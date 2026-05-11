Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

MNAC
Ajuntament de Barcelona | MNAC
Ajuntament de Barcelona

Lo mejor de la Noche de los Museos en Barcelona

Puertas abiertas, actividades y exposiciones gratis para disfrutar de la Noche de los Museos en Barcelona

Rita Roig
Escrito por Rita Roig
Editora Cultura i Notícies
Publicidad

La Noche de los Museos es la noche de Reyes para los curiosos, los culturetas y los amantes del arte. Este año tiene lugar el 16 de mayo, de las siete de la tarde a la una de la madrugada, cuando más de 90 equipamientos de la ciudad abrirán gratis y para que disfrutes del arte, la ciencia, la memoria y el conocimiento que se esconden en su interior. Además, los museos han programado visitas guiadas, talleres, juegos de pistas y otras actividades especiales para esta noche tan mágica. Aquí te recomendamos algunas, para que te planifiques y disfrutes al máximo de esta cita nocturna y cultural en Barcelona. 

NO TE LO PIERDAS: Las mejores exposiciones de Barcelona

1. Cotillear el interior de estos lugares

Cotillear el interior de estos lugares
Cotillear el interior de estos lugares
Foto: Nits d’Estiu a les Cases Singulars

El concepto de puertas abiertas no significa solo entrar gratis a los lugares. Por la Noche de los Museos, las puertas se abren a los más curiosos para que metan la nariz en edificios de la ciudad totalmente gratis. En el Espai Bombers de la calle Lleida, por ejemplo, podréis descubrir cómo es por dentro un camión de bomberos actual, pero también podréis entrar en La Model y pasear por esta antigua prisión y ver danza contemporánea, o recorrer las salas de la Biblioteca Pública Arús, algunas de las cuales normalmente están cerradas al público. También podéis tirar de clásicos: entre otros, en la Noche de los Museos también se puede entrar en el Pabellón Mies van der Rohe, el CCCB, el Recinto Modernista de Sant Pau, el Monasterio de Pedralbes, el Museo Tàpies o el Picasso.

2. Descubrir los secretos de un antiguo hospital del siglo XVI

  • Qué hacer
  • Dreta de l'Eixample
Descubrir los secretos de un antiguo hospital del siglo XVI
Descubrir los secretos de un antiguo hospital del siglo XVI
Sant Saver

La colección Casacuberta Marsans ha transformado el antiguo Hospital de Sant Sever, en el barrio Gótico, en su sede (¡ya os lo contamos!). Dentro, se esconde una colección singular y refinadísima de obras de arte hispánico, sobre todo de época gótica y del siglo XX, que os dejarán maravillados. Por ahora, el espacio solo se puede visitar con reserva previa, y la Noche de los Museos no será una excepción. En la web de la Colección podréis reservar una visita guiada para conocer de cerca (y sin la intromisión de cristales protectores o cartelas explicativas) las pinturas, esculturas, cerámicas y objetos litúrgicos repartidos por las dependencias de los 600 metros cuadrados de este precioso edificio que cuenta con una capilla, una sacristía, una cripta y un claustro porticado.

Leer más
Comprar entrada
Publicidad

3. Ir al concierto de techno medieval gratuito del MNAC

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ir al concierto de techno medieval gratuito del MNAC
Ir al concierto de techno medieval gratuito del MNAC
VIBBRA

La música también puede ser una herramienta para transportarte al pasado, y qué mejor manera de conectar con la exposición del MNAC Sant Pere de Rodes y el maestro de Cabestany que con un concierto gratuito de música techno.

El 16 de mayo el Museu Nacional d'Art de Catalunya acogerá un portal sonoro en la Sala Oval que unirá el siglo XXI y la edad media de la mano de Gregotechno, una mezcla entre las sonoridades litúrgicas del canto gregoriano y la pulsión frenética de las bases electrónicas.

Leer más

4. Subir al cielo desde el MACBA

  • Arte
Subir al cielo desde el MACBA
Subir al cielo desde el MACBA
MACBA

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se ha sumado a la celebración con una serie de actividades, pero también con un evento muy especial: “Macba desde el cielo”. Una propuesta que consiste en visitas comentadas en las que el público podrá conocer espacios del museo que normalmente tienen el acceso restringido. Así pues, durante la tarde del 17 de mayo, se abrirán las puertas del conjunto arquitectónico del Convento dels Àngels, donde se explicará su historia y su vínculo con la ciudad, y se podrá subir a la torre del Centro de Estudios y Documentación, desde donde se podrá ver Barcelona panorámicamente y comprender cómo se estructura la ciudad desde sus murallas hasta la ideación del plan Cerdà.

Además, la Noche de los Museos abrirá todas las exposiciones del MACBA a la ciudadanía, así como la Capella del Convent dels Àngels, donde podrás contemplar el conjunto escultórico recientemente restaurado. Ah, y en la MACBA Store Laie habrá libros del museo a un precio especial de 6€. 

Leer más
Publicidad

5. Estrenar el buen tiempo con cine al aire libre en la Virreina

Estrenar el buen tiempo con cine al aire libre en la Virreina
Estrenar el buen tiempo con cine al aire libre en la Virreina
Ajuntament de Barcelona

La Virreina Centre de la Imatge ofrecerá una jornada de puertas abiertas donde podréis visitar las exposiciones en curso, pero su plato fuerte será una proyección de cine al aire libre, ¡que durará 23 horas! En el patio de la Virreina se podrá ver la película En Bunch of Questions with No Answers (Un montón de preguntas sin respuesta), un filme de Alex Reynolds y Robert M. Ochshorn sobre el genocidio actual en Palestina: la pieza recoge las preguntas que los periodistas hacían a los representantes de los Estados de los Estados de los Estados Unidos de octubre de 2023 y el 16 de enero de 2025, por denunciar los interrogantes no resueltos de este conflicto contemporáneo.

6. Inspirarte en el Monestir de Pedralbes (que cumple 700 años)

Inspirarte en el Monestir de Pedralbes (que cumple 700 años)
Inspirarte en el Monestir de Pedralbes (que cumple 700 años)
Monestir de Pedralbes I Foto: Pere Vivas

Este monasterio abre sus puertas de par en par (y gratis) por la Noche de los Museos. De 19 ha 01 h, podrás dar vueltas libremente por el claustro y disfrutar de una oferta cultural de lo más variada, con visitas guiadas que te descubren los rincones más íntimos de la vida monástica y exposiciones temporales que impactan, como la de la fotógrafa Khadija Saye. Si te sientes creativo, no puedes perderte el taller de fotocollage y el de creación de elementos florales. Recuerda que aunque el acceso al recinto es libre, las actividades guiadas requieren reserva previa. El huerto medieval también se puede visitar, pero cierra antes (a las 22:00 h), ¡así que no te encantas!

Publicidad

7. Admirar la fotografía a ritmo de Jazz

Admirar la fotografía a ritmo de Jazz
Admirar la fotografía a ritmo de Jazz
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

El centro de fotografía de la Fundación Mapfre, el KBR, hace puertas abiertas a las dos exposiciones actuales: Walker Evans. Now and Then y Pérez Siquier. Colecciones Fundación Mapfre, que irán acompañadas de mediación cultural a cargo del equipo del museo, para que los visitantes puedan profundizar en las obras expuestas. Además, a las 20 h, el centro acogerá un concierto de jazz en torno a la figura de Walker Evans en colaboración con el Conservatorio Liceu. El repertorio estará inspirado en temas musicales y melodías que pusieron sonido en Estados Unidos de la Gran Depresión y las décadas posteriores.

8. Descubrir el folklore barcelonés en La Casa dels Entremesos

Descubrir el folklore barcelonés en La Casa dels Entremesos
Descubrir el folklore barcelonés en La Casa dels Entremesos
Ajuntament de Barcelona

Desde las siete de la tarde y hasta la una de la madrugada, puedes adentrarte en el imaginario festivo barcelonés de forma totalmente gratuita y descubrir personajes icónicos como el l'Àliga de la Ciutat o los Gegants del Pi. El plato fuerte son las visitas teatralizadas y los cuentacuentos que se celebran prácticamente cada hora, ofreciendo una mirada divertida y llena de anécdotas sobre las tradiciones que nos hacen latir el corazón.

Publicidad

9. Jugar con las ilusiones en el Santa Mònica

Jugar con las ilusiones en el Santa Mònica
Jugar con las ilusiones en el Santa Mònica
Berndnaut Smilde, “Nimbus Kunstmuseum Hal", 2021. ©Berndnaut Smilde. Fotografia de Cassander Eeftinck Schattenkerk.

Eel Centre d’Arts Santa Mònica celebra la Noche de los Museos 2026 con una propuesta que gira en torno a la fascinante exposición "El asalto de la ilusión", que explora cómo las imágenes pueden seducirnos y manipularnos en plena era de la inteligencia artificial. Desde las 19 h hasta la medianoche, podrás participar en la "Mesa de espectros", una instalación ilusionista que juega con la luz y la percepción analógica para convocar apariciones visuales. Uno de los platos fuertes es el recital poético "Manifiesto por manifiesto de manifiesto contra", donde Germán Chocero y Paula G. Vila cuestionan las verdades y falacias de nuestra realidad.

10. Dejarte iluminar en el Hivernacle de la Ciutadella

Dejarte iluminar en el Hivernacle de la Ciutadella
Dejarte iluminar en el Hivernacle de la Ciutadella
Shutterstock

El sábado 16 de mayo de 2026, el Centre Martorell d'Exposicions y el Invernadero del Parque de la Ciutadella se convierten en los protagonistas de una Noche de los Museos que fusiona ciencia, luz y sonido de 19h a 1h. El plato fuerte es la experiencia inmersiva "Massa Mare", una propuesta que combina una intervención artística con las reflexiones de la científica Marina Martínez para explorar los orígenes de la vida y el cosmos. La entrada a todos los espacios es gratuita, pero ten en cuenta que para la experiencia "Massa Mare" es imprescindible hacer reserva previa a través de la web del Museo de Ciencias Naturales, ya que se espera que las plazas se agoten rápidamente.

El Top 10 de exposiciones para ver en La Nit dels Museus

1. Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito

  • Arte
  • Sants - Montjuïc
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
MNAC

¿De qué va? ¿Por qué este escultor desconocido de época románica ha recibido el sobrenombre de “el Picasso del siglo XII”? En los rostros geométricos con ojos expresivos del Maestro de Cabestany, y en la desproporción y los volúmenes impactantes de sus esculturas, reside todo aquello que desde el presente hemos sabido denominar modernidad. En pleno románico, las obras del Maestro de Cabestany poseían un estilo característico que lo diferenciaba de sus coetáneos. Por ello, aunque conocemos pocos detalles de la vida de esta figura, su trabajo ha sido reconocido desde la Toscana hasta el Mediodía francés, pasando por Cataluña y Navarra.

¿Por qué hay que ir? Con esta exposición, el MNAC rinde homenaje al escultor más célebre del románico catalán partiendo de la incorporación reciente de nuevas piezas al museo; concretamente, fragmentos que formaban parte de la portada de mármol del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por tanto, la muestra se centra en la construcción del mito de la abadía de Rodes, un espacio único, destino de peregrinaje, vinculado a un paisaje ancestral y a la antigua Roma.

Leer más

2. 'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes

  • Arte
  • Pedralbes
'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Dwelling: in this space we breathe, Ragal, 2017', Khadija Saye I Monestir de Pedralbes

¿De qué va? Siguiendo una estrella fugaz es el título de la exposición del Monasterio de Pedralbes sobre el legado fotográfico de Khadija Saye, artista gambiano-británica que capturó la identidad, la memoria y la dimensión espiritual de la experiencia negra a través de la cámara. La muestra se puede visitar del 6 de febrero al 31 de mayo y es especialmente relevante porque es la primera exposición dedicada a la artista en España y la primera retrospectiva a escala mundial. Saye alcanzó reconocimiento internacional con Dwelling: in this space we breathe (Vivienda: en este espacio respiramos), presentada en el Pabellón de la Diáspora de la Bienal de Venecia de 2017, donde fue la participante más joven.

¿Por qué hay que ir? La exposición sigue la breve pero potente trayectoria de Saye, que murió trágicamente en el incendio de la torre Grenfell en 2017, donde vivía con su madre y donde ambas perdieron la vida, junto con setenta personas más. Una joven promesa que dejó una huella imborrable como artista y como persona comprometida con su comunidad. Hija de la diáspora, creció en un entorno multicultural en el barrio de Hammersmith (Londres), y sus obras muestran una búsqueda que une la experiencia íntima con cuestiones universales.

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

3. Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

  • Arte
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
CaixaForum

¿De qué va? Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne cerca de un centenar de obras para explicar por qué su visión de la pintura fue (y en muchos casos, sigue siendo) un hogar acogedor para la modernidad y una influencia para generaciones de creadores posteriores. Ahora bien, en la exposición no hay solo obras de Matisse, sino que las 45 obras del pintor fauvista dialogan con 49 piezas de otros gigantes del arte como Picasso, Braque, Derain, Raoul Dufy, Le Corbusier o Sonia Delaunay. Uno de los grandes reclamos es la presencia de La Moulade, una pieza clave pintada en Colliure que marcó el nacimiento del movimiento fauve y que sirve como eje central de esta colección inédita en la ciudad.

Leer más

4. Los Nabís: De Bonnard a Vuillard

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Fundació Catalunya La Pedrera

¿De qué va? Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, los Nabis querían restablecer la unidad del arte y allanaban el terreno para la modernidad venidera. Este movimiento, situado en la transición entre el modernismo y las primeras vanguardias, se caracterizaba por un diálogo constante entre la pintura, la arquitectura y las artes decorativas gracias al juego entre el color, la forma y el ritmo de las composiciones artísticas. Ahora, los Nabis entran en La Pedrera en la primera gran exposición monográfica en Barcelona de este movimiento.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne una amplia selección de obras de entre finales del siglo XIX e inicios del XX que nos permiten conocer los principios estéticos y conceptuales de este grupo artístico, que exploró el carácter decorativo de la pintura y encontró la manera de integrarla en la vida cotidiana.

Leer más
Publicidad

5. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

Leer más

6. El asalto de la ilusión

  • Arte
  • El Raval
El asalto de la ilusión
El asalto de la ilusión
Berndnaut Smilde, “Nimbus Kunstmuseum Hal", 2021. ©Berndnaut Smilde. Fotografia de Cassander Eeftinck Schattenkerk.

De qué va? El Centre d’Arts Santa Mònica acoge El asalto de la ilusión, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre, una exposición coral que reúne trabajos de diversos artistas para analizar cómo el arte ha contribuido a construir aquello que entendemos como realidad. A través de una puesta en escena cambiante y llena de trampas visuales, la muestra conecta técnicas históricas de representación con problemáticas actuales como la posverdad, la manipulación mediática o la irrupción de la inteligencia artificial.

¿Por qué hay que ir? La exposición está concebida como un recorrido en constante movimiento. Espejos, velos y paredes móviles configuran un espacio que se transforma a medida que el visitante avanza, generando una sensación de inestabilidad que afecta directamente a la percepción. Pintura, fotografía, vídeo e instalación conviven en un mismo itinerario, poniendo de manifiesto cómo cada lenguaje construye una idea distinta de realidad.

Leer más
Publicidad

7. Mako Artigas. Tejer la materia

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Mako Artigas. Tejer la materia
Mako Artigas. Tejer la materia
Palau Robert

¿De qué va? El Palau Robert presenta Mako, un proyecto expositivo impulsado por Casa Asia y la Fundación J. Llorens Artigas que rinde homenaje a la diseñadora y ceramista japonesa Mako Artigas. La exposición puede visitarse del 13 de marzo al 7 de junio y ofrece una mirada amplia a más de cincuenta años de trayectoria artística, marcada por la sensibilidad, la materia y el color.

¿Por qué hay que ir? La exposición reúne una selección representativa de su trabajo: desde los primeros tejidos estampados (1959-1970), vinculados a la fábrica familiar en Japón y a sus etapas en Cataluña y París, hasta los dibujos para firmas como Kenzo, Dior, Courrèges o Paco Rabanne. A estas piezas se suman cerámicas de gres y porcelana creadas en las últimas décadas, donde el gesto se vuelve más íntimo y la forma más esencial.

Leer más

8. Rodoreda, un bosque

  • Arte
  • El Raval
Rodoreda, un bosque
Rodoreda, un bosque
Institut d’Estudis Catalans – Fundació Mercè Rodoreda, Barcelona

¿De qué va? El CCCB acogerá, hasta el 25 de mayo, la exposición "Rodoreda, un bosque", dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Comisariada por la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra pretende alejarse de los tópicos, a menudo edulcorados, que han rodeado su figura y mostrar la faceta más contemporánea de Rodoreda, donde la escritura transita entre el realismo y la fantasía para hablarnos de la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo, el escarnio o la metafísica.

¿Por qué hay que ir? La muestra se sirve de la metáfora del bosque para concebir el espacio expositivo. Las salas se conectan orgánicamente, utilizando este símil para explicar la trayectoria de la autora a través de un recorrido por las raíces literarias y la experiencia del desarraigo del exilio, los troncos marcados por la vivencia de la guerra, las ramas que dialogan con la cultura occidental y las copas que rozan el cielo y acogen pájaros. A través de esta estructura se despliegan más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y audiovisuales, incorporando originales de la Fundación Mercè Rodoreda.

Leer más
Publicidad

9. Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA

  • Arte
  • El Raval
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025), cortesia d'Anna Moreno i Bernardo Zanotta I MACBA

¿De qué va? El proyecto de la artista Anna Moreno que revisita algunos de los proyectos utópicos de los años setenta impulsados por el arquitecto Ricardo Bofill. A través del cine, la instalación y la investigación artística, la exposición plantea una reflexión sobre las tensiones entre las aspiraciones utópicas de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que a menudo impidieron su materialización.

¿Por qué hay que ir? El proyecto toma como eje central el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Ricardo Bofill. Este proyecto, concebido dentro del periodo más experimental del arquitecto, quedó inconcluso y ejemplifica las contradicciones entre el sueño utópico y la realidad política y social de la época.

Leer más

10. Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB

  • Arte
  • El Raval
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Hajar Ahannouk, Ikhlas Daoudi, Achraf El Idrissi, Ivet Lázaro, Miriam Reyes, retrat al barri de Roc Blanc, Terrassa, febrer de 2025 © A Bao A Qu - Institut Les Aimerigues

¿De qué va? Del 6 de marzo al 17 de mayo, el CCCB acoge la exposición Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB, un espacio que reúne las obras de más de trescientos adolescentes que explican qué significa este número para ellos a través de la fotografía, el cine y la palabra.

¿Por qué hay que ir? En la exposición se pueden ver fotografías, filmaciones y textos en primera persona: miradas genuinas que se alejan de los prejuicios de los adultos y de los códigos habituales de representación de la adolescencia en la actualidad. Los autores son estudiantes de institutos de Cataluña, Lituania y Rumanía que han participado en talleres de creación fotográfica y artística para explorar otras maneras de retratarse y mostrarse.

Leer más
Mostrar másLoading animation
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.