Una ruta por los jardines, patios y calles más frescos de la ciudad para protegerse del sol en los días de verano

¿Qué hacer para rehuir el calor? Para quienes no tienen aire acondicionado y buscan refugio en las terrazas, los helados y los abanicos: salir a la calle y buscar la sombra. Hemos escogido once espacios protegidos por sombras bajo las cuales os sentiréis como si estuvierais en las puertas del paraíso. Vale, hemos exagerado, pero al menos estaréis un poco más fresquitos este verano en Barcelona.

Jardines, plazas, museos, rincones escondidos… todos de acceso libre y algunos con bares para rebajar todavía más el calor corporal. Desde patios medievales que susurran historias centenarias hasta modernos espacios urbanos donde la vegetación crea auténticos oasis, estos refugios urbanos son la excusa perfecta para redescubrir la ciudad con una perspectiva más pausada y refrescante.

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