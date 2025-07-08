Los mejores chiringuitos y restaurantes de la costa de Barcelona

Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que empezó en 2014 con la apertura del Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, abierto en julio de 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico que está presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras.
Y en Barcelona lo encontraréis en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum, y se puede acceder directamente desde la calle a través de unas escaleras mecánicas y de un ascensor. ¿Comer delante del mar? No. ¡Comer encima del mar! El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad, con edificios tan emblemáticos como la Torre del Reloj de la Barceloneta y la nueva lonja de Pescadores.