La Noche de los Museos es la noche de Reyes para los curiosos, los culturetas y los amantes del arte. Este año tiene lugar el 16 de mayo, de las siete de la tarde a la una de la madrugada, cuando más de 90 equipamientos de la ciudad abrirán gratis y para que disfrutes del arte, la ciencia, la memoria y el conocimiento que se esconden en su interior. Además, los museos han programado visitas guiadas, talleres, juegos de pistas y otras actividades especiales para esta noche tan mágica. Aquí te recomendamos algunas, para que te planifiques y disfrutes al máximo de esta cita nocturna y cultural en Barcelona.

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