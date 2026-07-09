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Barcelona

Can Pineda
Foto: Can Pineda | Can Pineda
Foto: Can Pineda

Los mejores bares y restaurantes del Clot

Los 14 mejores lugares para comer y beber en el barrio

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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El Clot es uno de los diez barrios que forman el distrito de Sant Martí y también uno de los más antiguos de Barcelona. Un apunte de toponimia: en la Edad Media se conocía como Clotum Melis (es decir, 'hoyo de la miel') y, de hecho, su nombre actual hace referencia a las tierras de cultivo situadas en zonas bajas que, durante siglos, abastecieron a la ciudad de alimentos. Historiadores e historiadoras nos explican que alrededor del Rec Comtal abundaban las huertas y los molinos. Con un pasado tan estrechamente ligado a la gastronomía, es imposible no comer bien aquí.

Nuestra selección

Puede que el carácter popular del barrio empiece a verse un poco amenazado por la gentrificación —al fin y al cabo, Poblenou está a un paso—, pero eso no impide que El Clot siga siendo uno de los mejores rincones de Barcelona para descubrir bares de toda la vida, bodegas, cocina de autor y restaurantes de gastronomía local e internacional que aún conservan el auténtico espíritu de barrio.

¡NO TE LO PIERDAS! Lo mejor de la calle Clot

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Bodegas y bares

Bodega Sopena

  • Sant Martí
Bodega Sopena
Bodega Sopena
Ivan Moreno

Qué es: Desde hace más de 40 años, esta bodega es la reina de la plaza del Mercat del Clot y siempre ha funcionado más como tienda que como bar: venden vinos y licores a granel, vino embotellado, cavas y cervezas de la tierra. Unas pocas sillas dan fe de que también se puede disfrutar del vino in situ, acompañado de alguna conserva para el vermut. Nadie diría que, a según qué horas, esto se llena hasta los topes.

Por qué nos gusta: Porque la Sopena es un templo dedicado al culto de los mejillones, los berberechos y otras conservas, además del vermut de calidad. También tienen cervezas artesanas, chorizo de León y quesos exquisitos. ¡Merece mucho la pena!

Dónde: Clot, 5

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Bodega Carol

  • Bodegas
  • El Clot
  • Crítica de Time Out
Bodega Carol
Bodega Carol
© Ivan Gimenez

Qué es: En 2015, Alberto Moyano, experto en 'bodeguismo' y propietario de la Bodega Montferry de Sants, recuperó con mucho acierto esta antigua taberna. Su lema es: "¡Que no falte de ná!". Y así es: aquí encontrarás embutidos ibéricos, una barra repleta de quesos exquisitos, torreznos que volverían loca a Paquita Salas, albóndigas, cecina... y, para acompañarlo, cerveza bien fría, rebujito, calimocho y mucho buen humor.

Por qué nos gusta: Por su esencia castiza, por sus paredes llenas de llaveros de hace mil años, porque es un punto de encuentro para jóvenes y mayores que huele a bar de barrio de toda la vida y por su terracita.

Dónde: Aragó, 558

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Celler Panotxa

  • Bodegas
  • El Clot
Celler Panotxa
Celler Panotxa
Foto: Celler Panotxa

Qué es: Panotxa es un bar de vinos y tapas que abrió a finales de 2019, tomando el relevo del mítico Celler Ca la Paqui tras la jubilación de sus propietarios. Impulsado por David Huerta y Sandra Agudelo, conserva el espíritu de una bodega de barrio, pero con altas dosis de rock y heavy metal. Murales, vinilos, pósteres y objetos de coleccionista llenan el local mientras suenan Metallica, AC/DC, Kortatu u Obús (a un volumen razonable). ¡Ah! Y tiene terraza.

Por qué nos gusta: Nos flipan sus tapas, pinchos, quesos, embutidos, conservas y platos más elaborados, como las navajas con emulsión de sus propios jugos. Para beber, encontraréis una interesante selección de vinos, cavas, champanes y un vermut elaborado en exclusiva para la casa.

Dónde: Sant Joan de Malta, 53

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Bar La Mànega

  • El Clot
Bar La Mànega
Bar La Mànega
Foto: Bar La Mànega

Qué es: La Mànega es, probablemente, uno de los bares más queridos del Clot: un negocio familiar con tres generaciones de historia y una clientela fiel del barrio. Esteve Abell, nieto de la propietaria, se encarga de mantener la esencia original del local. Sirven cocina tradicional elaborada con producto fresco de mercado y de temporada, además de una completísima selección de bocadillos a precios populares.

Por qué nos gusta: Por su ambiente de bar de toda la vida, el trato cercano y platos como los callos con 'cap i pota', los caracoles picantes o las tortillas. También por su terraza, perfecta para desayunar, tomar el vermut o comer al aire libre.

Dónde: Mercat del Clot – Plaça del Mercat, 26

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Casa Pepi

  • Bares de tapas
  • El Clot
  • Crítica de Time Out
Casa Pepi
Casa Pepi
Foto: Casa Pepi

Qué es: Casa Pepi es un bar de tapas del grupo de restauración Amicks (Nardi, Pimentel, Sr. Antúnez, etc.), pensado para que tanto la gente del barrio como los visitantes se sientan como en casa. Su carta actualiza los grandes clásicos de los bares de toda la vida con una mirada contemporánea. Encontraréis cositas catalanas, andaluzas y gallegas pasadas por el filtro Amicks.

Por qué nos gusta: Porque eleva la cocina popular sin perder su esencia. Nos encantan su ensaladilla rusa con piparra, los soldaditos de bacalao, los huevos rellenos, la oreja a la gallega con romesco y la presa ibérica con patata emmascarada.

Dónde: Sèquia Comtal, 7

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Imperdible

  • Bares de vinos
  • El Clot
Imperdible
Imperdible
Foto: Imperdible

Qué es: ¿Pensabáis que El Clot estaba al margen de las modas? Pues os equivocabáis. El barrio también ha sucumbido al atractivo de los vinos de mínima intervención. Imperdible es un bar Hi-Fi especializado en vinos naturales, donde la selección de vinos, la propuesta gastronómica —con platillos para compartir, como las alcachofas confitadas, el taco de panceta o el steak tartar, además de postres caseros— y la música tienen la misma importancia.

Por qué nos gusta: Por su programación habitual de DJ, su excelente sistema de sonido y su ambiente melómano.

Dónde: Clot, 71

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Restaurantes de cocina local

Can Pineda

  • Sant Martí
Can Pineda
Can Pineda
Foto: Can Pineda

Qué es: Abierta desde 1904, esta bodega-restaurante es uno de los grandes templos del producto catalán en Barcelona. Can Pineda juega en otra liga: una cocina de alto nivel, moderna y contenida, que sitúa el mejor producto en el centro de cada plato. Un clásico profundamente arraigado al barrio y que, todavía hoy, sigue siendo bastante desconocido fuera de sus fronteras.

Por qué nos gusta: Por mil motivos, pero nos quedamos con uno: la cazuela de sepias pequeñas de costa con butifarra negra, espárragos y ajos tiernos (o habitas baby, cuando es temporada). Una receta tan bien ejecutada que se deshace en la boca. Merece una ovación.

Dónde: Sant Joan de Malta, 55

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La Margui

  • Catalana
  • El Clot
  • Crítica de Time Out
La Margui
La Margui
Foto: La Margui

Qué es: Abierto en 1968, es el restaurante del Orfeó Martinenc del Clot. Esto significa que podrás comer rodeado de figuras del imaginario festivo catalán, dragones, cabezudos, carrozas y, sobre todo, de las Abelles y el Pork del Clot. El comedor, amplio y luminoso, cuenta con paredes de cristal y vistas al anillo verde de Glòries. Pero su gran atractivo es la cocina: entre semana ofrecen un menú de mediodía muy recomendable, con diez primeros y diez segundos (16,50 euros), elaborados con buen producto y mucho cuidado.

Por qué nos gusta: Por el trato cercano y amable, y porque acompaña el ritmo del barrio: desayunos de tenedor por la mañana, menú de mediodía y tapas con karaoke por la noche.

Dónde: Meridiana, 97

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Restaurantes de cocinas foráneas

Il Palato

  • Italiana
  • El Clot
Il Palato
Il Palato
Foto: Il Palato

Qué es: En 2022, Lorenzo Belloni (ex Sartoria Panatieri) y Giuliano Ciaramitaro abrieron un pequeño local que combina tienda gourmet y espacio donde comer algo al momento. Encontrarás embutidos como prosciutto, finocchiona, mortadela, porchetta o pastrami; quesos como parmesano, Fiore Sardo, Taleggio, Primo Sale o burrata; y focaccias, con una receta diferente cada mes. Para acompañarlo, Spritz, cervezas artesanas y vinos italianos. De postre, un tiramisú casero o un espectacular coulant de chocolate con corazón de pistacho. Todo ello, además, con un Solete Repsol.

Por qué nos gusta: Por tres motivos: la calidad excepcional de sus productos; el menú de mediodía, disponible de martes a viernes por 12 euros, con focaccia y bebida incluidas; y su agradable terracita, el lugar ideal para practicar el dolce far niente.

Dónde: Clot, 100

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La Fame

  • Italiana
  • El Clot
La Fame
La Fame
Foto: La Fame

Qué es: La Fame es un pequeño restaurante italiano capitaneado por el romano Gabriele Munari y el sardo Federico Perrotti. Inspirados en las recetas de sus nonnas, elaboran pasta fresca cada día y sirven especialidades como los supplì, los culurgiones y otras propuestas más creativas. Entre semana ofrecen un menú de mediodía por 13,50 euros.

Por qué nos gusta: Por la autenticidad de su cocina italiana, la calidad de la pasta fresca elaborada en su obrador, sus precios asequibles y una terraza perfecta para alargar la sobremesa con un buen Spritz.

Dónde: Consell de Cent, 621

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La Clote del Clot

  • Taberna
  • El Clot
La Clote del Clot
La Clote del Clot
Foto: La Clote

Qué es: La Clote es una pizzería familiar que apuesta por los ingredientes de temporada, la proximidad y la creatividad. ¿Una pizza de fricandó? Pues sí, y funciona. Su especialidad son las pizzas artesanas, elaboradas con harina italiana Petra, disponibles enteras o por porciones, con opciones vegetarianas y veganas. La carta también incluye pasta, ensaladas, hamburguesas, menú de mediodía y postres caseros.

Por qué nos gusta: Por la originalidad de sus pizzas, su ambiente de barrio, sus precios asequibles y porque todo se elabora en la casa.

Dónde: Clot, 49

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Muysca

  • Colombiana
  • El Clot
Muysca
Muysca
Foto: Muysca Barcelona

Qué es: Muysca es, sin duda, uno de los mejores restaurantes de cocina colombiana de Barcelona. El chef Johnattan Arias reinterpreta el recetario tradicional de su país con producto local y una mirada contemporánea. En la carta encontraréis empanadas, carimañolas, arepas, cebiche y platos tan emblemáticos como la posta negra cartagenera o el chicharrón.

Por qué nos gusta: Por la calidad de su cocina, el equilibrio entre tradición y creatividad y unos postres memorables, como la mousse de chocolate con Milo. El brunch de los domingos es otro buen motivo para visitarlo.

Dónde: Clot, 135

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Tutu Vietnamese Cuisine

  • Vietnamita
  • Barcelona
Tutu Vietnamese Cuisine
Tutu Vietnamese Cuisine
Foto: Tutu Vietnamese Cuisine

Qué es: Tutu es EL restaurante vietnamita del Clot. Su carta reúne clásicos como los rollitos, el bocadillo 'banh mi' o la sopa 'pho', pero también especialidades menos conocidas, como el arroz al estilo de Ho Chi Minh o la sopa picante de Huế. Todo se elabora con producto fresco y pequeños toques de temporada.

Por qué nos gusta: Por la autenticidad de su cocina, el cuidado con el que elaboran cada plato y una carta de bebidas que va más allá de la cerveza vietnamita, con café vietnamita, refrescos caseros y otras especialidades.

Dónde: Clot, 31

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Restaurantes creativos

Lanto

  • Cocina creativa
  • El Clot
  • Crítica de Time Out
Lanto
Lanto
Foto: Lanto

Qué es: En una esquina de la Meridiana, Ricardo García y Rika Nakahori han creado un restaurante donde todo se elabora desde cero, desde el pan y los cruasanes hasta la mantequilla con cilantro. Al mediodía ofrecen un menú gourmet de cinco platos por 20,50 euros y, por la noche, un menú degustación por 42 euros. Su cocina combina técnica, creatividad y producto con una ejecución impecable. Muy recomendable.

Por qué nos gusta: Por su excelente relación calidad-precio y el talento de Ricardo García, formado en restaurantes con estrella Michelin de París, Londres, Barcelona y Dinamarca. Platos como los shiitake con mayonesa de carbón y pecorino demuestran que la alta cocina puede estar al alcance de todos.

Dónde: Valencia, 646

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