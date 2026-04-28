Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Churros con Chocolate
FOTO: Sala Apolo | Churros con Chocolate
FOTO: Sala Apolo

Las 15 mejores cosas para hacer este puente en Barcelona

Los planes imprescindibles para disfrutar al máximo de los días festivos

María José GómezRita Roig
Editado por María José Gómez y Rita Roig
Escrito por: Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
Publicidad

Tenemos planes para cada día y para todos los gustos: teatro, estrenos de cine, ver las exposiciones imprescindibles, planes para hacer en familia... Si te quedas en Barcelona, te faltarán horas para hacer todas las propuestas interesantes que hay en la ciudad. Y ojo, algunas son GRATIS (sí, impresionante).

¿Buscas más planes? Aquí tienes las mejores cosas para hacer en Barcelona este mes

 

Viernes 1 de mayo

1. Encontrar joyas en la Feria Internacional del Disco de Barcelona

  • Qué hacer
Encontrar joyas en la Feria Internacional del Disco de Barcelona
Encontrar joyas en la Feria Internacional del Disco de Barcelona
© Ishac Bertran

La Feria Internacional del Disco de Barcelona suma una nueva edición los días 1, 2 y 3 de mayo en la céntrica Estación del Norte. Durante tres días, la Feria del Disco transforma este espacio en un auténtico pastel para los coleccionistas, melómanos y profesionales del sector. La edición de este año reúne cerca de 170 expositores llegados de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Italia, Venezuela, los Países Bajos, el Reino Unido y diversas regiones del Estado español.

Los visitantes encontrarán propuestas y precios para todos los gustos: vinilos de todas las épocas y géneros, CDs, cassettes, libros, revistas, pósters, merchandising musical y ediciones raras o de coleccionista. También habrá promociones exclusivas, como artículos por 1 o 2 euros.

Esta feria, que se celebra desde principios de los años 80, cuenta con la misma organización desde 2003 y se consolida año tras año como la feria más importante de España en su ámbito, situándose entre las mejores de Europa.

Leer más

2. Ver la versión teatral de 'Permagel'

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ver la versión teatral de 'Permagel'
Ver la versión teatral de 'Permagel'
Foto: Sílvia Poch / Espai Texas

No era fácil llevar Permagel a escena con una forma que fuese teatral. Victoria Szpunberg y Albert Pijuan podrían haber tirado por el camino más corto y hacer como la autora, Eva Baltasar, y empezar por el preludio del final y seguir la prosa hasta el capítulo de cierre. Pero afortunadamente se han complicado la vida y han deshecho la novela para rehacerla, para darle la vuelta, con añadidos de presentación de los personajes y una línea temporal clara. Para, en definitiva, transformar un artefacto literario en un artefacto teatral.

Maria Rodríguez Soto asume el reto de encarnar a esta mujer a punto de cumplir los 40, lesbiana, solitaria, con instintos suicidas, tía, hermana e hija. Tampoco es nada sencillo meterse en esta piel, dentro de este mundo, y salir victoriosa. ¿Cómo se interpreta a alguien que quiere matarse, que no soporta a la familia, que no encaja, pero que adora a la sobrina? ¿Cómo se mantiene la mirada, la respiración, cuando te pintas una raya en el brazo por donde querrías que pasara la cuchilla de afeitar? ¿Cuando escarneces a madre y hermana? 

Leer la crítica
Publicidad

3. Admirar más de 40 obras de Matisse sin salir de Barcelona

  • Arte
Admirar más de 40 obras de Matisse sin salir de Barcelona
Admirar más de 40 obras de Matisse sin salir de Barcelona
CaixaForum

Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

Leer más

4. Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans

  • Arte
Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans
Ver Estados Unidos con la mirada de Walker Evans
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

El Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE presenta una colección de uno de los fotógrafos norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y una de las grandes influencias del fotoperiodismo y de la fotografía artística contemporánea: Walker Evans. La exposición puede visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo.

"Mirar fijamente. Es una manera de educar el ojo, y más allá. Mirar fijamente, husmear, escuchar, espiar. Morir sabiendo algo. No estás aquí mucho tiempo". Esta es una de las frases más célebres del artista (procedente de una entrevista publicada en Art in America en 1971), que utilizó la cámara para retratar la vida de la gente de Estados Unidos de mediados del siglo XX y que es considerado uno de los pioneros de la fotografía documental.

Leer más
Publicidad

5. Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona

  • Qué hacer
  • Exposiciones
  • Crítica de Time Out
Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona
Ir a alguna de las mejores exposiciones de Barcelona
CaixaForum

Barcelona está llena de museos y galerías que programan magníficas muestras y actividades. Arte, ciencia, diseño, fotografía, historia... y otras exposiciones curiosas que te sorprenderán. Además, la ciudad también tiene sus calles llenas de obras de arte escondidas en las que quizás nunca te has fijado. ¿Cuáles son las mejores exposiciones de Barcelona ahora mismo? Sean cuales sean tus preferencias, seguro que hay una esperándote en alguna de las salas de la ciudad que te fascinará. Haz vistazo a nuestro listado y decide qué exposición quieres visitar este fin de semana, en solitario cuando salgas de trabajar, cuál es la perfecta para tener una cita o cuáles quieres ver en compañía de tus amigos.

Leer más

Sábado 2 de mayo

1. Disfrutar de los conciertos gratuitos en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet

  • Música
Disfrutar de los conciertos gratuitos en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet
Disfrutar de los conciertos gratuitos en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet
Foto: Maria Caparrós / Festes de l'Hospitalet

Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza y Los Rebeldes son algunos de los grupos y artistas que actuarán gratis en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet de Llobregat. Con Sant Jordi el 23 como pistoletazo de salida y hasta el 26 de abril, la segunda ciudad de Cataluña disfrutará de conciertos, artes escénicas, actos de cultura popular y actividades familiares.    

Las fiestas arrancan en la Rambla Just Oliveras, que se llenará de libros y rosas. Será donde el cineasta Marcel BarrenaEl 47, Mediterráneo–, que creció en l'Hospitalet, leerá, a las 20 h, el pregón de este año. A partir de este momento habrá actividades en varios lugares, como los jardines de Can Sumarro, que acogen el ciclo de música negra Primavera in Black; el parque de la Remunta, donde actuarán Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza, Vera Fauna, Duendes del Parke y Los Rebeldes, que cierran la programación; y la plaza de la Baldosa de Bellvitge, con las Nits de Tributs, dedicadas a El Último de la Fila, Tina Turner, Queen y ABBA.

Leer más

2. Entrar en el mundo de Rocío Quillahuaman en esta expo gratuita

  • Qué hacer
  • Ciudad
Entrar en el mundo de Rocío Quillahuaman en esta expo gratuita
Entrar en el mundo de Rocío Quillahuaman en esta expo gratuita
Instagram (@rocioquillahuaman)

La esencia irónica y los diseños desenfadados de Rocío Quillahuaman llegan al Centre Cívic Urgell con la muestra gratuita 'Querida Barcelona'. Hasta el 5 de mayo, la ilustradora peruana retrata en ella la relación de amor y odio que mantiene con la ciudad desde hace veinte años, una Barcelona que la ahoga y le enciende la creatividad a partes iguales.

El universo creativo de la ilustradora se puede experimentar a través del taller Mi Barcelona, tu Barcelona, el 14 de abril a las 18 h con inscripción previa. A partir de las experiencias de las personas que participen, se construirá un mapa de la ciudad que vaya más allá de las imágenes turísticas ideales de sol y playa.

La artista también destaca en la exposición su documental A Barcelona, que explora la relación que tiene una inmigrante con la ciudad a la que migra.

Leer más
Publicidad

3. Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad
Pasear por algun jardín con encanto de la ciudad
Shutterstock

Barcelona está llena de cosas para hacer, pero también de parques y jardines de todo tipo en los que pasear. Algunos de estos espacios de tranquilidad y naturaleza están un poco escondidos. Por eso os queremos redescubrir los jardines con más encanto de la ciudad. Espacios, en definitiva, donde se respira un ambiente especial o que contienen piezas de arte que son parte de nuestra historia.

Leer más

4. Viajar a Japón con el Ciclo JAPANIMERAMA

  • Cine
  • Animación
  • El Raval
Viajar a Japón con el Ciclo JAPANIMERAMA
Viajar a Japón con el Ciclo JAPANIMERAMA
Cicle JAPANIMERAMA | El meu veí Totoro

Esta primavera nos transportamos a Japón con el JAPANIMERAMA, el nuevo ciclo de la Filmoteca de Catalunya que trae el anime a la pantalla grande. Décadas de historia de este género, que se ha convertido en un fenómeno global, del 1 de abril al 28 de junio.

A través de títulos populares, clásicos y también de menos conocidos, desde los inicios del anime hasta producciones más actuales, este ciclo quiere reivindicar la animación japonesa como una tradición rica y diversa, capaz de conectar con públicos de todas las edades. Porque cuando en Occidente se normalizó la animación para adultos, en Japón ya estaba más que consolidada.

En la FilmoXica, el espacio dedicado a los más jóvenes, también encontramos una programación familiar pensada para acercar este universo a los más pequeños.

Las entradas varían entre los 2 y 4 euros, mientras que los socios de la Filmoteca pueden acceder gratuitamente.

 

Leer más
Publicidad

5. Descubrir la cerámica japonesa de Mako Artigas

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Descubrir la cerámica japonesa de Mako Artigas
Descubrir la cerámica japonesa de Mako Artigas
Palau Robert

El Palau Robert presenta Mako, un proyecto expositivo impulsado por Casa Asia y la Fundación J. Llorens Artigas que rinde homenaje a la diseñadora y ceramista japonesa Mako Artigas. La exposición puede visitarse del 13 de marzo al 7 de junio y ofrece una mirada amplia a más de cincuenta años de trayectoria artística, marcada por la sensibilidad, la materia y el color.

Leer más

Domingo 3 de mayo

21. Bailar sevillanas en la Feria de Abril

  • Arte
  • Arte popular
  • Sant Martí
Bailar sevillanas en la Feria de Abril
Bailar sevillanas en la Feria de Abril
Ajuntament de Barcelona

La Feria de Abril de 2026 celebra su 53ª edición en Barcelona, organizada por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña. Como en años anteriores, el evento tiene lugar en el Parc del Fòrum y se celebra durante nueve días, del 24 de abril al 3 de mayo. Durante este período, la ciudad se llena de ambiente andaluz, con más de un centenar de casetas donde se puede disfrutar de la gastronomía típica, música y espectáculos de flamenco en directo.

Uno de los momentos más esperados es el encendido del pórtico de entrada, que tiene lugar el mismo día de la inauguración, el 24 de abril por la tarde-noche, marcando el inicio oficial de la fiesta. 

Leer más

22. Entrar gratis en los museos de Barcelona

  • Arte
Entrar gratis en los museos de Barcelona
Entrar gratis en los museos de Barcelona
Photograph: Shutterstock

El domingo es un buen día para ir de museos y visitar exposiciones, sean de arte, de fotografía, o de temáticas curiosas. Hay centros que abren gratis el primer domingo de cada mes y otros que ofrecen acceso libre los domingos por la tarde, además de otras franjas de gratuidad que varían según la institución. Si eres amante del arte y de los museos, una exposición es una experiencia por la que estás dispuesto a pagar. Pero si lo que buscas es arrastrar contigo algún amigo o familiar reticente, encontrar museos gratis puede ser un punto a favor para que puedas disfrutar del arte en compañía. Aquí tenéis la lista de instituciones imprescindibles que abren las puertas gratis este día de la semana y otras maneras de visitar museos sin gastar

Leer más
Publicidad

23. Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona

Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona
Probar alguno de los mejores restaurantes de Barcelona
Foto: Ricard Martín

Aquí tienes la lista de los 50 mejores restaurantes de Barcelona, ​​donde encontrarás las direcciones más deliciosas de la ciudad, los mejores lugares donde comer escogidos con cuidado, empirismo y precisión (que hemos ido, ¡vaya!). Esta es una de las mejores ciudades del mundo para comer y beber. La oferta es variada, de calidad, monumental: desde el pequeño bar de tapas de toda la vida, pasando por los restaurantes con estrellas Michelin, la mejor cocina italiana y también sitios donde comer bueno y muy barato.

Leer más

24. Pasear por mejores mercados vintage de abril en Barcelona

  • Qué hacer
  • Ciudad
Pasear por mejores mercados vintage de abril en Barcelona
Pasear por mejores mercados vintage de abril en Barcelona
Foto: Flow Y2K Streetwear Market

Si paseáis por Barcelona y queréis descubrir cuántas tiendas de segunda mano encontráis por la calle, seguramente necesitaréis las dos manos para no contar mal. En los últimos años, el consumo de ropa y productos vintage y de segunda mano se ha disparado, y una práctica que antes no estaba muy bien vista ya hace tiempo que se ha convertido en una característica identitaria de la ciudad y ya ha llegado a las grandes pasarelas. Si queréis encontrar auténticas joyas textiles y practicar un modelo de consumo más lento y consciente con el entorno, no solo podéis visitar las tiendas de la ciudad, sino también los mercados que cada fin de semana se celebran en Barcelona.

Sabemos que rebuscar por los mercados hasta encontrar esa prenda que lleva vuestro nombre no es tarea fácil, y elegir en qué mercados hacerlo aún es más complicado. La ciudad alberga tantos –desde algunos que ya son clásicos en Barcelona hasta otros que acaban de nacer– que saber de todos los que se hacen cada vez es más difícil. Como siempre, para ayudaros a crear vuestra agenda del mes de abril y empezar a pensar en qué mercados no os podéis perder, hemos elaborado una lista con todos los que están programados durante este mes en Barcelona:

- 11, 12 y 13 de abril: Sarrià Market, en la Torre Amat, en la calle Duquessa d'Orleans, 9 (entrada gratis)

- 12 de abril: Viva Vintage, en la calle Buenaventura Muñoz, 6 (entrada: 1 euro)

- 12 y 13 de abril: La Petite Parade, en la calle Corretger, 5 (entrada gratis)

- 13 de abril: Tot a 5 Euros, en la calle Llull, 68 (entrada gratis)

- 13 de abril: Sants Flea, en las Cotxeres de Sants, en la calle de Sants, 79 (entrada: 1 euro)

- 20 de abril: Tot a 1 Euro!, en la Nau Bostik, en la calle Ferran Turné, 11 (entrada: 3 euros)

-20 de abril: El Gran Flea, en la calle Nàpols, 42 (entrada: 2 euros)

- 27 de abril: Los 22 del Market, en la calle Llull, 68 (entrada gratis)

- 27 de abril: La Puça del Clot, en Clot-Aragó, 613 (entrada gratis)

- Cada viernes, sábado y domingo: Il Capo Vintage Market, en la calle Escorial, 121 (entrada gratis)

Leer más
Publicidad

25. Descubrir la figura misteriosa del Maestro de Cabestany

  • Arte
  • Sants - Montjuïc
Descubrir la figura misteriosa del Maestro de Cabestany
Descubrir la figura misteriosa del Maestro de Cabestany
MNAC

¿Por qué este escultor desconocido de época románica ha recibido el sobrenombre de “el Picasso del siglo XII”? En los rostros geométricos con ojos expresivos del Maestro de Cabestany, y en la desproporción y los volúmenes impactantes de sus esculturas, reside todo aquello que desde el presente hemos sabido denominar modernidad.

En pleno románico, las obras del Maestro de Cabestany poseían un estilo característico que lo diferenciaba de sus coetáneos. Por ello, aunque conocemos pocos detalles de la vida de esta figura, su trabajo ha sido reconocido desde la Toscana hasta el Mediodía francés, pasando por Cataluña y Navarra.

Con esta exposición, el MNAC rinde homenaje al escultor más célebre del románico catalán partiendo de la incorporación reciente de nuevas piezas al museo; concretamente, fragmentos que formaban parte de la portada de mármol del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por tanto, la muestra se centra en la construcción del mito de la abadía de Rodes, un espacio único, destino de peregrinaje, vinculado a un paisaje ancestral y a la antigua Roma.

El Maestro de Cabestany escogió aquel lugar para realizar su obra maestra, lo cual nos dice mucho de las pasiones que movían al misterioso escultor, quien admiró a los antiguos e imitó sus técnicas para crear un lenguaje visual muy disruptivo para el siglo XII.

Pero siglos después de que Cabestany viera su gran trabajo hecho realidad, Sant Pere de Rodes se convirtió en una ruina. Por este motivo, el primer ámbito de la exposición no comienza en la Edad Media, sino en el siglo XIX, después de que el monasterio sufriera un proceso de destrucción y dispersión en el que la gran portada fue vandalizada y quedó repartida por el mundo. No obstante, de esa ruina, los catalanes hicieron un símbolo de la recuperación de la memoria patrimonial del país.

Un segundo espacio profundiza en la edad de oro del monasterio medieval y su estrecha vinculación con Roma, en un momento en que la abadía aspiraba a ser un "segundo San Pedro del Vaticano" y sus reliquias y leyendas atraían a peregrinos. En este tramo de la exposición se puede admirar una reconstrucción hipotética de la portada original, de más de diez metros de altura, que reflejaba esa voluntad de prestigio mediante el uso de mármoles antiguos de Carrara y el Proconeso.

Para terminar, el MNAC aborda la “modernidad” de Cabestany y su afán de mirar hacia atrás. A través de la comparación directa con sarcófagos romanos y paleocristianos, el visitante puede observar cómo el escultor imitaba técnicas clásicas, como el uso del trépano o el corte diédrico de los rostros, para innovar artísticamente. Esta mirada se complementa con el proyecto "Los Ojos de la Historia", que emplea nuevas tecnologías para hacer vivir al espectador espacios y momentos pasados del conjunto monumental.

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.