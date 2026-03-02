El Time Out Fest, el festival gastronómico de Time Out Barcelona, llega este año a sus seis años de vida con tres días llenos de actividades. 10 de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecerán una creación exclusiva, que solo se podrá comer durante el festival, con el producto catalán como protagonista. Y además, durante todo el fin de semana, habrá sesiones de DJ, catas, talleres y muchas sorpresas.
Como novedad, este año jugamos en casa y el festival se celebrará en el Time Out Market que, como sabéis, reúne lo mejor de la gastronomía de la ciudad bajo un mismo techo y, desde la segunda planta del Maremagnum, ofrece magníficas vistas al mar. También se adelantan las fechas: haced hueco en la agenda para los días 13, 14 y 15 de marzo. Habrá cocina ininterrumpida de 17 a 1 h el viernes y de 10 a 24 h el sábado y domingo.
Haremos que vuestro paladar salte de alegría y, además de los mejores cocineros y cocineras, también tendremos música con una nutrida programación de DJs, charlas, catas y actividades para toda la familia.
¡Ya puedes comprar los packs foodies!