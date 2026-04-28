Si paseáis por Barcelona y queréis descubrir cuántas tiendas de segunda mano encontráis por la calle, seguramente necesitaréis las dos manos para no contar mal. En los últimos años, el consumo de ropa y productos vintage y de segunda mano se ha disparado, y una práctica que antes no estaba muy bien vista ya hace tiempo que se ha convertido en una característica identitaria de la ciudad y ya ha llegado a las grandes pasarelas. Si queréis encontrar auténticas joyas textiles y practicar un modelo de consumo más lento y consciente con el entorno, no solo podéis visitar las tiendas de la ciudad, sino también los mercados que cada fin de semana se celebran en Barcelona.

Sabemos que rebuscar por los mercados hasta encontrar esa prenda que lleva vuestro nombre no es tarea fácil, y elegir en qué mercados hacerlo aún es más complicado. La ciudad alberga tantos –desde algunos que ya son clásicos en Barcelona hasta otros que acaban de nacer– que saber de todos los que se hacen cada vez es más difícil. Como siempre, para ayudaros a crear vuestra agenda del mes de abril y empezar a pensar en qué mercados no os podéis perder, hemos elaborado una lista con todos los que están programados durante este mes en Barcelona:

- 11, 12 y 13 de abril: Sarrià Market, en la Torre Amat, en la calle Duquessa d'Orleans, 9 (entrada gratis)

- 12 de abril: Viva Vintage, en la calle Buenaventura Muñoz, 6 (entrada: 1 euro)

- 12 y 13 de abril: La Petite Parade, en la calle Corretger, 5 (entrada gratis)

- 13 de abril: Tot a 5 Euros, en la calle Llull, 68 (entrada gratis)

- 13 de abril: Sants Flea, en las Cotxeres de Sants, en la calle de Sants, 79 (entrada: 1 euro)

- 20 de abril: Tot a 1 Euro!, en la Nau Bostik, en la calle Ferran Turné, 11 (entrada: 3 euros)

-20 de abril: El Gran Flea, en la calle Nàpols, 42 (entrada: 2 euros)

- 27 de abril: Los 22 del Market, en la calle Llull, 68 (entrada gratis)

- 27 de abril: La Puça del Clot, en Clot-Aragó, 613 (entrada gratis)

- Cada viernes, sábado y domingo: Il Capo Vintage Market, en la calle Escorial, 121 (entrada gratis)