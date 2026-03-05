Suscríbete
Barcelona

Vista de Barcelona
Shutterstock | Vista de Barcelona
Shutterstock

11 ideas para un día de lluvia en Barcelona

Que la lluvia no os estropee el día. ¡Aquí tenéis ideas para poner la mejor cara al mal tiempo!

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Un día nos tostamos al sol y al siguiente toca buscar las botas de agua y la manga larga en el armario. A veces, lo que apetece es quedarse en casa. Pero otras veces hay que ponerle buena cara al mal tiempo, así que os proponemos un montón de ideas para que sigáis disfrutando de Barcelona aunque llueva. Planes culturales, gastronómicos, para hacer en familia o en solitario. Poneos la capucha, y a la calle... o no.

No te lo pierdas: Los mejores planes para hacer este fin de semana

1. Comer y sudar a la japonesa

  • Japonesa
Comer y sudar a la japonesa
Comer y sudar a la japonesa

Un buen ramen siempre apetece, por eso os proponemos volver a algunos de los sitios de Barcelona donde mejor lo preparan. Esta sopa es un plato de cocina asiática que requiere mucho más oficio y dedicación que planchar y acumular elementos. Es cocina popular que se sirve y se come rápido, pero se hace a fuego lento, y se disfruta como una delicia.  Es un bol de caldo casero –a menudo de pollo y cerdo, o también de diversos tipos de marisco y pescado seco– que se aliña con 'tares' (salsas o sabores, definen el estilo de cada especialidad, y pueden llevar soja, miso, etc.) y donde flotan fideos de trigo que se comen en comunión con 'toppings' como tocino, huevo marinado o bambú. 

Leer más

2. Ponerte al día con las series

  • Cine
Ponerte al día con las series
Ponerte al día con las series
Foto: Movistar Plus +

Seamos realistas: cuando Barcelona se pone gris y el cielo escupe agua, lo de "pasear bajo la lluvia" solo queda bien en las pelis. En la vida real, salir implica acabar con los pies como sopas y un paraguas que se suicida en la primera ráfaga de viento. Quedarse en casa viendo una serie no es ser un ermitaño, es ser un estratega del confort. Es el placer de ver a los personajes sufrir dramas intensos mientras tú solo sufres porque se te ha acabado el cocteleo. Es el único momento de la semana en el que tu única interacción social es darle al botón de Siguiente episodio antes de que Netflix te juzgue preguntando si sigues ahí. ¡Claro que sigo aquí, el sofá me ha absorbido y es maravilloso!

Leer más
3. Entrar en calor en un spa

  • Qué hacer
Entrar en calor en un spa
Entrar en calor en un spa
Foto: Spa

Ir a un spa en un día de lluvia es el hack definitivo de bienestar: mientras fuera todo es caos y charcos, tú flotas en un oasis de silencio. Es cambiar el ruido de la ciudad por el de las burbujas y el frío por el vapor. Un refugio donde el mal tiempo es, por fin, la excusa perfecta para desconectar del mundo.

Leer más

4. Pedir comida exquisita a domicilio

Pedir comida exquisita a domicilio
Pedir comida exquisita a domicilio
Foto: Potstöt

No te culpamos si no te apetece salir a comer fuera... Con este tiempo, nada mejor que el calor del hogar. Y lo mejor es que el delivery, con la oferta actual, ya no es solo confort, sino una forma de descubrir bares y restaurantes que quizá nunca habríais visitado, probar nuevos platos y disfrutar de sabores distintos sin salir de casa. Desde lo rápido y casual hasta lo cuidado y sofisticado, hoy prácticamente todo llega directo a vuestra puerta, listo para disfrutar. Hablamos de pizzas con masas perfectas, kebabs llenos de sabor, hamburguesas jugosas y bocadillos premium, pero también de opciones más ligeras o pensadas para intolerancias alimentarias, platos de alta cocina y sushi exquisito. En esta lista encontraréis de todo: para todos los gustos y bolsillos. 

Leer más
5. Sumergirte en una exposición

  • Qué hacer
  • Exposiciones
  • Crítica de Time Out
Sumergirte en una exposición
Sumergirte en una exposición
La Pedrera

Aprovechad para visitar alguno de los museos o galerías de la ciudad. Amantes de la pintura, la fotografía, la escultura y del arte en general: ¡aquí tenéis una selección de las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en Barcelona! Sean cuales sean tus preferencias, seguro que hay una esperándote en alguna de las salas de la ciudad que te fascinará. Haz vistazo a nuestro listado y decide qué exposición quieres visitar este fin de semana, en solitario cuando salgas de trabajar, cuál es la perfecta para tener una cita o cuáles quieres ver en compañía de tus amigos.

Leer más
7. Ver una peli familiar bajo la manta

  • Cine
Ver una peli familiar bajo la manta
Ver una peli familiar bajo la manta
Photograph: Warner Bros. Pictures

Hay pocas cosas más placenteras en la vida que sentarse en el sofá, coger una mantita y disponerse a ver una peli de buen rollo, de esas que, no importa las veces que la hemos visto, siempre nos ponen de buen humor. En esta lista encontraréis 51 películas perfectas para ver en familia. Hemos puesto un poco de todo: clásicos, dibujos animados, películas de princesas Disney, niños de los 90... ¡y todo lo que podáis imaginar!

Leer más

8. O ver una película en una pantalla grande (de verdad)

  • Cine
O ver una película en una pantalla grande (de verdad)
O ver una película en una pantalla grande (de verdad)
Foto: Cine Aribau

¿Te escuecen los ojos de todos los reels que ya has visto ¿No tiene buen libro a mano? Ir al cine es una alternativa magnífica para un día lluvioso. Aquí tenéis los estrenos más sonados que llegan este mes a la cartelera: 'Blockbusters', cine de autor, comedias alocadas, musicales y mucho más, para ver sólo en pantalla grande y con un gran bol de palomitas. ¡Hay para todos los gustos! Y si no quieres salir de casa, siempre puedes husmear nuestra lista de las 50 mejores películas catalanas de la historia. Seguro que las podrás encontrar en alguna plataforma.

Leer más
9. Ponerte bajo los mejores techos

  • Qué hacer
Ponerte bajo los mejores techos
Ponerte bajo los mejores techos
Foto: Pere de Prada / Museu Marítim

Si te gusta caminar bajo la lluvia, te animamos a visitar algunas de las joyas arquitectónicas de Barcelona mientras paseas por Barcelona: solo tienes que mirar arriba para descubrir la arquitectura de la ciudad, llena de iconos modernistas. Si observamos con detalle encontramos una gran cantidad de edificios interesantes: templos góticos, los restos de la ciudad del siglo XIX, los ejercicios de modernidad de la primera mitad del siglo XX y proyectos contemporáneos, que albergan museos, escuelas, hoteles. Edificios de estilos y usos muy variados, pero que definen la fisonomía de Barcelona. 

Leer más

10. Buscar refugio en los libros

  • Tiendas
Buscar refugio en los libros
Buscar refugio en los libros
Foto: Finestres

¿Te has terminado lo que estabas leyendo y ya tienes ganas de hincarle el diente a nuevas páginas? ¿Sufres por si no te llenan tanto como el volumen que tan feliz te ha hecho durante incontables horas antes de ir a la cama? No te apures y manos a la obra, aquí te ofrecemos soluciones en forma de novedades cien por cien recomendables.  Espacios donde encontrar los mejores libros de la temporada en un entorno privilegiado. Espacios donde los libros acompañan una historia arquitectónica. Hay algunas que abren incluso el domingo.

Leer más
11. Olvidarte del mundo con música en directo

  • Música
Olvidarte del mundo con música en directo
Olvidarte del mundo con música en directo
Foto: Eugènia Güell / Time Out Barcelona

Ya puede llover o caer un meteorito: cuando asistes a un concierto que te hace vibrar olvidas todo lo que ocurre fuera de la sala. Cada mes visitan nuestra ciudad artistas de todos los estilos y géneros musicales: nosotros elegimos los imprescindibles. ¡No los dejes escapar! Y si estás cansado de los recintos como el Palau Sant Jordi o las salas como Apolo y Razzmatazz, también te recomendamos espacios donde ver 'jam sessions', 'open mics', comedia y otros espectáculos. 

Leer más
