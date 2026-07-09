El Clot es uno de los diez barrios que forman el distrito de Sant Martí y también uno de los más antiguos de Barcelona. Un apunte de toponimia: en la Edad Media se conocía como Clotum Melis (es decir, 'hoyo de la miel') y, de hecho, su nombre actual hace referencia a las tierras de cultivo situadas en zonas bajas que, durante siglos, abastecieron a la ciudad de alimentos. Historiadores e historiadoras nos explican que alrededor del Rec Comtal abundaban las huertas y los molinos. Con un pasado tan estrechamente ligado a la gastronomía, es imposible no comer bien aquí.

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Puede que el carácter popular del barrio empiece a verse un poco amenazado por la gentrificación —al fin y al cabo, Poblenou está a un paso—, pero eso no impide que El Clot siga siendo uno de los mejores rincones de Barcelona para descubrir bares de toda la vida, bodegas, cocina de autor y restaurantes de gastronomía local e internacional que aún conservan el auténtico espíritu de barrio.

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