Los mejores restaurantes y bares de l'Hospitalet de Llobregat

A 20 minutos en metro, l'Hospitalet de Llobregat dispone de restaurantes y bares de todo tipo, menos masificados y más baratos que los de la capital

Poca broma con l'Hospitalet: es la segunda ciudad de Cataluña, una urbe populosa de casi 300.000 habitantes (para nuestros estándares, para China sería una urbanización). Y sin embargo, esquivan muchos de los fastidos del barcelonés medio. Pueden salir a tomar un vermut, cenar unas tapas o comer un menú de mediodía sin tener la inevitable sensación del sablazo casi obligatorio. Tiene bares de tapas de toda la vida con raciones abundantes y sin pamplinas esferificadas, casi a mitad de precio de nuestros antros de moda bendecidos por influencers, y por si fuera poco, también disponen de una escena exuberante de restaurantes latinoamericanos.

Y ¡Disfrutan de todo eso sin colas, sin turistas y casi sin expats! En lugar de morirte de rabia, haz un viaje de 20 minutos en metro a L'H city y a vivir. ¿Dónde comer bien en L'Hospitalet de Llobregat? Aquí tienes una lista exhaustiva con los mejores restaurantes tradicionales y creativos, bares, bodegas, restaurantes de menú y coctelerías de la ciudad hermana de Barcelona.

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