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Choose a Time Out Market

Barcelona

Baños Virgen del Carmen
Foto: Ricard Martín | Baños Virgen del Carmen
Foto: Ricard Martín

Los mejores chiringuitos y restaurantes de la costa de Barcelona

Los mejores locales para comer en la playa entre Vilanova y Montgat con los pies en la arena

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín y Laura Conde
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Comer bien con un pie en la arena, sin que la VISA se te quede temblando, es posible. Hemos peinado el litoral entre Vilanova i la Geltrú y Montgat de manera exhaustiva, en busca de los mejores chiringuitos y restaurantes a un tiro de piedra del mar, o con los pies en la arena directamente. Algunos en la playa, otros escondidos entre los árboles. Algunos son arroces de lujo, otros son de paella, tapas y sardinada a precios populares: opciones para comer de cara al mar para todos los bolsillos. Y ríete de la típica noticia del merluzo al que clavan 700 pavos por una ídem en un chiringuito pijo. 

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • 5 de 5 estrellas
  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Time Out Barcelona

Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que empezó en 2014 con la apertura del Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, ​​abierto en julio de 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico que está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras.

Y en Barcelona lo encontraréis en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, y se puede acceder directamente desde la calle a través de unas escaleras mecánicas y de un ascensor. ¿Comer delante del mar? No. ¡Comer encima del mar! El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad, con edificios tan emblemáticos como la Torre del Reloj de la Barceloneta y la nueva lonja de Pescadores. 

Vilanova i la Geltrú

La Marabanda

  • A la brasa
  • Villanueva y Geltrú
La Marabanda
La Marabanda

Especialidad: Cocina de brasa con producto marinero, una propuesta liderada por el chef Carlos Ramírez. En la carta encontraréis tapas tradicionales reinterpretadas con un toque de autor y raciones generosas, como la ensaladilla rusa ahumada de anguila, los calamares a la andaluza con alioli de ajo asado, los berberechos al curry y los espetos de pulpo y sardinas a la brasa. El pescado es fresco y de lonja.

Ambiente: Con una terraza con vistas a una playa natural, piscina y tumbonas, el ambiente es, evidentemente, relajado. La experiencia se completa con música seleccionada por los DJ residentes, además de discoteca, sala de conciertos y coctelería.

Ubicación: En La Daurada, situada en la última punta del espigón del puerto de Vilanova i la Geltrú.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías, línea R2S

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Castelldefels

Solraig

  • Catalana
  • Castelldefels
Solraig
Solraig
Foto: Solraig

Especialidad: Excelente carta de arroces. Sobresalen el arroz trufado con gamba roja, setas y piparra, y el de conchas con calamares y guisantes del Maresme, premiados en el concurso de Mejores Arroces de España. También ofrece una cuidada selección de tapas y platos para compartir. Buena relación calidad-precio, poco habitual en restaurantes de primera línea de costa. Pertenece al grupo Tibu-Ron. 

Ambiente: Frente al mar y con vistas a la playa, la clientela viene aquí a desconectar y pasarlo bien.

Ubicación: Passeig Marítim, 169. En la playa de Castelldefels.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías, líneas R2 y R2S.

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Péndulo Beach Club

  • Mediterránea
  • Castelldefels
Péndulo Beach Club
Péndulo Beach Club
Foto: Péndulo Beach Club

Especialidad: Cocina marinera contemporánea a cargo del chef Octavio Torres, con fuerte apuesta por el producto local y una carta internacional. Buenísimos sus siete arroces y platos de pescado fresco como el cabracho frito. Tradición y modernidad en el plato.

Ambiente: Terrazas frente al mar, salones luminosos en varios niveles, reservados VIP y DJ residentes, en un espacio pensado para disfrutarlo tanto por el día como por la noche.

Ubicación: Ribera de Sant Pere, 1. En Playa de Castelldefels. 

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías, líneas R2 o R2S, y desde allí taxi o autobús hasta la zona de playa.

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Punta Roca

  • Bares de tapas
  • Castelldefels
Punta Roca
Punta Roca
Foto: Grupo Tiburón

Especialidad: Cocina de mar basada en producto fresco, tapas, arroces y mucha brasa (¡viva sus sardinas!). Opciones locales (ensaladilla, bravas, croquetas) e internacionales (edamame, nachos, tiradito). Pertenece al grupo Tibu-Ron. 

Ambiente: El eslógan lo deja claro; 'De Bali a Cala Ginesta'. Aquí uno viene a relajarse durante el día y animarse por la noche, especialmente los fines de semana, cuando la sobremesa de la cena se convierte en copeo con DJ. 

Ubicación: En cala Ginesta.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías (líneas R2 o R2S) hasta Castelldefels y, desde allí, taxi o autobús hasta Port Ginesta.

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Dolce Vita

  • Castelldefels
Dolce Vita
Dolce Vita
© Dolce Vita

Especialidad: Chiringuito con una oferta centrada en el vermut, las tapas (de bravas a gyozas), los bocadillos y hamburguesas, además de opciones de carne y pescado y oferta infantil. Para beber, batidos, smoothies y cócteles.

Ambiente: Muy animado, versátil y festivo. Música con DJ, bailoteo y espectáculos de todo tipo. Ideal para divertirse y socializar.

Ubicación: Ones, s/n. En playa Castelldefels. 

Cómo llegar desde Barcelona: En Rodalies de Catalunya (líneas R2 o R2 Sud) hasta Platja de Castelldefels.

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La Xancla

La Xancla
La Xancla
Foto: Grup Lancaster

Especialidad: Chiringuito especializado en cocina a la brasa, con una propuesta basada en el recetario clásico de playa. Destacan el espeto de sardinas, el pescado de costa con mojo verde y el arroz seco a la llauna con sepia y gamba. Su sangría de cava es una de las bebidas más aplaudidas.

Ambiente: Situado en un entorno natural de dunas y vegetación dentro del Parc Natural del Garraf, alejado del bullicio. Pura tranquilidad. 

Ubicación: Paseo Marítimo de les Botigues de Sitges, 1. En el límite entre Castelldefels y Les Botigues de Sitges.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías (R2 o R2S) hasta Platja de Castelldefels o Garraf, y desde allí taxi o autobús hasta el chiringuito.

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Mamut Beach Club

  • Española
  • Viladecans
  • Crítica de Time Out
Mamut Beach Club
Mamut Beach Club
Foto: Mamut Beach Club

Especialidad: Cocina de proximidad y temporada, el protagonista es la brasa de leña. Atención a las carnes y pescados cocinados en su punto, así como a su cuidada selección de arroces, como el de pluma ibérica y almejas. Trabajan con producto del Parc Agrari del Baix Llobregat y cuentan con certificación Biosphere por sus buenas prácticas medioambientales.

Ambiente: Restaurante amplio y cómodo, ideal para grupos y familias. Espacios bien distribuidos y una terraza abierta durante todo el año. No está a primera línea de mar (ni falta que le hace). 

Ubicación: Camí de la Murtra s/n. En el Parc Agrari del Baix Llobregat, muy cerca de la playa de Les Filipines.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías (R2 o R2S) hasta Viladecans, y después taxi o autobús local.

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Gavà

Kauai Gavà Mar

  • Fuera de Barcelona
Kauai Gavà Mar
Kauai Gavà Mar
Foto: Kauai Gavà Mar

Especialidad: Cocina mediterránea de calidad dirigida por el chef Òscar Manresa (Torre de Alta Mar, Casa Tejada), con producto de huerto propio. Ofrece tapas y platos elaborados como ensaladilla rusa, camarones fritos, albóndigas con sepia, arroz caldoso con bogavante y fideuá. En verano, brasa de carbón con sardinas, además de postres como carrot cake, lemon pie y crepes.

Ambiente: Clientela con ganas de disfrutar, especialmente de sus tardeos con DJ. 

Ubicación: En la calle Calafell de Gavà, medio escondido entre dunas y vegetación. 

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías, líneas R2 o R2S, hasta Platja de Castelldefels y, desde allí, acceso en taxi o autobús.

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Barcelona

Casa Costa

  • La Barceloneta
Casa Costa
Casa Costa
Foto: Casa Costa

Especialidad: Pescado a la brasa, con una carta centrada en producto del mar como lubina, rodaballo o escórpora. Está dirigido por el chef Juan Martínez (ex Torre de Alta Mar) y apuesta por una cocina marinera contemporánea sin arroces.

Ambiente: Espacio amplio y renovado con un enfoque actual, pero con raíces históricas. Cuenta con un comedor interior y una terraza con capacidad para unos 60 comensales. Mucha clientela 'cool'.

Ubicación: Baluard, 124. Playa de Sant Miquel.

Cómo llegar: Metro Barceloneta (L4) 

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Salt Restaurant

  • Mediterránea
  • La Barceloneta
Salt Restaurant
Salt Restaurant
Foto: Salt Restaurant

Especialidad: Cocina mediterránea de temporada con producto fresco y de alta calidad. Entrantes como la bomba de la Barceloneta, tortillas abiertas como la de gambas con alioli de hierbas y ensaladas de Km0. Los arroces son el plato estrella, con propuestas como el arroz de sepia y gamba roja o el arroz negro con tinta de calamar y bacalao. Coctelería de autor. 

Ambiente: Espacio dividido entre restaurante y beach club, interiorismo cuidadísimo y vistas privilegiadas al mar. 

Ubicación: En el hotel W Barcelona, en Plaça de la Rosa dels Vents.

Cómo llegar: Metro Barceloneta (L4)

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Magatzem 03

  • Bares de tapas
  • La Barceloneta
Magatzem 03
Magatzem 03
Foto: Maria Dias

Especialidad: Tapas, bocadillos y platos caseros como tortilla de verduras o capipota, y menú de mediodía.

Ambiente: Tranquilidad y poco turismo, frecuentada sobre todo por vecinos, estudiantes y trabajadores de la zona. 

Ubicación: En el parque de la Barceloneta, junto al campo de fútbol y cerca del mar.

Cómo llegar: Metro Barceloneta (L4)

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Ca la Nuri

  • Mediterránea
  • La Barceloneta
  • Crítica de Time Out
Ca la Nuri
Ca la Nuri
Foto: Ca La Nuri Platja

Especialidad: Cocina mediterránea de corte marinero con influencias internacionales. Destacan las tapas como los calamares a la andaluza, los buñuelos de bacalao con mermelada de piquillos y las patatas bravas con alioli de chipotle. También ofrece moluscos a la plancha, platos de mar y montaña y una amplia variedad de arroces como paella, arroz negro o mar y montaña. Con un Solete Repsol. El mismo grupo restaurador tiene dos establecimientos más en primera línea de mar: Sal Mar y Xiroi

Ambiente: Relajado y cuidado, ideal para disfrutar de la gastronomía frente al mar. 

Ubicación: En el Paseo Marítimo de la Barceloneta. Delante del Hospital del Mar. 

Cómo llegar: Metro Barceloneta (L4)

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Vai Moana

  • El Poblenou
Vai Moana
Vai Moana
JP ESCOBAR

Especialidad: Cocina de chiringuito con propuesta gastronómica informal, pensada para disfrutar en la playa. Ofrece platos sencillos para compartir y una experiencia culinaria desenfadada, integrada en el entorno costero.

Ambiente: Inspirado en la Isla de Pascua, tiene hamacas, zona chill out y terraza. Ambiente joven y con ganas de socializar. 

Ubicación: En la playa del Bogatell.

Cómo llegar: Metro Bogatell o Llacuna (L4)

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Can Fisher

  • Mediterránea
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Can Fisher
Can Fisher

Especialidad: Cocina mediterránea basada en arroces de mar y montaña y producto de proximidad km 0. Paellas, como la de verduras y setas al carbón, además de tapas como croquetas de asado y trufa, fritura de calamar y mejillones. También ofrece ensaladas con pescado de lonja y vegetales ecológicos, con recetas tradicionales reinterpretadas de forma más ligera. Con Solete Repsol. 

Ambiente: Más que un chiringuito, es un restaurante de playa con un interiorismo cuidado. 

Ubicación: Avenida Litoral, 64. Playa Bogatell.

Cómo llegar: Metro Bogatell (L4)

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Xiringuito Escribà

  • El Poblenou
Xiringuito Escribà
Xiringuito Escribà

Especialidad: Abierto en 1996 por Joan Escribà, este es uno de los chiringuitos post-olímpicos más veteranos de la costa barcelonesa. Famoso por sus arroces, los platillos para compartir (desde unas bravas hasta un ceviche), las frituras y las opciones de carne y pescado, todo está totalmente a la altura. La fórmula funciona y el grupo restaurador ya tiene una réplica de este restaurante en Tokio y en Osaka.

Ambiente: Ecléctico, con grupos de amigos, familias y turistas que llegan por recomendación.

Ubicación: Avinguda del Litoral, 62. Playa del Bogatell.

Cómo llegar: Metro Bogatell (L4)

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Guingueta Be Gay

  • Barcelona
Guingueta Be Gay
Guingueta Be Gay
Foto: Guingueta BeGay

Especialidad: Oferta gastronómica variada, con desayunos, platos de vermut, ensaladas, bocadillos gourmet, hamburguesas, cocina tex-mex y opciones como pokes, ceviches y tartar. También dispone de alternativas vegetarianas y veganas, junto a una amplia carta de cócteles, vinos, combinados y bebidas naturales.

Ambiente: LGTBIQ+, vibes distendidas, veraniegas y relajadas. Aquí se socializan locales, expats y turistas, con música, zonas chill-out y hamacas a pie de playa. Durante eventos como el Circuit Festival se convierte en un punto de encuentro muy animado.

Ubicación: En la playa de la Mar Bella.

Cómo llegar: Metro Poblenou o Selva de Mar (L4)

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La base by Farré

  • Barcelona
La base by Farré
La base by Farré

Especialidad: El chef es Miquel Farré y, en su carta, encontraréis tapas marineras clásicas, arroces de escándalo y opciones infantiles. Disponen de un menú de mediodía que vale la pena (17 euros).

Ambiente: Es el restaurante de la Base Náutica Municipal. Allí encontraréis una terraza con medio centenar de mesas, grupos de amigos y muchas familias disfrutando de la brisa marina.

Ubicación: Av. del Litoral, s/n, Base Náutica Municipal. Playa de la Mar Bella.

Cómo llegar: Metro Poblenou (L4)

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Badalona

Can Pizza - Badalona

  • Pizza
  • Badalona
Can Pizza - Badalona
Can Pizza - Badalona
Foto: Can Pizza Badalona

Especialidad: A estas alturas, ¿quién no conoce Can Pizza? Llevan desde 2014 despachando pizzas artesanales de masa fermentada durante 72 horas y cero tonterías, en varios locales de Barcelona y alrededores. Ofrecen tres tipos: las clásicas, las rojas (sin queso mozzarella) y las blancas (sin salsa de tomate). A nosotros nos fascina la Jerry Tomato, con salsa de tomate amarillo, burrata y cebolla adobada (premiada en Madrid Fusión 2021).

Ambiente: Terraza amplia, cómoda y bien distribuida, sin tráfico ni ruido urbano, ideal para disfrutar de una señora pizza junto al mar.

Ubicación: Passeig Marítim, 17

Cómo llegar desde Barcelona: Metro Pep Ventura (L2) o tren de Cercanías hasta Badalona (R1, RG1).

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La Donzella de la Costa

  • Española
  • Badalona
La Donzella de la Costa
La Donzella de la Costa
© Ivan Giménez

Especialidad: Cocina de chiringuito con nivel de restaurante, centrada en tapas bien ejecutadas y una destacada carta de arroces. Ofrece propuestas como calamares a la andaluza, croquetas de pollo asado, arroz seco de cabra de mar y paella marinera con gambas, cigalas y chipirones, bajo la dirección del chef Jordi Armada. Menú del día a 23,50 euros.

Ambiente: Familiar y con larga tradición. Clientes habituales de toda la vida con nuevos visitantes. Vistas acristaladas al litoral de Badalona.

Ubicación: Passeig Marítim s/n

Cómo llegar desde Barcelona: Metro Badalona Pompeu Fabra (L2) o tren de Cercanías hasta Badalona (R1, RG1).

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L'Estupendu

  • Española
  • Fuera de Barcelona
L'Estupendu
L'Estupendu
© Ivan Gimenez

Especialidad: Cocina arrocera de calidad, con una carta corta y reconocible centrada en seis arroces, como el de verduras y bacalao o el negro con navajas y cangrejo. Ojo con las tapas de autor firmadas por los propietarios, como las bravas de La Puntual, la tortilla con morcilla patatera o las croquetas de sepia. Incluye, además, platos tradicionales como el suquet. Pertenece al grupo restaurador Varela.

Ambiente: Restaurante-chiringuito amplio, sencillo y acogedor. Terraza espaciosa frente al mar, ideal para comer relajadamente, hacer el vermut y disfrutar de un ambiente relajado y sin pretensiones.

Ubicación: Eduard Maristany, 75.

Cómo llegar desde Barcelona: Metro Badalona Pompeu Fabra (L2) o tren de Cercanías hasta Badalona (R1, RG1).

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Montgat

Baños Virgen del Carmen

  • Marisco
  • Montgat
  • Crítica de Time Out
Baños Virgen del Carmen
Baños Virgen del Carmen
Foto: Ricard Martín

Especialidad: Cocina sencilla, marinera y bien cuidada, centrada en pescadito frito a la andaluza, sardinas a la plancha, tapas marineras, ensaladas y bocadillos. También ofrece clásicos como calamares, croquetas de jamón ibérico y cazón adobado, con una propuesta honesta y asequible.

Ambiente: Merendero histórico y familiar, con casetas tradicionales conservadas desde hace casi un siglo. Ambiente tranquilo, auténtico y muy ligado a la tradición de los antiguos baños de playa, mucho público local.

Ubicación: Mar, 4B. En la playa de Montgat.

Cómo llegar desde Barcelona: En Renfe Cercanías, línea R1.

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