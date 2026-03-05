Un buen ramen siempre apetece, por eso os proponemos volver a algunos de los sitios de Barcelona donde mejor lo preparan. Esta sopa es un plato de cocina asiática que requiere mucho más oficio y dedicación que planchar y acumular elementos. Es cocina popular que se sirve y se come rápido, pero se hace a fuego lento, y se disfruta como una delicia. Es un bol de caldo casero –a menudo de pollo y cerdo, o también de diversos tipos de marisco y pescado seco– que se aliña con 'tares' (salsas o sabores, definen el estilo de cada especialidad, y pueden llevar soja, miso, etc.) y donde flotan fideos de trigo que se comen en comunión con 'toppings' como tocino, huevo marinado o bambú.
Un día nos tostamos al sol y al siguiente toca buscar las botas de agua y la manga larga en el armario. A veces, lo que apetece es quedarse en casa. Pero otras veces hay que ponerle buena cara al mal tiempo, así que os proponemos un montón de ideas para que sigáis disfrutando de Barcelona aunque llueva. Planes culturales, gastronómicos, para hacer en familia o en solitario. Poneos la capucha, y a la calle... o no.
