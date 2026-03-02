Dansa Metropolitana despliega el nervio de la acción de bailar por toda la ciudad del 5 al 22 de marzo, con una programación envidiable y algunos de los bailarines más reconocidos de la península (entre ellos, un gran abanico de artistas catalanes) y también de Europa. Un festival que quiere llegar al pueblo y ser del pueblo: es asequible y cuenta con un montón de actuaciones gratuitas que ocuparán diversos espacios públicos, al aire libre y en interiores, y algunas de ellas también os tenderán la mano para que salgáis a la pista a darlo todo.

Una de las grandes fortalezas de Dansa Metropolitana es su apuesta por acercar la danza a todo el mundo con una oferta generosa de espectáculos gratuitos. Este año, 73 de las 177 funciones son de acceso libre, muchas de ellas en espacios públicos, con la clara voluntad de convertir la ciudad en un gran escenario abierto y compartido.

El espectáculo inaugural, ELLES, el 6 de marzo a las 20 h en la plaza de la Cultura de L’Hospitalet, marca el inicio de esta línea abierta y participativa. La pieza, dirigida por Hansel Cereza y coreografiada por Barbarana Pons, propone una reflexión sobre el edadismo y la invisibilización de las mujeres mayores, convirtiendo el espacio público en un lugar de reivindicación y encuentro.

Más allá de la apertura, el festival despliega diversas actuaciones al aire libre en plazas, calles y espacios urbanos de los municipios participantes, así como intervenciones coreográficas pensadas específicamente para dialogar con el entorno y con los ciudadanos.