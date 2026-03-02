Marciano
Mel Da Conceição, al frente de toda la curiosa sección líquida de Marciano -la nueva casa del inquieto Víctor Camargo-, se hizo un nombre (como el chef) en el universo de Salmon Guru. Ahora diseña su propio lenguaje mixológico en este atractivo e inusual restaurante buffet (donde caben los cócteles que llegan a la mesa en una botella para compartir) pero su experiencia y su bagaje son envidiables. En la que sigue siendo una de los mejores coctelerías del mundo ayudó al reconocido Diego Cabrera a consolidar una carta de tragos altamente creativos y contemporáneos, a fraguar un concepto y a defenderlo técnicamente a diario. Estos días, del 5 al 15 de marzo, estará disponible en el restaurante Lady Heidi, un cóctel con base de cava, agua clarificada de açaí y sirope de cassis.