Qué es: Desde hace más de 40 años, esta bodega es la reina de la plaza del Mercat del Clot y siempre ha funcionado más como tienda que como bar: venden vinos y licores a granel, vino embotellado, cavas y cervezas de la tierra. Unas pocas sillas dan fe de que también se puede disfrutar del vino in situ, acompañado de alguna conserva para el vermut. Nadie diría que, a según qué horas, esto se llena hasta los topes.
Por qué nos gusta: Porque la Sopena es un templo dedicado al culto de los mejillones, los berberechos y otras conservas, además del vermut de calidad. También tienen cervezas artesanas, chorizo de León y quesos exquisitos. ¡Merece mucho la pena!
Dónde: Clot, 5