos organizado en un recorrido que podéis hacer por tramos para que las podáis visitar y dedicarles el tiempo que se merecen: la ruta está pensada para hacerla en tres días (¡si vas a un ritmo ágil!), ya que permite agrupar los edificios por zonas geográficas. Dejando de lado la Colònia Güell, que requiere salir de la ciudad, la ruta quedaría así: el primer día habría que visitar los edificios de la zona alta de Barcelona (la Torre Bellesguard, el Col·legi de les Teresianes, el Portal de la Finca Miralles y los Pavellons Güell), el segundo día los de Gràcia y la Sagrada Família (Sagrada Família, Casa Vicens y el Park Güell) y el tercer día los del Eixample y Ciutat Vella (La Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Calvet y el Palau Güell).

¿Te gustan los edificios singulares, verdad? Echa un vistazo a nuestra lista de 25 joyas arquitectónicas de Barcelona

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1. Torre Bellesguard

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios históricos
  • Sant Gervasi - La Bonanova
Torre Bellesguard
Torre Bellesguard

¿Qué es? Construida por Antoni Gaudí entre el año 1900 y el 1909, la Torre Bellesguard se levanta a la falda de la montaña del Tibidabo. Es un lugar de visita imprescindible por la combinación de belleza arquitectónica, proximidad con la naturaleza y la posibilidad de contemplar la ciudad de Barcelona desde una perspectiva privilegiada.

¿Por qué es una obra maestra? El edificio está declarado bien cultural de interés nacional y pertenece al período neogótico del arquitecto catalán. Los detalles arquitectónicos son una oda a la historia de Cataluña y la casa está llena de simbología: desde la muralla medieval que la rodeja, pasando por los jardines y los exteriores de la casa, y culminando en los espacios interiores más interesantes. ¡Ah! Y esconde un misterio muy bien guardado... que solo se puede ver en Navidad.

Un consejo Time Out: La Torre Bellesguard acoge el mercado de moda (con gastronomía y música) 'Barcelona en las alturas', donde decenas de firmas y artesanos muestran y venden sus propuestas de ropa, complementos o objetos decorativos.

¿Cuándo y cómo llegar? Se puede acceder a la Torre Bellesguard mediante los autobuses 196 y 123. Las visitas tienen lugar en un horario comprendido entre las 10 y las 15 horas (última entrada a las 14:30), de martes a domingo, y se reservan a través de la página web del espacio. Los precios son diversos y varían en función de los servicios que se contraten.

Próxima parada: ¡Camina 25 minutos (de bajada) por la calle Ganduxer hasta llegar al colegio de las Teresianas!

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2. Colegio de las Teresianas

Colegio de las Teresianas
Colegio de las Teresianas
Ajuntament de Barcelona

¿Qué es? Una escuela diseñada por Gaudí. En el barrio de Sarrià-Sant Gervasi encontraréis el Colegio de las Teresianas, una obra en la que Gaudí tuvo que cumplir con el rigor estético que pedía la orden religiosa y, al mismo tiempo, también le dio su toque personal.

¿Por qué es una obra maestra? Gaudí quiso reflejar austeridad en el edificio, en cumplimiento del voto de pobreza de la orden de las Teresianas que le había encargado la construcción de la escuela. El resultado es un edificio imponente, decorado con pináculos y rejas de hierro forjado y coronado con un conjunto de almenas que sugieren un castillo, posible alusión a la obra de santa Teresa, El castillo interior. Se ve que dentro hay un pasillo que es famoso porque consiste en una larga sucesión de arcos parabólicos.

¿Cómo y cuándo visitarlo? Desgraciadamente, el colegio no se puede visitar porque todavía conserva su función docente... pero siempre puedes admirarlo desde fuera entre los muros que rodean el jardín, diseñado también por Gaudí. Tendrás aún más la sensación de estar ante un castillo inexpugnable.

Próxima parada: Camina 16 minutos o coge el autobús H6 para ir hasta la antigua finca Miralles.

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3. Portal de la Finca Miralles

  • Arte
Portal de la Finca Miralles
Portal de la Finca Miralles
Ajuntament de Barcelona

¿Qué es? Un exuberante portal diseñado por Gaudí que ahora da la bienvenida a un bloque moderno de Coderch en Sarrià. Consiste en un muro de piedra de mortero y trencadís blanco (donde los más imaginativos verán referencias a algún reptil), rematado con una reja de malla metálica con pinchos, similar a la forma de una red de pescar.

¿Por qué es una obra maestra? Aunque al tratarse solo de un portal es considerada una “obra menor”, este concentra muchos de los elementos característicos del arquitecto: la inspiración en la naturaleza, el gusto por la curva y el uso del trencadís y del hierro forjado. Ahora, la huella de Gaudí nos la recuerda una escultura del arquitecto que nos da la bienvenida a la finca.

Un consejo Time Out: Bueno, más bien una curiosidad. Esta puerta daba acceso a la Finca Miralles, una construcción de Domènec Sugrañes, un habitual colaborador de Gaudí, a quien encargó solo el acceso del recinto. La puerta se conserva, sí, pero sabemos que ha perdido una buena parte de su longitud original. Inicialmente eran 36 metros de muro continuo y ondulante, detrás de los cuales se alzaba la casa de Hermenegild Miralles, que Domènec Sugrañes ideó siguiendo el estilo de barraca valenciana (había dos, la grande y la pequeña para los masoveros).

¿Cómo y cuándo visitarlo? Al tratarse de un portal, te puedes acercar a admirarlo simplemente yendo hacia el número 55 del Passeig Manuel Girona (cerca de la parada de la L3 Maria Cristina). Para aprovechar la visita, debes saber que cuando la Finca Miralles se derribó, en su lugar se hizo un gran complejo de viviendas construido en el año 1968 por José Antonio Coderch, conocido como Les Cotxeres. Coderch fue uno de los principales responsables de que la arquitectura catalana se abriera a las corrientes internacionales durante la posguerra, y con la construcción de aquel bloque creó una imagen peculiar: una puerta diseñada por un gran arquitecto modernista, para entrar a un icono de la arquitectura moderna.

Próxima parada: ¡Camina 11 minutos hasta los Pavellons Güell!

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4. Pavellones Güell

Pavellones Güell
Pavellones Güell
Ajuntament de Barcelona

¿Qué es? El primer trabajo de envergadura que Gaudí hizo para su gran mecenas, Eusebi Güell: unos pabellones en la avenida de Pedralbes que daban acceso a una casa de veraneo, destinados a la casa del conserje y las caballerizas. ¡Seguro que habéis pasado por delante y el gran dragón de hierro forjado de la entrada os ha intimidado!

¿Por qué es una obra maestra? Los pabellones son un ejemplo del mejor Gaudí. El primer pabellón, conocido como la casa del conserje, es un edificio de reducida pero imponente volumetría en planta octogonal, rematado por una cúpula. Las caballerizas, en cambio, las forman un conjunto de arcos parabólicos de ladrillo y bóveda catalana.

Un consejo Time Out: Más que un consejo, una curiosidad. El dragón de la reja de entrada representa a Ladón, el dragón guardián del jardín de las Hespérides, vencido y muerto por Hércules, en un episodio que Jacint Verdaguer narra en el poema L’Atlàntida.

¿Cómo y cuándo visitarlos? Actualmente, los Pavellones Güell están cerrados por obras. Se están restaurando y solo se pueden visitar puntualmente, entre que se acaba una fase de restauración y empieza otra. Ahora bien, cogiendo el metro hasta la estación de Palau Reial (Línea 3) te puedes plantar ante el dragón y admirar toda la estructura exterior de esta obra maestra de Gaudí.

Próxima parada: ¡La ruta continúa al día siguiente en la Sagrada Família! De los Pavellons Güell al templo de Gaudí hay que coger el metro y hacer transbordo de la L3 a la L5 en Sants Estació.

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5. Basílica de la Sagrada Família

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios religiosos
  • Sagrada Família
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Basílica de la Sagrada Família
Basílica de la Sagrada Família
FOTO: Shutterstock

¿Qué es? Gaudí dedicó más de 40 años (los últimos 14 en exclusiva) a este proyecto, y está enterrado bajo la nave. Con la culminación de la torre de Jesús, la Sagrada Família se ha consolidado como uno de los monumentos más populares del mundo que hay que visitar.

¿Por qué es una obra maestra? Muchos consideran que la cripta y la fachada del Nacimiento, que se completaron en vida de Gaudí, son los elementos más hermosos de la iglesia. Esta última, que da a la calle Marina, parece como si un gigante hubiera derramado cera sobre una catedral gótica, como la Catedral de Barcelona, pero inspirada en la flora, la fauna o la figura humana, combinadas en armonía en un sorprendente tapiz de piedra que representa escenas de los primeros años de Cristo. La fachada de la Pasión, en la calle Sardenya, proporciona un contrapunt sombrío a los excesos de la fachada de la Natividad. Tiene columnas inquietantes en forma de hueso y esculturas angulares de Josep Maria Subirachs que muestran las 12 estaciones de la cruz. La fachada que da a la calle Mallorca está dedicada a la Resurrección y es una masa de nubes de piedra y trompetas blasonadas con las palabras del Credo de los Apóstoles.

Un consejo Time Out: Muy a menudo, la Sagrada Família acoge conciertos y jornadas de puertas abiertas solo para las personas que se hayan inscrito en sus sorteos. Recomendamos estar atentos a las redes sociales del templo (y a las de Time Out) para enterarse y poder visitarla gratis. Ah, y otra manera de ver el interior del templo sin pagar es aprovechar la misa de los domingos para acceder a la basílica. Tiene lugar cada domingo a las 9 de la mañana, y las puertas de la calle de la Marina abren desde las 8:30 h. Si optáis por esta opción, os recomendamos ir con tiempo de sobra, porque la cola suele ser muy larga.

¿Cómo y cuándo visitarla? Hay diferentes tipos de entradas para visitar el interior de la basílica. La general son 26 €; para estudiantes y menores de 30 años 24 €; para personas jubiladas 21 € y para menores de 11 años la entrada es gratuita. También están las entradas con audioguía incluida o con visita guiada, además de poder elegir si también queréis visitar las torres o no. La visita guiada dura más o menos de 50 minutos a una hora, aunque después os podéis quedar por vuestra cuenta.

Próxima parada: Haciendo transbordo de la L5 a la L3 en Diagonal llegarás a Fontana, ¡y la siguiente parada es la Casa Vicens, que se encuentra muy cerca del metro!

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6. Casa Vicens

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios históricos
  • Gràcia
  • precio 1 de 4
Casa Vicens
Casa Vicens
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¿Qué es? ¡El primer edificio de Gaudí! La casa de veraneo de Manel Vicens, miembro de la burguesía catalana y corredor de bolsa, fue su primer encargo.

¿Por qué es una obra maestra? La Casa Vicens es un reflejo de la esencia del universo Gaudí -técnica, decoración y simbología- que años después volvería a aparecer en sus obras más universales. Es una casa innovadora, preludio del modernismo, y visitarla es constatar la capacidad del arquitecto de adelantarse a su tiempo y de construir mucho más que hogares.

Un consejo Time Out: Azulejos y elementos de hierro forjado están inspirados en las plantas y flores del terreno en el que se construyó la casa. De hecho, las flores son una constante en la Casa Vicens, que además cada 22 de mayo, por Santa Rita, celebra una tradición vinculada con las rosas que nace de una leyenda, según la cual, allí había habido una fuente de agua curativa.

¿Cómo y cuándo visitarla? La parada de metro más cercana es Lesseps (L3) y la entrada general cuesta 22 €, aunque hay descuentos en su página web. Si hacéis la visita con un guía experto, el recorrido puede durar de 60 a 75 minutos, aunque si decidís hacerla libremente, puede durar desde 40 hasta 70 minutos, dependiendo del ritmo de cada uno.

Próxima parada: Una subida de 19 minutos os llevará hasta el Park Güell... ¡pero también podéis llegar en autobús! 

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7. Park Güell

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios históricos
  • El Coll
  • precio 1 de 4
Park Güell
Park Güell
Photograph: Jeff Whyte / Shutterstock

¿Qué es? El Park Güell es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, que ocupa dos partes de la colina de las Tres Cruces y del Carmel. Desde 1984 es Patrimonio de la Humanidad, ya que está considerado como una de las creaciones más importantes de Antoni Gaudí, además de ser único y haber supuesto una gran influencia en muchos movimientos y en otros artistas de la época.

¿Por qué es una obra maestra? Gaudí se obsesionó con conseguir una perfecta integración de sus obras en la naturaleza. Un ejemplo son las columnas hechas de piedra que sugieren palmeras, estalactitas y cuevas naturales. El punto central del parque es una inmensa plaza rodeada por un banco serpenteante recubierto con la técnica del trencadís y parcialmente sostenida por la Sala de las Cien Columnas, aunque en realidad tiene 86. Aunque la plaza sea el centro del espacio, la figura del dragón, en la escalinata principal, es el emblema del parque.

Un consejo Time Out: ¡Alerta! Las 12 hectáreas que ocupa el Park Güell se pueden visitar de muchas maneras. Con la entrada general tendréis acceso a la Sala Hipóstila, la Casa del Guarda, los Jardines de Austria, la Plaza de la Naturaleza, el Pórtico de la Lavandera y muchos más a los que llegaréis por sus magníficos caminos, viaductos y senderos. Pero si queréis aprovechar que habéis subido hasta allí, os recomendamos hacer una parada en la Casa Museo Gaudí, situada dentro del mismo parque, donde Gaudí vivió entre 1906 y hasta 1925. Allí veréis muebles y objetos personales del arquitecto que explican su faceta más íntima y religiosa.

¿Cómo y cuándo visitarlo? El Park Güell abre sus puertas cada día de 9:30 a 19:30 h, aunque tiene 30 minutos de margen después de la hora marcada en la entrada para poder acceder. La entrada general cuesta 18 €, aunque también hay diversos descuentos.

Próxima parada: La ruta del segundo día acaba aquí, ¡pero para ir del Park Güell a La Pedrera lo puedes hacer cómodamente con el autobús 24!

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8. La Pedrera

  • Lugares de interés
  • Visitas turísticas
  • Dreta de l'Eixample
La Pedrera
La Pedrera
FOTO: La Pedrera

¿Qué es? El último edificio laico de Antoni Gaudí, la Casa Milà (conocida popularmente como La Pedrera) que no tiene ninguna línea recta. ¡Ni una sola! Cuando la obra se terminó de construir, en el año 1912, era tan moderna para su tiempo que la mujer que la financió, Roser Segimon, se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. El escritor Santiago Rusiñol dijo, en referencia a su característica fachada ondulante, que una serpiente sería un animal doméstico más que adecuado para los dueños del edificio.

¿Por qué es una obra maestra? La obra tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad y desprende un aire marino por sus balcones enredados, las puertas de algas, los techos de espuma de mar y los patios interiores tan azules como una sirena. Es una hazaña de la arquitectura y la culminación de los experimentos del arquitecto para recrear formas naturales con ladrillos y mortero (además de cerámica y botellas de cava rotas, lo que se denomina trencadís).

Un consejo Time Out: Si visitas La Pedrera, debes saber que en su interior también se encuentra la Fundació Catalunya La Pedrera, donde se programan magníficas exposiciones de arte. Después de pasear por la Casa Milà, puedes decidir disfrutar de una exposición de algún artista contemporáneo internacional... y ver cómo su arte dialoga con la arquitectura gaudiniana.

¿Cómo y cuándo visitarla? En las visitas de modalidad más básica, recorrer La Pedrera puede llevar un tiempo aproximado de una hora o una hora y media. La estación de metro de Diagonal (línea 3 y línea 5) y la estación de Provença (parte de la red de trenes que pertenecen a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) se encuentran a solo unos metros de distancia. Las tarifas de acceso a La Pedrera varían si la visita se realiza en horario diurno o nocturno y si se desea tener acceso a más o menos espacios expositivos. Los niños de 0 a 6 años pueden entrar gratis. El precio de las entradas también varía en función de la pertenencia a diferentes colectivos (niños de 7 a 12 años, estudiantes, personas jubiladas o con discapacidades), que pueden acceder a tarifas reducidas. Ante la variedad de tipologías de entradas y la existencia de promociones temporales, es recomendable visitar el sitio web del espacio para acceder a información actualizada.

Próxima parada: Para visitar la Casa Batlló ¡solo hay que cruzar la calle!


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9. Casa Batlló

  • Lugares de interés
  • Dreta de l'Eixample
Casa Batlló
Casa Batlló
Photograph: Shutterstock

¿Qué es? La Casa Batlló es una de las transformaciones arquitectónicas radicales que Gaudí y su colaborador, Josep Maria Jujol, llevaron a cabo para el magnate textil Josep Batlló entre 1902 y 1906. El resultado es una parte indispensable del denominado cuadrado de oro, o manzana de la discordia, del modernismo catalán.

¿Por qué es una obra maestra? ¿Cuál es el significado de la fachada del edificio, de sus balcones siniestros, del techo escamoso? La interpretación con más consenso es que representa al caballero San Jorge (Sant Jordi) y al dragón que él mata en una leyenda tan relevante en el imaginario catalán que ha generado a su alrededor la diada de Sant Jordi. La oportunidad de explorar el interior del edificio facilita que entendamos el detallismo de Gaudí en aspectos como la ventilación o el uso de la luz natural y sus reflejos. Un apartamento del edificio está abierto al público y también se puede acceder al ático y a la azotea.

Un consejo Time Out: A lo largo de los años se han ido incorporando diversas novedades multimedia que realzan el encuentro con esta obra clásica de la arquitectura gaudiniana. Ahora, la casa también es la sede de Casa Batlló Contemporary, un espacio dedicado al arte contemporáneo que quiere continuar el legado de Gaudí programando exposiciones que utilicen la última tecnología.

¿Cómo y cuándo se puede visitar? Además de las visitas al edificio bajo condiciones y en horario estándar (entre las 9 h y las 19:15 h), existe la posibilidad de realizar una visita madrugadora (con un recargo añadido). Se llega gracias a las líneas de metro 2, 3 y 4, en la estación Passeig de Gràcia, o a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) bajando en la estación de Provença. A menudo se pueden encontrar promociones para visitar la Casa Batlló a un precio ventajoso, motivo por el cual hay que estar atento al sitio web del espacio. También hay tarifas reducidas para diversos colectivos.

Próxima parada: ¡La Casa Calvet está a 12 minutos a pie de la Casa Batlló!

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10. Casa Calvet

Casa Calvet
Casa Calvet
Ajuntament de Barcelona

¿Qué es? Es el único edificio de Gaudí que ha sido galardonado, ya que ganó el premio al mejor edificio del año en 1900. Ahora bien, la Casa Calvet (un encargo de Juliana Pintó i Roldós, viuda de un fabricante textil de Vilassar de Dalt) es tal vez la obra menos modernista de Gaudí, quien quiso rendir un homenaje al barroco catalán con este inmueble.

¿Por qué es una obra maestra? Un Gaudí más simétrico y conservador, pero que mantiene elementos modernistas como los balcones de hierro forjado, las columnas en forma de bobina (que hacen referencia al negocio textil de los propietarios), los juegos de luz en la piedra y una fachada rematada en curva, coronada por bustos religiosos que vigilan la calle.

Un consejo Time Out: En la planta baja se encuentra el restaurante chino China Crown, donde puedes degustar platos asiáticos de vanguardia bajo un techo diseñado por nuestro gran arquitecto. Sabores orientales servidos sobre porcelana china, bajo las bóvedas originales y la atmósfera de Gaudí.

¿Cómo y cuándo visitarla? Por desgracia, la Casa Calvet de Gaudí (carrer Casp, 48) no se puede visitar por dentro, ya que es un edificio de propiedad privada con viviendas. Sin embargo, sí se puede acceder a los comercios de la planta baja (el restaurante y una tienda de chocolates) y, evidentemente, contemplar su espectacular fachada.

Próxima parada: Con la L3, baja en la estación de Liceu para visitar el Palau Güell.

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