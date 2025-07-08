Los mejores chiringuitos y restaurantes de la costa de Barcelona

Los mejores locales para comer en la playa entre Vilanova y Montgat con los pies en la arena

Comer bien con un pie en la arena, sin que la VISA se te quede temblando, es posible. Hemos peinado el litoral entre Vilanova i la Geltrú y Montgat de manera exhaustiva, en busca de los mejores chiringuitos y restaurantes a un tiro de piedra del mar, o con los pies en la arena directamente. Algunos en la playa, otros escondidos entre los árboles. Algunos son arroces de lujo, otros son de paella, tapas y sardinada a precios populares: opciones para comer de cara al mar para todos los bolsillos. Y ríete de la típica noticia del merluzo al que clavan 700 pavos por una ídem en un chiringuito pijo.

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