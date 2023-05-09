El Putxet i el Farró, Sarrià, Sant Gervasi-La Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, Les Tres Torres, Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes. Casi 20 km² de Barcelona donde la Diagonal es menos una avenida que una frontera sociológica. Este distrito asciende hacia Collserola y vive cómodamente alejado del caos y de las hordas de turistas del centro. Aquí encontraréis calles tranquilas, parques, jardines impecables, mansiones tras frondosas vallas, colegios privados, coches de alta gama, 'nannies' empujando carritos de bebé y vecinos con segunda residencia en la Cerdanya o la Costa Brava. Pero, más allá de los tópicos y de una prosperidad que parece heredada, la zona esconde una de las escenas gastronómicas más atractivas de Barcelona.

Nuestra selección

Bares, bodegas, cafeterías y restaurantes para todos los bolsillos. Cocina local e internacional, locales de barrio donde tapear y mesas con estrella Michelin, vermuts sin pretensiones y cartas de vinos enciclopédicas. Con y sin Borjas y Pititas. Con y sin jerséis anudados a los hombros. Pero siempre con buenos motivos para cruzar la Diagonal.

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