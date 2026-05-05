Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Debut Bar
Foto: Ivan Giménez | Debut Bar
Foto: Ivan Giménez

Los mejores restaurantes y bares de l'Hospitalet de Llobregat

A 20 minutos en metro, l'Hospitalet de Llobregat dispone de restaurantes y bares de todo tipo, menos masificados y más baratos que los de la capital

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
Publicidad

Poca broma con l'Hospitalet: es la segunda ciudad de Cataluña, una urbe populosa de casi 300.000 habitantes (para nuestros estándares, para China sería una urbanización). Y sin embargo, esquivan muchos de los fastidos del barcelonés medio. Pueden salir a tomar un vermut, cenar unas tapas o comer un menú de mediodía sin tener la inevitable sensación del sablazo casi obligatorio. Tiene bares de tapas de toda la vida con raciones abundantes y sin pamplinas esferificadas, casi a mitad de precio de nuestros antros de moda bendecidos por influencers, y por si fuera poco, también disponen de una escena exuberante de restaurantes latinoamericanos.

Y ¡Disfrutan de todo eso sin colas, sin turistas y casi sin expats! En lugar de morirte de rabia, haz un viaje de 20 minutos en metro a L'H city y a vivir. ¿Dónde comer bien en L'Hospitalet de Llobregat? Aquí tienes una lista exhaustiva con los mejores restaurantes tradicionales y creativos, bares, bodegas, restaurantes de menú y coctelerías de la ciudad hermana de Barcelona. 

NO TE LO PIERDAS: Los mejores restaurantes de Barcelona  

Sensación de beber y comer (sin tomaduras de pelo)

Bar Córdoba

  • Española
  • Fuera de Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Córdoba
Bar Córdoba
@ Ivan Giménez

¿De qué va? el Bar Córdoba de L'Hospitalet es el paradigma del bar de tapas sevillano que, en su mejor expresión como aquí, es gloria bendita; encontraréis tapas que son más que un plato entero, como por ejemplo la pantagruélica ración de cazón fresco en adobo o unas tortitas de camarones excelentes. Ir de tapas aquí es preguntarte por qué lo haces en tristes facsímiles del centro a precios que te despeinan. Los hermanos Prieto han mantenido el bar de sus padres, del año 1970, como una esquina de Triana en Pubilla Cases.

¿Y qué se come? Hay de todo, de gran calidad y en raciones gigantescas (¡esos flamenquines!). Pero si hay un plato que ha construido su leyenda, son las bravas, famosas más allá del barrio. Los ingredientes de la salsa son tan secretos como los de la Coca-Cola; solo dos personas de cada generación los han conocido para elaborarla. El ambiente y la clientela son tan populares como la carta. Tienen un segundo local en el centro comercial La Farga (Av. de Josep Tarradellas i Joan, s/n).

Leer más

Bar Bodega Juan Carlos

  • Bodegas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Bodega Juan Carlos
Bar Bodega Juan Carlos
Foto: Time Out Barcelona

¿De qué va? Una bodega abierta a finales de los años 60 que ha permanecido impermeable a las modas, al turismo y a las gildas a 5 euros. Un lugar delicioso, conservado por su dueño como un facsímil, con botas de vino a granel, tragaperras y precios de antes de los JJOO. ¡Cervezas a poco más de 1 euro! ¡Ensaladilla rusa buenísima a 3!

¿Y qué pido? Os sentaréis en una barra que rehúye la nostalgia deliberada: esta bodega sencillamente ha atravesado las décadas en buena forma. Y disfrutaréis de un aperitivo espléndido a base de gildas de aceitunas grandes y conservas bien combinadas, ensaladilla rusa y patatas chips que saben a infancia, antes de que conceptos como vermutería, croqueta de pato a la pekinesa y tortilla de patatas de influenciador corrompieran nuestra vida y nuestro vermut.

Leer más
Publicidad

Cabut del Centre

  • Bares de tapas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Cabut del Centre
Cabut del Centre
Foto: Cabut del Centre

¿De qué va? Si corréis por el centro de L'Hospitalet, tenéis el gusanillo en el estómago, pero no os queréis empachar, tenéis que ir a Cabut del Centre. El local tiene terraza, pero a menudo cuesta encontrar sitio debido a una relación calidad-precio de lo más óptima.

¿Y qué pido? Pintxos fríos como el de ensalada de bogavante y cangrejo, calientes como el de butifarra esparracada con setas y pan de coca o el de chorizo criollo con huevo de codorniz, y tapas para compartir, tentadoras y contundentes, que van de lo clásico –cazón en adobo– a tentaciones como croquetas de cerdo asado y deshilachado. Si os entra hambre y cambiáis de opinión, no sufráis: también hay platos enteros, como capipota, rabo de buey y otros platos más potentes. 

Leer más

Camarón Salsero

  • Ecuatoriana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Camarón Salsero
Camarón Salsero
Foto: Camarón Salsero

¿De qué va? La ecuatoriana es una de las nacionalidades de origen latinoamericano más numerosas de L'Hospitalet. Por ello, la ciudad cuenta con bastantes restaurantes que sirven los platos más emblemáticos de su gastronomía; desde el cebiche hasta el encebollado, la sopa de atún blanco. Uno de los mejores es el Camarón Salsero. 

¿Y qué pido? Platos igual de míticos que los mencionados, pero quizás menos conocidos por nuestros lares, como el hornado (lechón al carbón con mote, tomate, plátano maduro y aguacate) o la guatita, el equivalente a nuestros callos con achiote, cacahuetes, arroz, patata, aguacate y cilantro. El ambiente es totalmente popular; aquí se reúnen grupos de amigos y familias numerosas con ganas de comer mucho y bien. 

Leer más
Publicidad

Carn d'Olla

  • Catalana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Carn d'Olla
Carn d'Olla
Foto: Carn d'Olla

¿De qué va? Junto al lado de la rambla de Just Oliveras hay un bar de barrio con alma roquera, el Carn d’Olla. El nombre ya os da muchas pistas de por dónde va la cosa. Lo habéis acertado: la cosa no va de sushi ni de cebiches. Efectivamente, elaboran cocina de aquí afinada, pero a su manera. 

¿Y qué pido? Hacen variaciones de las recetas de siempre: canelón crujiente de asado con mayonesa de trufa o espuma de crema de Sant Josep, por ejemplo. Tampoco faltan los clásicos: bombas, boquerones, torreznos, mejillas, albóndigas y bacalao con sanfaina. Mención especial para el surtido de croquetas caseras y, en concreto, las de gambas con alioli de gamba (bendita redundancia). Buen ambiente y precios razonables: merece la pena.

Leer más

Celler 1912

  • Bodegas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Celler 1912
Celler 1912
Foto: Celler 1912

¿De qué va? No hay ninguna certeza de que esta bodega del centro histórico de L’Hospitalet, situada en una calle tranquila junto al mercado del Centre, abriera exactamente en 1912 (los archivos que podrían demostrarlo se quemaron), pero que hace más de cien años que funciona nadie lo duda. Aquí se puede comprar vino, cava, licores y vermut y llenar la panza con un excelente surtido de encurtidos y conservas.

¿Y qué se come? Buenos aperitivos, sobretodo. Quizás son las banderillas y las gildas que prepara Oliver, el dueño, lo que más fama le ha dado, pero no paséis por alto las anchoas, compradas en salazón en L’Escala y desaladas artesanalmente. La bodega conserva todo el encanto: botas de vino, pizarra, un mostrador generoso y estanterías llenas hasta arriba de botellas. 

Leer más
Publicidad

Choroní

  • Venezolana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
Choroní
Choroní
Foto: Choroní

¿De qué va? Choroní es un pueblo de la franja costera del estado venezolano de Aragua. Los propietarios de este restaurante familiar son de allí. Aquí, muy cerca de la Sala Salamandra, se dedican a servir algunos de los platos más emblemáticos de su cocina de origen. El eslogan del local es "donde todo el año es verano" y le hace justicia: ambiente distendido y trato cercano.

¿Y cuáles son? Arepas, empanadas, cachapas y platos más contundentes como el pabellón criollo (arroz, ternera desmechada, frijoles, plátano maduro, queso, aguacate y una pequeña arepa). Y ojo a inventos divertidos y sin prejuicios, como sus tequenachos, que son precisamente eso: unos nachos sustanciosos, con frijol negro y pico de gallo, salpicados de trozos de tequeño de queso. O sus patatas bravas caribeñas. No, este no es un lugar para hacer dieta.

Leer más

Debut Bar

  • Catalana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Debut Bar
Debut Bar
Foto: Ivan Giménez

¿De qué va? En 2016, el cocinero Guillem Salazar, formado en la Hofmann, y el camarero Ignasi Redón transformaron una antigua bodega en una casa de comidas: el Debut. Seis años más tarde, la convirtieron en lo que es hoy, un excelente bar donde despachar platillos de temporada para compartir, con una carta de vinos extraordinaria (mayoritariamente catalanes y con alguna etiqueta francesa).

¿Y qué pido? Fiaros de todo. Tienen buenos proveedores (verduras del Prat de Llobregat, fruta del Maresme, carne de Tarragona, pescado de la pescadería del barrio), altas dosis de creatividad pero con los pies en el suelo, y maravillas como los higos con anchoas, los rebozuelos  en escabeche o la oreja de cerdo prensada con chimichurri.

Leer más
Publicidad

L'Artesana de Santa Eulàlia

  • Catalana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
L'Artesana de Santa Eulàlia
L'Artesana de Santa Eulàlia
Foto: Jaume Muñoz

¿De qué va? Estamos ante el spin-off de L'Artesana del Poblenou. En L'Hospitalet han repetido el modelo que los ha llevado a ser toda una institución, pero, por la localización, con un toque más popular y de recetas un poco más tradicionales. Es la misma fórmula que en el Poblenou: desayunos de cuchillo y tenedor (esmorzars de forquilla), menú de mediodía y carta de noche los fines de semana.

¿Y qué pido? Es una cocina catalana directa, pero con un toque de altos vuelos. Todo hecho desde cero, menos esto último, y un bagaje de platos más tradicional que en el Poblenou, con platos como los calamares rellenos de botifarra de perol o un rollo de costilla relleno de setas, igualmente maravillosos. Tanto en Barcelona como en L'Hospitalet, esta gente hace sin duda uno de los mejores menús de mediodía que se encuentran en el área metropolitana.

Leer más

El Cau del Vermut

  • Bares de tapas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
El Cau del Vermut
El Cau del Vermut
Foto: Jaume Muñoz

¿De qué va? Verónica Puig y Gustavo González, emprendedores enamorados de la tapa casera y el buen vermut, reinan en un bar restaurante con "una cocina de tapa casera, donde el 90% está hecho a mano", explica ella. Y desde 2019 han establecido tapas clásicas, como la bomba de L'Hospitalet –melosa, picante, sin empanar– y los boquerones de la casa, marinados con aceite de oliva, lima y mandarina.

¿Solo tapas? Si vas con hambre, hay otras especialidades más contundentes y tradicionales, como un torrezno sensacional y unas albóndigas con sepia de manual. También tienen un rincón vegano con falafel de lentejas con tzatziki y pinchos con seitán y sobrasada veganos, con la mayoría de las elaboraciones preparadas desde cero (¡esto incluye las croquetas!). La bodega es cosa de González, ¡un loco del vermut que ha conseguido reunir más de cien referencias de aperitivos en la carta! 

Leer más
Reservar online
Publicidad

El Sazón de Isabel

  • Mexicana
  • Fuera de Barcelona
  • Crítica de Time Out
El Sazón de Isabel
El Sazón de Isabel
Foto: El Sazón de Isabel

¿De qué va? Isabel Carvajal, la dueña, empezó vendiendo yogures caseros a la comunidad mexicana. Enseguida pasó a preparar salsas y tortillas artesanas, y la demanda no paró de crecer, hasta el punto de que tuvo que buscar un local en L’Hospitalet para consolidar y expandir el negocio. Hoy ya cuenta con un segundo establecimiento en el centro comercial Westfield La Maquinista de Barcelona. En la carta encontraréis una oferta clásica, cien por cien mexicana.  (y eso significa .

¿Y cómo se come? Se come chido, pinche cabrón. Comida muy bien elaborada, a buen precio y muy abundante): quesadillas, tacos, nachos, volcanes, tortas, pozole y birria. Rellenando los diferentes matices del maíz están los guisos más populares del gigante gastronómico: cochinita, pastor, carnitas, mole... Y ojo, ¡que también dispone de torta ahogada! Esa maravilla de bocata de guiso y frijoles que nada en salsa de tomate picante. 

Leer más

Mary Pickford

  • Coctelerías
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Mary Pickford
Mary Pickford
Foto: Mary Pickford

¿De qué va? Mary Pickford es una coctelería clásica y elegante, mármol claro y madera oscura, rincones tranquilos y jazz y blues de fondo. No hay cambios de estado físico en la copa, ni humo ni electricidad (ni hordas de turistas mixológicos con camisetas irónicas de heavy metal que bailan sobre la barra). En las antípodas del cocteleo barcelonés moderno, repleto de ensaladas flotando y combinados a pilas. 

¿Y qué se bebe? Tragos clásicos muy bien hechos, a un precio que, si lo comparas con las casas homólogas en Barcelona, es un regalo. Con un buen whisky sour en la mano, nos preguntamos si, en lugar de tener una visión equivocada de la realidad, lo que tenemos en Barcelona no es una realidad equivocada. También hay buena selección de birra artesana en botella. 

Leer más
Publicidad

Malkoa

  • Bares de tapas
  • Fuera de Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Malkoa
Malkoa
Foto: Malkoa

¿De qué va? Yas y Álex son los propietarios de esta charcutería con espacio de degustación. Gente de morro fino, este es vuestro lugar. Vais a disfrutar de productos artesanos, quesos, ibéricos y embutidos de nivel. Venden carne de la buena, pero también la saben cocinar de manera excelente. 

¿Y qué pido? Los platos estrella, por aclamación popular, son las alcachofas con cecina y foie-gras semicocido y el cachopo de asado de carrillera de ternera, relleno de cecina y queso y napado con su propio jugo. 

Leer más

Masala Chy

  • Cafeterías
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
Masala Chy
Masala Chy
Foto: Masala Chy

¿De qué va? Era cuestión de tiempo que llegaran las cafeterías de especialidad a l'H. ¡Hola, Masala Chy! Al frente está el medellinense Julio César Franco, científico y barista, y el local es, en realidad, un obrador reconvertido en cafetería.

¿Y qué se bebe? Café de especialidad en diferentes formatos, pero la estrella es el chai, disponible tanto en versión latte como tradicional. Detrás del mostrador elabora su Chai Spice Concentrate –un producto natural que facilita su preparación–, que distribuye a diversos locales barceloneses. Para acompañar la oferta líquida, una bollería de calidad, intensamente especiada. 

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.