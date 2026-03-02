Suscríbete
Cosas para hacer en marzo
Foto: Time Out Barcelona
Foto: Time Out Barcelona

Qué hacer en marzo en Barcelona

El mes de marzo llega cargado de novedades en forma de conciertos, mercados, obras de teatro y películas

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Andreu Gomila, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Àlex Montoya, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
Le damos la bienvenida al mes de marzo. Con él llega la primavera y un montón de actividades maravillosas para exprimir al máximo la ciudad. Entre muchas otras cosas, tenemos planes al aire libre, nuevas e importantes exposiciones, estrenos de teatro, conciertos y películas para disfrutar en pantalla grande. Sean cuales sean vuestros gustos, seguro que encontraréis el plan ideal.     

Actividades y cosas para hacer en la ciudad

1. Time Out Fest 2026

  • Qué hacer
  • Festivales
  • El Gòtic
Time Out Fest 2026
Time Out Fest 2026
Foto: Time Out Barcelona

El Time Out Fest, el festival gastronómico de Time Out Barcelona, llega este año a sus seis años de vida con tres días llenos de actividades. 10 de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecerán una creación exclusiva, que solo se podrá comer durante el festival, con el producto catalán como protagonista. Y además, durante todo el fin de semana, habrá sesiones de DJ, catas, talleres y muchas sorpresas.

Como novedad, este año jugamos en casa y el festival se celebrará en el Time Out Market que, como sabéis, reúne lo mejor de la gastronomía de la ciudad bajo un mismo techo y, desde la segunda planta del Maremagnum, ofrece magníficas vistas al mar. También se adelantan las fechas: haced hueco en la agenda para los días 13, 14 y 15 de marzo. Habrá cocina ininterrumpida de 17 a 1 h el viernes y de 10 a 24 h el sábado y domingo.

Haremos que vuestro paladar salte de alegría y, además de los mejores cocineros y cocineras, también tendremos música con una nutrida programación de DJs, charlas, catas y actividades para toda la familia.

¡Ya puedes comprar los packs foodies!

Leer más

2. Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos

  • Museos e instituciones
Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos
Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos
Ajuntament de Barcelona

Reservas, archivos, laboratorios, talleres de restauración y otros espacios de distintos museos de la ciudad, que habitualmente están cerrados al público, se abrirán durante unas horas el próximo sábado 7 de marzo en una nueva edición de Museu Endins. Esta cita invita a descubrir la cara oculta de los museos y centros patrimoniales y a entenderlos como organismos vivos y en constante transformación. Por ello pone el foco en las profesiones, los conocimientos y los procesos que garantizan su funcionamiento cotidiano y los muestra al público general mediante visitas comentadas por los propios profesionales que trabajan en ellos.

Las visitas son con plazas limitadas y reserva previa, y las inscripciones se pueden realizar a través de la web de Museu Endins a partir del 23 de febrero. Consultad todas las propuestas, elegid la que más os guste y no dejéis pasar la ocasión de adentraros en estos espacios ocultos.

Leer más
3. Sant Medir 2026

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
Sant Medir 2026
Sant Medir 2026
Foto: santmedir.org

Conocida por ser una de las fiestas más populares entre los más pequeños —y la más dulce de la ciudad—, Sant Medir vuelve este 2026 con toneladas de caramelos y golosinas, con eventos importantes en Barcelona entre el 3 y el 8 de marzo. La celebración, sin embargo, comienza días antes con diversos actos previos, entre los que destaca el pregón de Sant Medir, que da el pistoletazo de salida oficial a la fiesta, así como actividades tradicionales como la bendición de los caramelos y actos organizados por las colles.

A partir de las 10 h aproximadamente, las diferentes Colles de Sant Medir participan en el pasacalle por las principales calles y plazas de los barrios de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi y la Bordeta. Generalmente, las colles suelen estar formadas por caballos, carruajes y camiones, todo encabezado por una banda de música que ameniza la fiesta. Romeus y romeves se encargan de lanzar caramelos a la gente que encuentran por el camino con la máxima dulzura posible. ¡Que nadie se olvide la bolsa para hacer una buena recogida! 

Leer más

4. Petites històries, grans dones

  • Niños
  • Actividades con libros
Petites històries, grans dones
Petites històries, grans dones
Hypatia

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer a mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

Dirigida al público familiar con niños y niñas a partir de 5 años, la actividad es gratuita y con aforo limitado, y tendrá lugar durante los fines de semana del 28 de febrero al 22 de marzo. Cada sesión propone acercarse a la vida de una protagonista diferente a través de una narración viva y cercana que reivindica el talento, la perseverancia y la diversidad de las experiencias femeninas.

Leer más
5. Cap Butaca Buida, la gran Diada del Teatro

  • Qué hacer
  • Ciudad
Cap Butaca Buida, la gran Diada del Teatro
Cap Butaca Buida, la gran Diada del Teatro
Cap Butaca Buida / Sergi Panizo

Después de batir por segundo año consecutivo el récord mundial de asistencia teatral en un solo día, con más de 71.000 espectadores en 2024, la Diada del Teatro Cap Butaca Buida volverá el 21 de marzo de 2026 con 222 teatros adheridos.

La nueva edición de Cap Butaca Buida se extiende por Cataluña –en las cuatro provincias y en la Cataluña del Norte– y suma nuevos teatros del País Valenciano –donde ya hay 16 adheridos– y de las Islas Baleares –donde hay 10–. También será una edición en la que se incorporarán diversos centros cívicos como nuevos espacios escénicos, con la voluntad de acercar el teatro a las comunidades y los barrios.

A escala internacional, se suma el Teatro Margarita Xirgu del Casal Catalán de Buenos Aires, que se convierte en el primer espacio internacional que se adhiere a la Diada, así como Andorra, el país vecino que también participa. 

Leer más

6. Dansa Metropolitana

  • Qué hacer
  • Ciudad
Dansa Metropolitana
Dansa Metropolitana
Ballet Junio de Gèneve I Foto: Gregory Batardon

Dansa Metropolitana despliega el nervio de la acción de bailar por toda la ciudad del 5 al 22 de marzo, con una programación envidiable y algunos de los bailarines más reconocidos de la península (entre ellos, un gran abanico de artistas catalanes) y también de Europa. Un festival que quiere llegar al pueblo y ser del pueblo: es asequible y cuenta con un montón de actuaciones gratuitas que ocuparán diversos espacios públicos, al aire libre y en interiores, y algunas de ellas también os tenderán la mano para que salgáis a la pista a darlo todo.

Una de las grandes fortalezas de Dansa Metropolitana es su apuesta por acercar la danza a todo el mundo con una oferta generosa de espectáculos gratuitos. Este año, 73 de las 177 funciones son de acceso libre, muchas de ellas en espacios públicos, con la clara voluntad de convertir la ciudad en un gran escenario abierto y compartido.

El espectáculo inaugural, ELLES, el 6 de marzo a las 20 h en la plaza de la Cultura de L’Hospitalet, marca el inicio de esta línea abierta y participativa. La pieza, dirigida por Hansel Cereza y coreografiada por Barbarana Pons, propone una reflexión sobre el edadismo y la invisibilización de las mujeres mayores, convirtiendo el espacio público en un lugar de reivindicación y encuentro.

Más allá de la apertura, el festival despliega diversas actuaciones al aire libre en plazas, calles y espacios urbanos de los municipios participantes, así como intervenciones coreográficas pensadas específicamente para dialogar con el entorno y con los ciudadanos.

Leer más
7. Día Mundial de la Tortilla

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Día Mundial de la Tortilla
Día Mundial de la Tortilla
Time Out Market I Dia Mundial de la Truita

Como buen mercado gastronómico que somos, ¡no nos perdemos ni una! Cada vez que el calendario manda ensalzar algún plato, nosotros montamos una fiesta. Para el fin de semana del Día Mundial de la Tortilla tenemos preparada una procesión de cinco tortillas a manos de chefs de renombre por solo 6 euros el platillo.

Solo tenéis que plantaros en el Time Out Market el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de marzo, a cualquier hora (en horario de apertura del market), y pedirlas en los restaurantes que las preparan.

¿Sois de emociones fuertes? Darvaza ofrecerá una espectacular tortilla de chistorra a la brasa, intensa y llena de sabor. Fran López eleva la receta clásica con una exquisita tortilla de patatas trufada acompañada de pan con tomate, para que la disfrutéis como es debido. Croquetelle sorprende con una irresistible tortilla carbonara, cremosa y contundente. The Fish & Chips Shop apuesta por el sabor del mar con una deliciosa tortilla de bacalao. Finalmente, Can Ros lanza el anzuelo al mar con su tortilla vaga de gambita blanca de la Barceloneta con romesco y patatas, una combinación que invita a repetir. 

Leer más

8. GRAF 2026

  • Qué hacer
  • Barcelona
GRAF 2026
GRAF 2026
GRAF

La Fabra i Coats vuelve a acoger una nueva edición del GRAF, el festival itinerante dedicado al cómic de autor y a la edición independiente donde se darán cita algunas de las editoriales, colectivos y autores y autoras más interesantes de todo el Estado el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Un evento que pide a gritos existir porque cada vez son más los dibujantes que autoeditan sus trabajos en formatos de todo tipo y los colectivos que se decantan por el fanzine en papel para dar a conocer sus ideas. 

Leer más
9. FLIC Festival 2026

  • Qué hacer
  • Festivales
FLIC Festival 2026
FLIC Festival 2026
Foto cedida per Flic festival: Espai 6 a 11 anys

El mes de marzo cierra con mucha lectura y literatura: el festival FLIC para niños y jóvenes celebra una nueva edición el 14 y 15 de marzo en el Disseny Hub de Barcelona. El Disseny Hub de Barcelona se llena, de nuevo, de actividades para niños y niñas, y charlas sobre literatura y creación. Como cada año, tendrá lugar la entrega del Premio FLIC, con un jurado que incluye a niños dentro del equipo.

Encontraréis experiencias literarias propias, una zona de juegos, el Obrador del FLIC, una gran Biblioteca, narración de cuentos, talleres con autores e ilustradores, zona de puestos y servicio de bar. 

Leer más

10. Fit Market x Victas

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Fit Market x Victas
Fit Market x Victas
Victas

Nos unimos con el centro deportivo Victas para ofrecer una experiencia especialmente pensada para mujeres: un entrenamiento de fuerza de alta intensidad con música en directo, buen ambiente y un aperitivo final bien merecido. Si os gusta poneros a prueba, ¡esta es la mejor celebración! La cita es el domingo 8 de marzo y dura un total de 2,5 h: de 10 a 12.30 h.

La sesión, dirigida por Catalina Vargas y Pati Pypczynski, comenzará con una clase de fuerza by Victas de 10.30 a 11.30 h, un entrenamiento intenso que combina bloques de resistencia y cardio al ritmo de los mejores temas, trabajando todo el cuerpo con el propio peso y construyendo fuerza de forma consciente y progresiva.

A continuación, de 11.45 a 12.30 h, la experiencia continuará con un snack de la casa italiana del Market, La Balmesina, música en directo con DJ Martina O'clock y algunas sorpresas para las asistentes (como regalos de algunos productos de la marca Olistic).¿Preparadas para darlo todo?

Leer más
Comprar entrada
Mostrar másLoading animation

Conciertos

1. Ciutat de Clàssica

  • Música
Ciutat de Clàssica
Ciutat de Clàssica
Asmik Grigorian.

Cada vez sirve menos la excusa de que la música clásica es elitista o que no es para todo el mundo. Iniciativas como los conciertos de La Mercè, Clàssica a la Platja y Ciutat de Clàssica (estas dos últimas de Barcelona Obertura) acercan el género a la ciudadanía con propuestas muchas veces gratuitas que son una muy buena oportunidad tanto para melómanos como para neófitos o simples curiosos. 

El Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica, que se celebra por séptima vez del 5 de marzo al 1 de abril, ofrece una programación mixta de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, en 29 espacios emblemáticos de la ciudad. Aparte de los tres grandes equipamientos de clásica –L'Auditori, el Palau de la Música y el Gran Teatre del Liceu– hay una veintena larga de escenarios repartidos por todos los distritos, como la Torre Bellesguard, el Palauet Albeniz y la Casa Vicens, entre los que se incorporan este año. 

Leer más

2. Irídia Fest

  • Música
Irídia Fest
Irídia Fest
Foto: Hamza Bennour

Llega la cuarta edición del Irídia Fest, el festival de cultura y derechos humanos que en esta ocasión quiere tender puentes con artistas que conectan las dos orillas del Mediterráneo. Será los días 13 y 14 de marzo, en el CCCB y el Paral·lel 62, por este orden, con un coloquio del colectivo Artists at Risk el primer día y los conciertos el segundo.

La del sábado 14, que es la jornada principal, será la de las actuaciones musicales, que tienen en común la fusión de música electrónica con sonidos tradicionales. Se subirán al escenario de Paral·lel 62 Aïta Mon Amour, dúo marroquí-tunecino formado por Widad Mjama y Khalil Epi, que nace por la fascinación de la rapera de Casablanca por las chikhates, mujeres cantantes de aïta, tradición que se remonta al siglo XII. También estarán el colectivo de electrónica valenciano Faixa, la DJ de Melilla Hajar, y el artista gallego Baiuca, que ofrecerá un DJ set.

Leer más
3. Maika Makovski

  • Música
Maika Makovski
Maika Makovski
Foto: Cruïlla d'Hivern

La cantautora y compositora Maika Makovski ha transitado a lo largo de su carrera por diferentes estilos musicales, como el rock alternativo, el indie y el punk-rock, y no ha dudado nunca en experimentar para dar vida a sus canciones tan íntimas. Después de 20 años y ocho álbumes a sus espaldas, todos estos estilos se verán juntos sobre el escenario.

La cantante mallorquina de origen macedonio celebra estas dos décadas de trayectoria con un concierto conmemorativo.  La actuación tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 21 h en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, el Palau de la Música Catalana. La artista repasará las diferentes etapas de su carrera, desde su primer álbum, Kradiaw (2005)hasta los proyectos más recientes, como su último disco Bunker Rococo (2024).

Leer más

4. Maria Arnal

  • Música
Maria Arnal
Maria Arnal
Foto: Eugènia Güell / Time Out Barcelona

Todos disfrutamos y admiramos su etapa junto a Marcel Bagès, pero hace tres años que decidieron separar sus caminos y ahora Maria Arnal se presenta en solitario, con un primer disco únicamente a su nombre bajo el título de Ama, que se publica el 20 de febrero. Durante este tiempo ha estado involucrada en mil proyectos: estudiando los modelos de voz sintética en el Barcelona Supercomputing Center, haciendo música para espectáculos de danza de Marcos Morau y La Veronal y creando instalaciones sonoras. Ahora toca presentar Ama al público, con un nuevo espectáculo donde también habrá danza y que se estrena en directo en la sala Paral·lel 62 los días 7 y 8 de marzo de 2026 (el 8 ya con las entradas agotadas). 

Leer más
5. Bad Gyal

  • Música
Bad Gyal
Bad Gyal
Foto: Instagram / @akabadgyal

Bad Gyal presentará su nuevo álbum, Más cara, con tres conciertos en el Palau Sant Jordi los días 20, 21 y 22 de marzo. Esta será la primera oportunidad de escuchar los nuevos temas de la cantante en directo, pero si os los perdéis, todavía tendréis otra ocasión de hacerlo, porque Alba Farelo actuará también en la próxima edición del Primavera Sound Barcelona, en el Parc del Fòrum.

El nuevo disco sale vía Interscope Records el 6 de marzo, e incluye algunos de los singles que ha sacado la catalana en los últimos meses, como Da me, Choque, Fuma y Última noche, la colaboración con Ozuna.

Leer más

6. Suede

  • Música
Suede
Suede
Foto: Last Tour

Con la locura desatada por el regreso de Oasis corremos el riesgo de olvidarnos de la serie de grupos que protagonizaron con ellos la era dorada del britpop y que no solo están en muy buena forma sino que, al contrario que los Gallagher, continúan ofreciendo música nueva. Es el caso de Blur, que hace dos años publicaron The Ballad of Darren; de Pulp, que después de 25 años de silencio este mes de junio han publicado More; y de Suede, que el 5 de septiembre de 2025 publicaron el décimo álbum de su discografía. 

Además, estos grupos tienen la gentileza de pasar de vez en cuando por Barcelona. Blur lo hicieron en el Primavera Sound de 2023; Pulp, en el de 2024; y Suede no han dejado de hacerlo, la última vez en Razzmatazz en 2022. Ahora regresan para presentar Antidepressants (2025), un trabajo oscuro que forma parte de la trilogía “en blanco y negro” que iniciaron con Autofiction (2022), y que ha recibido críticas excelentes en el Reino Unido. Si aquel era su álbum punk, este tiene sonoridades góticas y post-punk; lo presentarán el miércoles 26 de marzo de 2026 también en la sala Razzmatazz.

Leer más
7. Tradicionàrius 39

Tradicionàrius 39
Tradicionàrius 39
Foto: Tradicionàrius

La 39ª edición del Festival Folk Internacional Tradicionàrius se celebra del 16 de enero al 27 de marzo de 2026 en el C.A.T. y otros espacios. Con más de 50 conciertos, bailes y talleres de música de raíz, este año se centra en la diversidad lingüística del Pirineo, con proyectos de Occitània, el País Vasco, Aragón y los Països Catalans. Uno de los grandes atractivos del TRÀD39 será la presencia excepcional de tres formaciones orquestales: la OMAC, el Gran Conjunt de l’ESMUC y la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, que protagonizará la inauguración con 35 músicos para celebrar su 25º aniversario.

Por otro lado, el festival mantiene su fuerte arraigo popular con citas como los Foguerons de Sant Antoni en Gràcia, que incluirán conferencias, gloses y balls de bot a finales de enero; la Festa Major de Santa Eulàlia, con un concierto en la Plaça de Sant Jaume el 13 de febrero, y la 19ª edición del ciclo Folk als Mercats. Más información y entradas en la web del festival.

8. Barnasants 2026

Barnasants 2026
Barnasants 2026
Foto: Bankrobber

La 31.ª edición del Cicle de Cançó Barnasants reúne 59 conciertos en diversas salas de Cataluña, Baleares, l'Alguer y y Valencia con nombres como Carmen Consoli, Marc Parrot, Feliu Ventura y Fetus. Habrá seis producciones propias y más de 25 estrenos discográficos. El homenaje a Lluís Llach Llach – Gener 76. 50 anys abrirá el cartel con dos conciertos en el Palau de la Música, el 27 y 28 de enero, y la clausura correrá a cargo de la cantautora Montse Castellà, que celebra 30 años de carrera, el 10 de mayo en Amposta.

También se ha programado, el 24 de abril en el Casino l'Aliança del Poblenou, un homenaje a Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, que falleció recientemente y donde participarán diversos artistas. Más información y entradas en la web del festival.

9. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Delaschuches

El Guitar BCN 2026 incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

El festival empieza con Bebe en Razzmatazz (8 de enero), Duncan Dhu en el Palau de la Música (15 de enero) y Alcalá Norte, la banda del momento de la escena post-punk madrileña, en el Sant Jordi Club (24 de enero). El hermano pequeño del Sant Jordi también acogerá al dúo Marlena y a los granadinos La Plazuela, que presentarán su esperado segundo disco con su fusión de flamenco y electrónica. También en el Sant Jordi Club, Iván Ferreiro hará un repaso a su trayectoria, desde la época de Los Piratas hasta la actualidad.

Leer más

Teatro y danza

1. L'estiueig

  • El Gòtic
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
L'estiueig
L'estiueig
Foto: Sergi Panizo / El Maldà

Carlo Goldoni escribió en el siglo XVIII la Trilogia della villeggiatura con la intención de reírse de los veraneantes, de los burgueses y nobles venecianos que dejaban su casa en verano para trasladarse a otro lugar y tirar, literalmente, la casa por la ventana. Había quienes se lo podían permitir. Pero había otros que no. Y la compañía Els Pirates ha cogido el clásico, ha dejado en cuatro intérpretes una obra que pide doce personajes, la ha desnudado de toda escenografía, ha vestido a los actores y a las actrices de manera bastante decente y ha reescrito levemente el texto para llevar la comedia hasta nuestros días.

Lo mejor es cómo la compañía asume el desafío que supone que los intérpretes tengan que hacerse suyos dos o tres personajes. Porque se puede romper la cuarta pared tirando pintura a la platea o, simplemente, dirigiéndose a ella, diciendo la verdad, porque la magia aparece, pero puede ser una magia barata de teatro de proximidad, igualmente maravillosa. Magia, al fin y al cabo.

Leer la crítica

2. Els fills

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Els fills
Els fills
Foto: Marta Mas

La aparición de un viejo conocido en una casa que llega para provocar un cataclismo de proporciones diversas es uno de los motores recurrentes del teatro, desde Oncle Vània a Göteborg. Y Lucy Kirkwood utiliza el mismo cebo en Els fills para hacernos zambullir en una obra de gran alcance ideológico y moral sobre la responsabilidad de las generaciones más mayores respecto a las que vienen detrás. Todo lo que plantea es tan vigente que da pavor y no hay nada sobrante en esta obra.

Todo empieza con la llegada de la Rose (Emma Vilarasau) al hogar de la Hazel (Mercè Arànega) y Robin (Jordi Boixaderas). Los tres son físicos, se conocen de toda la vida, pero hace cerca de 40 años que no se ven. No sabremos el motivo de la visita de la vieja amiga hasta el final y será importante. El mundo de la función es un lugar que acaba de sufrir un accidente nuclear y, por lo tanto, podríamos decir que estamos ante una pieza de cariz apocalíptico, de una apocalipsis concreta, incluso cotidiana. Pero Kirkwood es suficientemente hábil para presentarnos tres personajes séniores (están jubilados), con cartas escondidas y una relación íntima para mojar pan.

Leer la crítica
3. El barquer

  • El Poble-sec
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El barquer
El barquer
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Al final del segundo acto de El barquer, la tía Maggie (Anna Güell), dice: "Si una cosa he aprendido, en esta vida, es que el amor no es nada más que dolor". Justo en aquel momento parece una frase fuera de lugar, una ida de olla de una mujer mayor que no está en sus cabales, que vive del pasado y que no está muy atenta al drama que se está cocinando ante ella, cuando hace nada que los Carney han conocido finalmente qué le pasó a Seamus hace diez años. Pero cierra el acto porque es una premonición, nos está diciendo, en el estilo mágico y metafórico de Jez Butterworth, qué pasará después, cuando el conflicto político y el conflicto íntimo que viven los Carney converjan.

Seamus es el hermano de Quinn (Roger Casamajor) y el marido de Caitlin (Mima Riera), militante del IRA desaparecido hace una década y que, en buena medida, ha marcado la vida de la familia Carney durante estos años. Su esposa y su hijo se trasladaron a casa de Quinn y Mary (Marta Marco) y, esperando, hemos pasado de 1971 a 1981, mientras el conflicto norirlandés crecía y se llegaba a las huelgas de hambre de prisioneros de la banda armada que acabaron muriendo.

Leer la crítica

4. Dones valentes

  • El Poble-sec
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dones valentes
Dones valentes
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Convertir en obra de teatro el libro Dones valentes de Txell Feixas no era algo fácil. Sobre todo porque era imposible traer al Lliure en carne y hueso a las auténticas Hiyam, Khadija y Benchymer, ni tampoco a la propia narradora, sino que la directora, Glòria Balañà, debía utilizar actrices para ponerse en su piel. La dramaturgia de Aina Tur logra salvar el escollo a través de algo tan poco valorado como es la honestidad, dejando claro desde el principio el juego; que estamos ante una especie de ejercicio de teatro documental sin los protagonistas reales de la historia.

En escena, tenemos a cuatro actrices (Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, Manar Taljo e Iria del Río) y un actor (Moha Amazian) que navegarán de Afganistán al Líbano, pasando por Gaza, Siria, el Kurdistán... Con el objetivo de explicar la historia de nueve mujeres que lo han sobrevivido todo, desde parir a una niña en un país que no quiere mujeres a estar sometida durante cuatro años a los esbirros del Estado Islámico. Relatos duros, sin concesiones, que los intérpretes nos acercarán sin olvidar en ningún momento su papel de médiums, también de mujeres con sus circunstancias.

Leer la crítica
5. Les bàrbares

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Les bàrbares
Les bàrbares
Foto: Teatre Borràs

Con Les bàrbares, Lucía Carballal pretendía colocar un micrófono oculto en medio de una conversación entre su madre y sus amigas para saber qué pensaban realmente del feminismo y de la vida que habían vivido. Y consiguió un retrato extraordinario sobre la generación de mujeres que se encuentran en los sesenta (y más allá) a través de tres personajes muy diferentes, unidos por la amistad y Bàrbara, una arquitecta de 40 años víctima del cáncer, sobrina de una de ellas y confidente de las otras.

Las tres, Carmen (Cristina Plazas), Susi (María Pujalte) y Encarna (Francesca Piñón), se encuentran en un hotel con decoración de otra época por petición expresa, última voluntad, de Bàrbara. En el escenario, las acompaña una cantante, Berta Gratacós, que entonará melodías de su juventud. La idea es que hablen sobre sus vidas, sobre las renuncias que han hecho y, sobre todo, que vuelvan a encontrarse. Son tres mujeres que tienen poco en común: una es arquitecta y no ha tenido hijos, otra es ama de casa rica con dos hijos y la última es una mujer trabajadora que ha tenido tres hijos. Tres universos y una sola coincidencia: son mujeres. Además, son (o fueron) muy amigas.

Leer la crítica

6. Weltschmerz (títol provisional)

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Weltschmerz (títol provisional)
Weltschmerz (títol provisional)
Foto: Fundació Joan Brossa

Cuando entras al teatro de la Fundació Joan Brossa, te encuentras con una partida de petanca. Tres hombres y una mujer están jugando. Seguramente, el gran público no los conoce, pero son una especie de dream team de la creación contemporánea barcelonesa: Clara Aguilar (músico, diseñadora de sonido, miembro de los VV.AA., colaboradora habitual de Marcos Morau), Marc Salicrú (escenógrafo, diseñador de sonido y luz, miembro de los VV.AA., artista independiente), Albert Pérez Hidalgo (fundador de Atresbandes, actor de El Conde de Torrefiel) y Ferran Dordal (dramaturgo, Agrupación Señor Serrano, La Ruta 40), autor y director de este Weltschmerz (títol provisional), una propuesta que desprende la fina ironía característica de Dordal. ¿El objetivo? Describir el espíritu de su tiempo, algo que es un reto extremadamente complejo.

A través de diferentes vías, Dordal nos irá explicando la historia de esta pieza de encabezado dudoso que hace referencia al concepto romántico del dolor del mundo, es decir, a la pesadez existencial que deben soportar aquellos que intentan sumergirse en el alma humana. Todo gira en torno al mismo título, a cómo llega a él, a cómo lo enfrenta, mientras vive: parejas, vecinas, trabajos, la escritura, el consumo de energía mundial... Mientras tanto, los cuatro amigos juegan a la petanca y de vez en cuando cogen el micrófono para contarnos la historia, para sustituir una voz en off y la proyección del texto en una pantalla.

Leer la crítica
7. La presència

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
La presència
La presència
La Villarroel
Turisme rural, Allà lluny hi ha una caseta... Y ahora La presència. Es curioso que en pocos meses se hayan estrenado en Barcelona tres obras de temática paranormal y que dos de ellas tengan un trasfondo cómico. Las tres, además, ambientadas en el campo, en pleno invierno y firmadas por dramaturgos de primer nivel que parecen haber competido para ver quién se ajusta más al género, quién tiene más éxito, como en un torneo especial de dramaturgia. El ganador lo decidirá el público. Pero si me hacen elegir a mí, creo que la más lograda es la que ha llegado a La Villarroel, creada por Carmen Marfà y Yago Alonso: La presència.

La obra nos sitúa en una casa de un valle pirenaico, en medio de una tormenta de nieve, mientras el patriarca de la familia está muriendo. Allí encontramos a los hijos, Ernest (Pau Roca) y Sandra (Nausicaa Bonnín), además del marido de esta última, Miki (Marc Rodríguez). Al poco tiempo, llega Sol (Anna Sahun), médica del CAP de Sort, que viene a visitar al moribundo. Evidentemente, el padre morirá y comenzarán a suceder cosas extrañas.

Leer la crítica

8. Ànima

  • Musical
  • Dreta de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ànima
Ànima
Foto: David Ruano / TNC

'Ànima' podía haberse desarrollado como todos los musicales de época, con príncipes azules, bellas durmientes, un sesgo de género maloliente y todo el azúcar que quisierais. Y, de hecho, el musical que ha estrenado el TNC, ambientado en los años 30 del siglo pasado, en EEUU, parece que tiene que ir por ahí. Porque tenemos a nuestra protagonista, Greta (Paula Malia), que se va de su pueblo para probar suerte en Hollywood, y dejar atrás la pobreza y una vida planificada. ¿La salvará un hombre caritativo? No, una historia creada en el 2024 no puede ser como 'Cantando bajo la lluvia'.

Y eso que tenemos todo el universo Disney por delante, el del nacimiento del imperio, el de la creación de 'Blancanieves', el primer largometraje animado y en color de la historia. El sueño de Greta es trabajar para el gran Walter (Oriol Burés). No lo conseguirá a la primera, como ya podíamos esperar. El argumento, sin embargo, irá adquiriendo toques de comedia de enredos, más allá de la historia de formación y superación de una mujer que lo tiene todo en contra. E incluso reiremos. En esta complejidad se encuentra el punto a favor de 'Ànima'. Y una dirección escénica de Gara Roda que sabe sacarle jugo a un giratorio capaz de transformar la escena en pocos instantes.

Leer la crítica
Arte

1. Rodoreda, un bosque

  • Arte
  • El Raval
Rodoreda, un bosque
Rodoreda, un bosque
Institut d’Estudis Catalans – Fundació Mercè Rodoreda, Barcelona

¿De qué va? El CCCB acogerá, hasta el 25 de mayo, la exposición "Rodoreda, un bosque", dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Comisariada por la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra pretende alejarse de los tópicos, a menudo edulcorados, que han rodeado su figura y mostrar la faceta más contemporánea de Rodoreda, donde la escritura transita entre el realismo y la fantasía para hablarnos de la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo, el escarnio o la metafísica.

¿Por qué hay que ir? La muestra se sirve de la metáfora del bosque para concebir el espacio expositivo. Las salas se conectan orgánicamente, utilizando este símil para explicar la trayectoria de la autora a través de un recorrido por las raíces literarias y la experiencia del desarraigo del exilio, los troncos marcados por la vivencia de la guerra, las ramas que dialogan con la cultura occidental y las copas que rozan el cielo y acogen pájaros. A través de esta estructura se despliegan más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y audiovisuales, incorporando originales de la Fundación Mercè Rodoreda.

Leer más

2. Walker Evans. Now and then

  • Arte
Walker Evans. Now and then
Walker Evans. Now and then
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

¿De qué va? El Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE presenta una colección de uno de los fotógrafos norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y una de las grandes influencias del fotoperiodismo y de la fotografía artística contemporánea: Walker Evans. La exposición puede visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo.

¿Por qué hay que ir?"Mirar fijamente. Es una manera de educar el ojo, y más allá. Mirar fijamente, husmear, escuchar, espiar. Morir sabiendo algo. No estás aquí mucho tiempo". Esta es una de las frases más célebres del artista (procedente de una entrevista publicada en Art in America en 1971), que utilizó la cámara para retratar la vida de la gente de Estados Unidos de mediados del siglo XX y que es considerado uno de los pioneros de la fotografía documental.

Leer más
3. Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes

  • Arte
  • Ciutat Vella
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Enrico Baj. "General". 1961. Oli sobre tela. Archivio Enrico Baj © Archivio Enrico Baj, Vergiate, Itàlia

¿De qué va? El Museo Picasso explora la huella revolucionaria e irreverente de Alfred Jarry en Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes, una exposición que analiza la influencia decisiva del autor de Ubu roi en las vanguardias artísticas, el teatro moderno, la cultura visual del siglo XX y la creación contemporánea.

¿Por qué hay que ir? La muestra propone un recorrido amplio por el universo ubuesco, un imaginario grotesco, absurdo y subversivo que ha atravesado disciplinas y generaciones. A través de libros, revistas, ilustraciones, piezas teatrales, cine, pintura y obra contemporánea, la exposición reúne más de 200 piezas procedentes de colecciones internacionales, poniendo en diálogo la obra de Jarry con artistas clave de la modernidad.

Concebido como una figura fundamental para el nacimiento de las vanguardias, Alfred Jarry (1873–1907) fue mucho más que un dramaturgo: escritor, crítico de arte, editor y artista, defendió un arte marginal, deformador y antinormativo. El concepto de lo “ubuesco”, asociado a lo grotesco y al absurdo del poder, se convierte en un eje central de la exposición, que muestra cómo esta noción ha influido profundamente en el lenguaje artístico y político del siglo XX.

Uno de los núcleos principales del recorrido es el impacto de Ubu roi, obra que sacudió el panorama cultural de finales del siglo XIX y que generó una iconografía persistente del tirano ridículo y desmesurado. La muestra también recupera la relación de Jarry con las artes consideradas menores, como el teatro de títeres, reivindicando el arte popular y el arte “salvaje” como formas de resistencia cultural.

Leer más

4. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Xavi Bou

¿De qué va? Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

¿Por qué hay que ir? La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

Leer más
5. Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica

  • Arte
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Rita Roig

¿De qué va? El panafricanismo fue un movimiento impulsado hace más de un siglo por artistas e intelectuales de todo el mundo que se hacían la misma pregunta: ¿cómo sería el mundo si todos los pueblos africanos y sus diásporas se hermanaran? La nueva muestra del MACBA nos invita a hacer precisamente eso. Según Elvira Dyangani Ose, directora de la institución y comisaria de la muestra junto con Antawan I. Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, las salas del museo se han llenado “del espíritu colaborativo del panafricanismo” y, a través de pinturas, libros, creaciones populares, música, fotografías y vídeos, nos invitan a imaginar un mundo mejor. 

¿Por qué hay que ir? Entrar en las salas del museo es como cambiar de mundo. No de país, ni de continente, ni siquiera de lengua. De hecho, la exposición profundiza en el impacto del panafricanismo en la historia catalana y española y nos revela la presencia de activistas negros en la Barcelona obrera o en el bando republicano de la Guerra Civil. La muestra, entonces, nos hace viajar a otro plano de la realidad que ha existido siempre. Más de quinientos objetos de un centenar de artistas e intelectuales, producidos en África, Europa, América del Norte y América del Sur, nos explican que la historia tiene muchas capas y que no todas aparecen en los libros o en la televisión. Hay relatos censurados y otros que nuestra mirada impregnada de blanquitud no ha sabido ver. Pero las banderas de la primera sala nos reciben con los brazos abiertos y parece que nos digan: ¡bienvenidos a Panáfrica!

Leer más

6. Cristina Iglesias. Pasajes

  • Arte
Cristina Iglesias. Pasajes
Cristina Iglesias. Pasajes
La Pedrera

¿De qué va? Bajo la mirada poética de Cristina Iglesias, una de las artistas más internacionales y respetadas de la escultura contemporánea, La Pedrera se convierte en un bosque laberíntico de paredes vegetales y lagos encantados.

¿Por qué hay que ir? La nueva exposición, organizada por la Fundació Catalunya La Pedrera, sigue la tendencia que ha unido las muestras de este edificio de Gaudí en los últimos meses: la de invitar a un creador a dialogar con el genio modernista a través de nuevos lenguajes artísticos. Esta vez, Iglesias ha transformado los espacios de Gaudí en un recorrido casi hipnótico por materiales, texturas y sombras que juegan con la idea de habitar el espacio. 

Leer más
7. La poesía acaba de empezar

  • Arte
La poesía acaba de empezar
La poesía acaba de empezar
© Fundació Joan Miró. Foto: Pep Herrero

¿De qué va? La Fundació Joan Miró propone una exposición retrospectiva que repasa medio siglo de actividad, pero que también cuestiona cómo se ha construido su historia y qué papel puede desempeñar en el futuro. La muestra parte de una idea clave: la Fundació no comenzó realmente en 1975, sino que es el resultado de un recorrido más largo que se inicia mucho antes y que está estrechamente vinculado con la Transición y la apertura democrática.

¿Por qué hay que ir? El proyecto expositivo, comisariado por Blanca Arias, Martina Millà y Ramon Balcells, se despliega en siete ámbitos y ha sido concebido con un enfoque colaborativo, con la participación de artistas, comisarios e investigadores. El resultado es una mirada poliédrica que evita un único relato y pone en valor la pluralidad de voces que han formado parte de la Fundació a lo largo de los años. El relato incluye documentos de archivo, imágenes y obras clave, pero también propuestas contemporáneas creadas expresamente por cuatro artistas locales a partir del fondo documental del museo.

Leer más

8. Matter Matters. Diseñar con el mundo

  • Arte
  • Diseño
Matter Matters. Diseñar con el mundo
Matter Matters. Diseñar con el mundo
Disseny Hub Barcelona

¿De qué va? ¿Cómo diseñaremos en un mundo donde cada vez habrá más escasez de materias primas? La nueva exposición permanente del DHub intenta responder a esta pregunta. Bajo el nombre Matter Matters. Diseñar con el mundo, la comisaria Olga Subirós hace un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la materia, desde el extractivismo colonial hasta el actual momento de crisis climática. 

¿Por qué hay que ir?  La exposición reúne, en una superficie de 1.000 m², más de 700 piezas de creadores nacionales e internacionales. Algunas son de plena actualidad, mientras que otras provienen de las colecciones históricas del Museo del Diseño. La idea es que entre ellas haya un diálogo para explicar cómo el diseño ha sido un agente clave en las transformaciones del mundo desde que los humanos empezamos a apropiarnos de él.

Leer más
9. IMPERIVM. Històries romanes

  • Arte
  • El Poble-sec
IMPERIVM. Històries romanes
IMPERIVM. Històries romanes
MAC

¿De qué va? El Museu d'Arqueologia de Catalunya es uno de esos espacios que los barceloneses tenemos olvidados y en los que solamente pensamos cuando salimos a dar una vuelta por Montjuic. Pero el MAC lleva años trabajando para recuperar el esplendor del edificio de 1929, y ahora han renovado su exposición permanente, haciéndola brillar al máximo para convertirse en un museo de visita obligada.

¿Por qué hay que ir? La nueva muestra saca a la luz tesoros de época romana y tardo antigua que, hasta ahora, acumulaban polvo en las reservas del museo. Comisariada por Mario Cervera y Arturo de la Oliva, conservadores del MAC, la exposición reúne a más de doscientos objetos (algunos de los cuales constituyen verdaderos tesoros de la arqueología nacional y de la península Ibérica) en un espacio de 1.000 m² y se aproxima al Imperio Romano con la idea de que fue la primera sociedad globalizada de Occidente. 

Leer más
Comprar entrada

Cine

1. La novia!

La novia!
La novia!
Photograph: Warner Bros.

¿De qué va? Un Frankenstein solitario pide ayuda a la doctora Euphronius para conseguir una compañera de vida. Resucitar a una joven asesinada y convertirla en una novia que no encaja en ningún molde será el primer paso para que la relación monstruosa se convierta en una sanguinaria peripecia criminal que acabará en revolución social.

¿Por qué tienes que verla? Por la relectura transgresora y feminista que propone de un clásico del cine de terror como La novia de Frankenstein (1935). La icónica Elsa Lanchester, con aquel peinado rematado por un mechón blanco que es todo un símbolo de la cultura pop, es ahora sustituida por la actriz del momento, una Jessie Buckley recién aterrizada de Hamnet. Dirigida por la también intérprete Maggie Gyllenhaal, la película hace una propuesta narrativa arriesgada: sitúa la trama en el Chicago de los años 30, añade números musicales y convierte al monstruo de Frankenstein (interpretado por Christian Bale) y a su novia en peligrosos émulos de Bonnie & Clyde (o de los Sailor y Lula de Corazón salvaje de David Lynch, o del Joker y Harley Quinn). Junto a la pareja protagonista, el film cuenta con un reparto de lujo: Penélope Cruz, Annette Bening y Jake Gyllenhaal, hermano de la directora. La película de monstruos más inesperada que no sabías que necesitabas.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Maggie Gyllenhaal (EE. UU., 2026). 126 min.

2. Hoppers

Hoppers
Hoppers
Photograph: Courtesy Walt Disney Studios

¿De qué va? Con la intención de parar los pies a una constructora que quiere destruir un bosque y acabar con el hábitat natural de todo tipo de animales, una niña aprovecha una tecnología desarrollada por un grupo de científicos e inserta su mente en el cuerpo de un castor robótico. Esto le permite introducirse en el mundo de las criaturas salvajes y tratar de organizar a la fauna contra los planes agresivos de los promotores inmobiliarios.

¿Por qué tienes que verla? Porque este 2026 apunta a una revitalización de Pixar, no solo con Hoppers, sino también con la quinta entrega de Toy Story (que llegará a las salas el 19 de junio). En este caso, la productora hija de Disney propone una aventura delirante y divertidísima que tiene ciertas semejanzas con Avatar desde una óptica gráfica de guiño cómplice. De hecho, nada mejor que la definición de Pete Docter, el director de Pixar Animation Studios: “Es como una mezcla de Avatar, Misión: Imposible y la serie documental Planeta Tierra. Es un thriller de acción, comedia y espionaje en el que el humor, la emoción y la aventura saltan de la pantalla de manera sorprendente”. Le tomamos la palabra.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Daniel Chong (EE. UU., 2026). 105 min.

3. El mago del Kremlin

El mago del Kremlin
El mago del Kremlin
Photograph: Carole Bethuel © Curiosa Films – Gaumont

¿De qué va? En medio del caos posterior a la caída de la Unión Soviética, un tal Vladímir Putin vive un ascenso fulgurante al poder con la ayuda de un hábil asesor de imagen. Mientras la población rusa se encuentra, de repente, gestionando el libre mercado, la privatización, el consumo y unas nuevas élites económicas y políticas, Putin pisa el acelerador y se lanza de directo a convertirse en el nuevo líder del país.

¿Por qué tienes que verla? Por el prestigio de los nombres vinculados a la película: desde el director francés Olivier Assayas hasta su coguionista a la hora de adaptar el libro de Giuliano da Empoli, el novelista Emmanuel Carrère (autor de El adversario, que también hace un cameo). Pasando por la magnífica pareja protagonista: Jude Law (no tenemos pruebas, pero sí pocas dudas, de la satisfacción del Putin real al saber que lo interpretaba el atractivo actor británico) y un Paul Dano que da vida a Vadim Baranov, narrador del film e figura ficticia inspirada en Vladislav Surkov, uno de los ideólogos de la transición al capitalismo de la Rusia comunista. El gran interés de El mago del Kremlin reside en la mirada que propone sobre las decisiones de Putin en conflictos como la Segunda Guerra de Chechenia o la invasión de Crimea, en ciertas licencias históricas, en un ligero toque de sátira y en la relación entre la historia reciente de Rusia y los cambios geopolíticos globales.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Olivier Assayas (Francia, 2025). 156 min.

4. El último vikingo

El último vikingo
El último vikingo
Den Sidste Viking. Rolf Konow

De qué va? Tras pasar quince años entre rejas, un ladrón sale de la cárcel con un único objetivo: recuperar el dineral que robó en un atraco y que está enterrado en un lugar secreto. El problema es que el único que sabe la ubicación del tesoro es su hermano, que no la recuerda porque ha desarrollado un trastorno mental que, entre otras cosas, hace que se crea que es John Lennon. La aventura de los dos hermanos en busca del dinero les hará topar con un puñado de personajes, cada cual más estrafalario que el anterior.

¿Por qué tienes que verla? Por la exhibición de recursos interpretativos y el carisma de Mads Mikkelsen, inolvidable en éxitos como Otra ronda o Casino Royale. Le acompaña en el reparto Nicolaj Lie Kaas, con quien ya había trabajado en Jinetes de la justicia (2020), la anterior película de Anders Thomas Jensen, también director de este film que propone una mezcla de géneros cautivadora: thriller y sátira negrísima, drama intenso y comedia negra, violencia y ternura. Y, sobrevolándolo todo... el espíritu de los Beatles.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Anders Thomas Jensen (Dinamarca, 2025). 116 min.

5. Pillion

Pillion
Pillion
Credit: Picturehouse

¿De qué va? El atractivo líder de un club londinense de motoristas queer y fetichistas, un macho alfa con todas las letras, se fija en un joven introvertido de vida monótona que aún vive con sus padres. Muy pronto, el chico quedará fascinado por un mundo absolutamente desconocido para él y se embarcará en una relación de absoluta sumisión con el motorista.

¿Por qué tienes que verla? Aunque la premisa argumental dé pie a pensar en un drama retorcido y oscuro, la sordidez del mundo que retrata recibe aquí un tratamiento sorprendente. Porque Pillion (término que alude al asiento trasero de una moto y que, entre los moteros gais, se refiere a quien se sienta en él con una connotación de sumisión) hace saltar por los aires los prejuicios y las dinámicas de poder. Hablamos de entornos BDSM, pero desde una perspectiva mucho más tierna y luminosa de lo que se podría esperar. Obviamente, no es una película para todo el mundo, por el mundo que retrata y por la incomodidad que pueden generar algunas escenas de alto voltaje sexual. Pero sí es una mirada insólita y muy atractiva —obra y gracia del debutante Harry Lighton— a temas como el deseo, los vínculos y la identidad. Otra buena razón para verla es su magnífica pareja protagonista: Alexander Skarsgård y Harry Melling.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Harry Lighton (Reino Unido, 2025). 106 min.

6. Águilas de El Cairo

Águilas de El Cairo
Águilas de El Cairo
Foto: BTEAM Pictures

¿De qué va? Presionado por las altas instancias del país, una estrella del cine egipcio debe aceptar a regañadientes protagonizar una película política favorable al gobierno. Ante las posibles represalias si se niega, el hombre ve que este trabajo le puede abrir el camino para convertirse en una persona poderosa. No contento con eso, también se liará con la esposa del general del ejército que supervisa el proyecto.

¿Por qué tienes que verla? Para completar la trilogía del cineasta sueco de origen egipcio Tarik Saleh, tras las aplaudidas El Cairo confidencial (2017), galardonada en Sundance, y Conspiración en El Cairo (2022), premiada en Cannes. Todas ellas están protagonizadas por el mismo actor, Fares Fares. El hecho de que Saleh provenga del mundo del documental convierte sus películas políticas en radiografías afinadas y críticas del régimen egipcio y de sus juegos de poder. En este caso, utiliza las herramientas del thriller para ofrecer, en realidad, una sátira mordaz que dispara con acierto y sentido del humor.

¿Cuándo se estrena? 13 de marzo.

Dir.: Tarik Saleh (Suecia, 2025). 127 min.

7. La hija pequeña

La hija pequeña
La hija pequeña
Foto: Filmin

¿De qué va? Fatima tiene 17 años, vive en los suburbios de París, es musulmana, buena estudiante, sueña con dedicarse profesionalmente al fútbol y también es lesbiana. Al umbral de la vida adulta, se emancipa de su familia tradicional y se abre al mundo, a nuevos amigos y nuevos amores, mientras se pregunta cómo superar las contradicciones profundas entre su fe, sus sentimientos y sus elecciones vitales.

¿Por qué tienes que verla? Porque es una de las películas europeas del año desde que se presentó en el Festival de Cannes, donde su protagonista, Nadia Melliti, se llevó el premio a la mejor interpretación dando vida a una joven que compagina tres vidas diferentes: en casa, en la calle y por la noche. Los conflictos íntimos de la Fatima de ficción son los de la escritora Fatima Daas, autora de la galardonada novela autobiográfica La última, la más pequeña (publicada por Angle Editorial). Mientras Nadia Melliti se erige como una de las estrellas emergentes del cine francés, la directora Hafsia Herzi se confirma como una de las grandes creadoras europeas actuales. Todo ello al servicio de un relato que reflexiona sobre el choque entre la religión, por un lado, y el deseo y la identidad, por el otro.

¿Cuándo se estrena? 13 de marzo.

Dir.: Hafsia Herzi (Francia, 2025). 106 min.

8. Amarga Navidad

Amarga Navidad
Amarga Navidad
Foto: El Deseo

¿De qué va? Un cineasta (Leonardo Sbaraglia) en plena crisis creativa intenta encontrar la inspiración ante la página en blanco y comienza a escribir sobre un alter ego evidente: otra directora de cine (Bárbara Lennie) que ha dejado las películas por la publicidad. Alimentándose de la realidad en un ejercicio de autoficción que no duda en vampirizar todo lo que le rodea, el guion que desarrolla hablará de la muerte, el duelo, la pérdida, la amistad y la angustia. Las historias del uno y la otra —ficción y realidad situadas en espacios temporales diferentes— se irán alternando con paralelismos vitales que cuestionan los límites morales de la creación artística.

¿Por qué tienes que verla? De entrada, la disfrutaréis si sois seguidores del cine de Pedro Almodóvar. Muchas de sus obsesiones, tanto temáticas como estéticas, forman parte de esta historia con la que el cineasta manchego parece desnudarse casi tanto como en Dolor y gloria (2019). Tomando como punto de partida una canción de Chavela Vargas que comparte título con el film (la añorada cantante mexicana estará muy presente en el relato), Almodóvar propone un triple salto mortal: el personaje de Leonardo Sbaraglia no deja de ser él mismo, como lo es también el personaje de Bárbara Lennie sobre el que escribe el protagonista. Con un reparto de lujo (Victoria Luengo, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez), Amarga Navidad es, sobre todo, una reflexión sobre hasta qué punto la libertad creativa puede justificar la falta de escrúpulos a la hora de convertir a los seres queridos en criaturas de ficción manipulables. Caiga quien caiga.

¿Cuándo se estrena? 20 de marzo.

Dir.: Pedro Almodóvar (España, 2026). 110 min.

9. Altas capacidades

Altas capacidades
Altas capacidades
Foto: BTEAM Pictures

¿De qué va? Cuando, en plena reunión con la dirección de la escuela, una pareja de clase media se entera de que su hijo enseña los genitales a sus compañeros, empieza a planear un cambio de centro educativo. De la pública a la privada y, si de paso eso beneficia los propósitos laborales del padre... miel sobre hojuelas. A partir de aquí, la peripecia de Alicia y Gonzalo pasará por una serie de situaciones que despertarán mil y una contradicciones entre sus valores y sus decisiones.

¿Por qué tienes que verla? Progenitores que proyectan en sus hijos sus frustradas aspiraciones de ascenso social, pequeñas miserias cotidianas, conflictos de clase, chats de padres irritantes y discusiones triviales que esconden prejuicios. Temas muy serios tratados en forma de comedia divertidísima, con un guion jugoso y punzante escrito a cuatro manos entre el director Víctor García León (Vete de mí, Los europeos) y Borja Cobeaga. El reparto está en estado de gracia: Marián Álvarez e Israel Elejalde son los atribulados padres, y un brillantísimo Juan Diego Botto interpreta al superior del padre, un tipo adinerado que les calienta la cabeza para que apunten al niño a una carísima escuela de élite. Los padres y madres que nos leáis os veréis identificados en más de una escena. Y reiréis mucho.

¿Cuándo se estrena? 27 de marzo.

Dir.: Víctor García León (España, 2026). 101 min.

10. Un altre home

Un altre home
Un altre home
Foto: Filmax

¿De qué va? Un nuevo vecino se instala en el piso de enfrente de Marc y Eudald, una pareja estable desde hace seis años. Este hecho aparentemente trivial provoca una especie de clic que despierta dudas y ciertos traumas del pasado que Marc ya creía superados. Este es el punto de partida de una dramedy rodada en catalán, el nuevo largometraje de David Moragas tras la notable A Stormy Night (2020).

¿Por qué tienes que verla? Por la delicadeza y la verosimilitud del retrato de los protagonistas y de los conflictos emocionales que los atraviesan. Además, David Moragas hace un ejercicio interesantísimo: huye de los clichés e integra a una pareja queer en una trama que nunca pone el foco en los estereotipos habituales de aceptación de la propia sexualidad. El cineasta cuenta con un trío protagonista excelente: Lluís Marquès y Quim Àvila como los amantes, con el contrapunto magnífico de Bruna Cusí, reciente ganadora del Gaudí por Frontera. Además, el drama de Un altre home está empapado de un cierto sentido del humor que equilibra la propuesta, con una frase recurrente (“creo que deberíamos follar”) convertida en la solución ideal para todos los males.

¿Cuándo se estrena? 27 de marzo.

Dir.: David Moragas (España, 2026). 100 min.

Música clásica

1. Concentus Musicus Wien

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Concentus Musicus Wien
Concentus Musicus Wien
© Palau de la Música Catalana
Coincidiendo con el décimo aniversario del director de orquesta Nikolaus Harnoncourt, su fundador, la emblemática orquesta barroca austríaca regresa a Barcelona para actuar en el Palau de la Música Catalana, bajo la dirección de Stefan Gottfried. En programa los imprescindibles 'Conciertos de Brandenburgo', seis obras fundamentales, no solo de su autor sinó por extensión de toda la historia de la música. 

2. Martha Argerich + Charles Dutoit

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
Martha Argerich + Charles Dutoit
Martha Argerich + Charles Dutoit
© L'Auditori
La pianista argentina Martha Argerich regresa a Barcelona, donde ha actuado en numerosísimas ocasiones. Esta vez será en el Auditori, en un concierto con la Orchestra della Svizzera Italiana, dirigida por Charles Dutoit. Interpretará el 'Concierto para piano y orquesta nº1' de Ludwig van Beethoven. Además, se podrán escuchar también obras de Maurice Ravel ('Ma mère l’Oye') y Felix Mendelssohn ('Sinfonía nº4 'Italiana''). 
3. Manon Lescaut

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Manon Lescaut
Manon Lescaut
© Gran Teatre del Liceu
La ópera que significó el primer gran éxito en la carrera de Giacomo Puccini se representa en el Gran Teatro del Liceu. Serán un total de seis funciones, en una producció procedente de la Ópera de Frankfurt. Àlex Ollé es el director de escena, mientras el maestro Josep Pons se ocupa de la parte musical. Entre los papeles principales, tenemos las voces de los dos protagonistas: Asmik Grigorian e Iurii Samoilov.

4. Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier
Ciclo de Órgano de la Catedral: Konstantin Reymaier
© Konstantin Reymaier
Entre los meses de octubre y mayo, la Catedral de Barcelona acoge un ciclo de conciertos de órgano, de entrada libre, que protagonizan destacados intérpretes nacionales e internacionales. Uno de los conciertos más esperados es sin duda el que protagoniza el organista titular de la Catedral de San Esteban de Viena, Konstantin Reymaier. El programa, titulado "Transcripciones", incluye piezas de Bach, Mozart y Delalande.
5. Cuarteto Casals

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Cuarteto Casals
Cuarteto Casals
© Pablo Rodrigo Studio
El cuarteto de cuerda integrado por Vera Martínez y Abel Tomàs (violines), Cristina Cordero (viola) y Arnau Tomàs (violonchelo), regresa a la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona, para ofrecer un atractivo concierto en el que destaca la interpretación del últim cuarteto que compuso Franz Schubert. El programa lo completan un cuarteto de Franz Joseph Haydn, además de una pieza de Francisco Coll. 

6. Final del Concurs de Piano Maria Canals

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Final del Concurs de Piano Maria Canals
Final del Concurs de Piano Maria Canals
Palau de la Música Catalana
El Concurso Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona llega al momento culminante, con el concierto final, en el cual los tres finalistas interpretan un concierto para piano y orquesta de repertorio. Como es habitual será la JONC, Jove Orquestra Nacional de Catalunya, el conjunto que los acompañe, dirigida por Manel Valdivieso. Al final de la velada, se harán públicos los nombres de los ganadores de los diferentes premios.
7. Jordi Savall

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Jordi Savall
Jordi Savall
Philippe Matsas
No es muy habitual reunir en un mismo concierto dos obras sinfonicocorales relacionadas con la Semana Santa, como son el oratorio 'Christus am Ölberge' (Cristo en el Monte de los Olivos), de Ludwig van Beethoven; y el oratorio 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' (Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz), de Franz Joseph Haydn. La dirección musical es de Jordi Savall, al frente de un cuarteto de solistas vocales, La Capella Reial de Catalunya y el conjunto orquestral Le Concert des Nations.

8. Pasión según San Mateo

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Pasión según San Mateo
Pasión según San Mateo
©Antoni Bofill
Las pasiones de Johann Sebastian Bach son la mejor banda sonora para estos días de Semana Santa, si nos pensamos en música clásica. Y este año, por suerte, tenemos varias oportunidades para disfrutar de ellas en Barcelona. Es el caso de este concierto de L'Auditori, en el que Philippe Herreweghe dirigirá la monumental 'Pasión según San Mateo' a la orquesta y coro del Collegium Vocale Gent. Una obra extraordinària, en las mejores manos.
Publicidad

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Sinfonía nº 9 de Mahler
Sinfonía nº 9 de Mahler
® Antoni Bofill
'Universo Mahler' es el título de la integral de las sinfonías de Gustav Mahler, que la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, bajo la dirección del maestro Josep Pons, está llevando a cabo estos últimos tiempos. Un reto mayúsculo para cualquier orquesta, que llega a uno de sus puntos culminantes con la integral de la última sinfonía del compositor. Una obra estrenada después de la muerte de Mahler, que está teñida por el dolor de la muerte de Maria, una de las hijas del compositor.
