1. Cotillear el interior de estos lugares
El concepto de puertas abiertas no significa solo entrar gratis a los lugares. Por la Noche de los Museos, las puertas se abren a los más curiosos para que metan la nariz en edificios de la ciudad totalmente gratis. En el Espai Bombers de la calle Lleida, por ejemplo, podréis descubrir cómo es por dentro un camión de bomberos actual, pero también podréis entrar en La Model y pasear por esta antigua prisión y ver danza contemporánea, o recorrer las salas de la Biblioteca Pública Arús, algunas de las cuales normalmente están cerradas al público. También podéis tirar de clásicos: entre otros, en la Noche de los Museos también se puede entrar en el Pabellón Mies van der Rohe, el CCCB, el Recinto Modernista de Sant Pau, el Monasterio de Pedralbes, el Museo Tàpies o el Picasso.