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Barcelona

Chandigarh Cafe (Sarrià-Sant Gervasi)
Scott Chasserot | Chandigarh Cafe (Sarrià-Sant Gervasi)
Scott Chasserot

Los mejores bares y restaurantes de Sarrià - Sant Gervasi

Los 37 mejores lugares para comer y beber en el distrito

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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El Putxet i el Farró, Sarrià, Sant Gervasi-La Bonanova, Sant Gervasi-Galvany, Les Tres Torres, Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes. Casi 20 km² de Barcelona donde la Diagonal es menos una avenida que una frontera sociológica. Este distrito asciende hacia Collserola y vive cómodamente alejado del caos y de las hordas de turistas del centro. Aquí encontraréis calles tranquilas, parques, jardines impecables, mansiones tras frondosas vallas, colegios privados, coches de alta gama, 'nannies' empujando carritos de bebé y vecinos con segunda residencia en la Cerdanya o la Costa Brava. Pero, más allá de los tópicos y de una prosperidad que parece heredada, la zona esconde una de las escenas gastronómicas más atractivas de Barcelona.

Nuestra selección

Bares, bodegas, cafeterías y restaurantes para todos los bolsillos. Cocina local e internacional, locales de barrio donde tapear y mesas con estrella Michelin, vermuts sin pretensiones y cartas de vinos enciclopédicas. Con y sin Borjas y Pititas. Con y sin jerséis anudados a los hombros. Pero siempre con buenos motivos para cruzar la Diagonal.

NO TE LO PIERDAS: Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Bares, bodegas y cafeterías

Bambarol

  • Sarrià - Sant Gervasi
Bambarol
Bambarol
Ivan Giménez

Ferran Maicas (exSaüc, con experiencia en elBulli y El Celler de Can Roca) está al frente de este bar de tapas, impulsado por dos exjefes de cocina del Saüc, que reivindica la cocina bien hecha.

La propuesta gira en torno a platillos del recetario catalán elaborados con producto de temporada y una técnica de nivel Michelin. Se empieza con tapas clásicas muy bien ejecutadas y se puede continuar con platos más creativos, como las vieiras con papada y espárragos. La carta es breve, pero muy afinada, con especial atención al producto y a la ejecución, además de una cuidada selección de vinos.

Dónde: Santaló, 20

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Bar Bocata

  • Bares de tapas
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bar Bocata
Bar Bocata
Foto: Bar Bocata

Bar Bocata 1 —con Quim Crespo y Oriol Fernández al frente, Sofia Roda en sala y Lucas Urmeneta en cocina— abrió en 2024 en la esquina de Travessera de Gràcia con Balmes y tardó muy poco en convertirse en uno de los locales de moda de la ciudad. Su propuesta combina bocadillos elaborados, desayunos de tenedor, un menú del día (15,50 euros) y cenas basadas en platillos clásicos con un giro contemporáneo. Entre los imprescindibles destacan el pincho de tortilla, especialmente jugoso, los macarrones y el capipota.

Los tardeos y las pop-ups atraen a un público joven y animado, donde no es raro coincidir con influencers, rostros conocidos o algún jugador del Barça. Bar Bocata 2 se encuentra en el Eixample Dreta (Av. Diagonal, 343).

Dónde: Travessera de Gràcia, 86

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Bar Bruno

  • Sarrià - Sant Gervasi
Bar Bruno
Bar Bruno
Foto: Bar Bruno

Inaugurado a finales de 2025, Bar Burno se mueve entre la bodega de barrio y la cafetería de especialidad. Su carta es breve, pero con dos propuestas bien diferenciadas: por la mañana, tostadas y café de especialidad; a la hora del vermut, gildas, mejillones en escabeche, patatas fritas, embutidos nacionales e italianos, quesos locales y franceses, además de un par de postres. Uno de los grandes éxitos de la casa es el pan de masa madre con queso Comté y mantequilla casera, un bocado que ha conquistado a la clientela. Tampoco conviene pasar por alto su excelente selección de vinos.

El local es pequeño, sencillo y acogedor. No tiene terraza, pero sí una pequeña barra exterior y un banco para disfrutar del aperitivo al aire libre.

Dónde: Sant Eusebi, 14

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Bar Fàbula

  • El Putget i Farró
Bar Fàbula
Bar Fàbula
Foto: Bar Fàbula

Vanesa Zorzoli y Santiago Macías, responsables de La Brillantina (ya cerrado, una lástima), tienen Fàbula junto con el chef Pedro Colombatti, un proyecto centrado en bocadillos originales y cocina informal con sello propio.

En la carta encontraréis tapas clásicas como croquetas de pollo braseado y de setas, ensaladilla con bonito o tortilla de patatas hecha al momento, además de siete bocadillos que van desde el bikini elevado con mantequilla de hierbas hasta propuestas más creativas como el de panceta, calabacín en miso y manzana. Destaca especialmente su sándwich de milanesa de black angus con ‘maiokimtxi’, uno de los hits del local. Café de especialidad colombiano y vinos naturales. Abierto todo el día y con servicio de delivery.

Dónde: Ronda del General Mitre, 243

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Bar Gañán

  • Sarrià - Sant Gervasi
Bar Gañán
Bar Gañán
Foto: Bar Gañan

Este bar nace con la voluntad de ser un 'bar de siempre'. ¿Cómo lo consigue? Con una carta corta, directa y bien ejecutada; conservas y platos fríos, platillos, huevos, pescado y marisco. En otras palabras: gildas, boquerones, cap i pota, pincho de tortilla, calamares a la andaluza, macarrones gratinados, etc. También existe la opción de pedir medias raciones.

Uno de los eslóganes del local es, al mismo tiempo, toda una declaración de intenciones: 'Un gañán nunca cena en casa'. La propuesta culinaria es clásica, mientras que el interiorismo es moderno. En la terraza se está de maravilla. De los mismos responsables de Bar Galán y Maggiorata.

Dónde: Mandri, 32

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Bar Omar

  • Sant Gervasi - Galvany
Bar Omar
Bar Omar
Foto: Bar Omar

Abierto en 2016 y bajo la dirección del chef Omar Díaz, este es un lugar ideal para los amantes del tapeo, de los platillos tradicionales y de los buenos vermuts. El ambiente es distendido y la propuesta culinaria, gamberra y creativa.

Con una cocina a la vista, ofrece elaboraciones mediterráneas para compartir como la croqueta de pollo César, el torrezno con sriracha y limón o la oreja a la brasa con salsa brava, además de platillos como el magret de pato salvaje con peras o el onglet de ternera con puerros confitados y salvia.

Dónde: Amigó, 34

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Bar Tomás de Sarrià

  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bar Tomás de Sarrià
Bar Tomás de Sarrià
Foto: Bar Tomàs

Todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo lo dice y probablemente todo el mundo lo seguirá diciendo: aquí se sirven las mejores patatas bravas de Barcelona. Puede parecer una afirmación rotunda para una tapa tan omnipresente, pero lo que está claro es que ocupan un lugar destacado entre las imprescindibles de la ciudad. Las patatas, de corte irregular, se fríen en aceite de oliva hasta quedar perfectamente doradas y se sirven con una generosa salsa, más cercana a un alioli que a una brava tradicional. Son muchos los que se desplazan hasta Sarrià solo para probarlas.

Pero en Tomàs hay mucho más que bravas: anchoas, boquerones, croquetas de pollo y unas buenas jarras de cerveza completan una oferta que nunca falla.

Dónde: Major de Sarrià, 49

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Bodega Josefa

  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bodega Josefa
Bodega Josefa
Foto: Bodega Josefa

La centenaria Bodega Josefa, en el barrio de El Farró, ha sido durante décadas un punto de encuentro para culés y vecinos, con una estética popular casi de película y una sólida tradición de desayunos y menú de mediodía. Tras varias etapas de cierre y reapertura, volvió a la vida en 2026 de la mano de Oriol Lagé (exchef de Ot) y Santi Olivella (ex Cata 1.81), dos veteranos de la cocina creativa que ahora apuestan por un proyecto de barrio.

La propuesta mantiene el espíritu de bodega con una carta disponible durante todo el día: bocadillos para desayunar, vermuts, tapas como la morralla frita o las croquetas, y platos como albóndigas al estilo stroganoff, capipota, fricandó de morro de cerdo o macarrones con butifarra del perol. Las noches de fútbol siguen siendo sagradas, con cerveza bien tirada y el ambiente de siempre.

Dónde: Saragossa, 86

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Bodega Molina

  • Sarrià
Bodega Molina
Bodega Molina
Foto: Bodega Molina

El Grup Confiteria asumió el reto de recuperar el espíritu de la antigua y mítica Xarcu de la plaza Molina, un local con mucha historia en el barrio, y lo hizo con éxito. Bodega Molina conserva la esencia de una bodega tradicional, pero con una mirada contemporánea tanto en la decoración como en la propuesta gastronómica. En otras palabras, respeta el legado mientras actualiza el formato.

La carta reúne tapas y platillos gourmet como los macarrones de la abuela, las albóndigas con sepia, el steak tartar ahumado con yema de huevo y piparra o los huevos fritos con sobrasada de Mallorca, además de varias tortillas. Es un lugar pensado para disfrutar a cualquier hora del día, con la posibilidad de comer tanto en el interior como en la terraza.

Dónde: Plaça Molina, 1

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Colmado Carpanta

  • Tiendas
  • Sarrià
Colmado Carpanta
Colmado Carpanta
Foto: Colmado Carpanta

Colmado Carpanta es el proyecto de Guillem Pico y Adrián López, dos amigos de toda la vida unidos por la pasión por la buena comida y el sentido del humor. El nombre homenajea al personaje Carpanta, símbolo del hambre eterna, y aquí la filosofía es justo la contraria: que nadie se vaya con hambre ni insatisfecho.

Empezó como una tienda de platos para llevar de cocina tradicional, de chup-chup y comida de toda la vida, con platos reconfortantes y generosos como croquetas, tortillas, pollo asado, macarrones o guisos clásicos. Les ha funcionado de maravilla y ahora también cuentan con un espacio de degustación con mesas para comer al momento o disfrutar de vermuts antológicos.

Dónde: Passeig de Sant Joan Bosco, 51

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Restaurantes: cocinas locales

Àbac

  • Cocina creativa
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Àbac
Àbac
Foto: ABaC

Jordi Cruz ofrece una experiencia sofisticada y sorprendente en este restaurante aclamado con tres estrellas Michelin. En el ABaC, queda patente que el chef ha dedicado muchos años a perfeccionar su arte culinario, dominando tanto la técnica como el producto con excelencia.

Con una visión que combina la cocina internacional con los sabores mediterráneos, el restaurante ofrece un único menú degustación (295 euros) de dieciséis platos y cuatro postres que cambia según la temporada e incluye elaboraciones tan sugerentes como el Bloody Mary 'on the rocks' a la italiana o la vela de brasa con pan negro. El comedor ofrece un ambiente casi de ensueño, y el recorrido hasta la sala atraviesa la cocina. ¿Queréis saludar a los chefs? Podéis hacerlo.

Dónde: Av. del Tibidabo, 1

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Amaica

  • Sarrià
Amaica
Amaica
Foto: Amaica

Esta casa de comidas sigue sus propias reglas culinarias. En los fogones, el talentoso chef Carlos Salvador, con experiencia en Mugaritz, Alkimia y Gresca, combina ingredientes de forma sorprendente y deliciosa. Basta con ver platos como la chistorra cocinada en sidra con yema curada, que se acompaña en la carta de croquetas de cocido, buñuelos de bacalao y berenjena con emmental.

En sala, David Grau asegura un servicio impecable y explica los detalles del menú de noche (45 euros), donde se exploran recetas tan sorprendentes como el rollito de primavera de calçots y cacahuetes o la papada asada con naranja.

Dónde: Bertrand i Serra, 11, local 1

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Avenir

  • Catalana
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Avenir
Avenir
Foto: Avenir

Roger Viñas en cocina y Chesco Salrach en sala forman un tándem insuperable. Siguiendo el lema de alta cocina popular, reinterpretan platos clásicos de la cocina de fonda, como el capipota, los garbanzos con caldo y los mar y montaña. El espíritu lúdico y las sorpresas impregnan muchas de las propuestas, que muestran una clara vocación innovadora.

La carta, con una orientación conceptual hacia la cocina de autor, se renueva constantemente, con un menú de mediodía (32,50 euros) y tres menús de noche (69,50, 77,50 y 84,50 euros), que incluyen platos como las albóndigas de cordero con apionabo sedoso y trufa o el tartar de ternera escalibada con milhojas de chuletón y wasabi. Destaca la selección de vinos y cavas, especialmente los de DO catalana.

Dónde: Avenir, 72

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Barra Alta

  • Gastropubs
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Barra Alta
Barra Alta
FOTO: Maria Dias

El Barra Alta, fundado por el veterano chef Daniel Roca, encarna el valor de la autenticidad culinaria. La palabra honestidad cobra todo su sentido en una carta que prioriza la calidad de los ingredientes y el conocimiento de sus limitaciones. Roca y el joven talento Cèsar Guillem apuestan por una creatividad moderada, ofreciendo platos con un toque de originalidad sin alejarse demasiado de los clásicos.

Las croquetas, especialmente las de ceps con velo de panceta ibérica Casalba, son una auténtica delicia, al igual que su plato estrella, el cap i pota con bacalao Perelló confitado en aceite de oliva virgen. También ofrecen dos menús degustación con especialidades tan sublimes como la xocolatada con aceite y sal (54 y 65 euros).

Dónde: Laforja, 11

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Barra Oso

  • Sarrià - Sant Gervasi
Barra Oso
Barra Oso
Foto: Barra Oso

Barra Oso, abierto a principios de 2026, es el nuevo proyecto de Óscar Álvarez, con experiencia en Fismuler, Molino de Pez y Mesa Lobo. El concepto gira en torno a una cocina casera, directa y divertida, pensada para compartir y sin elaboraciones excesivamente complejas.

En la carta encontramos platos como el sándwich crujiente de callos y morro con allada, el calamar de costa con guiso de tendones, garbanzos y coles de Bruselas, o la contramuslo de pollo tipo KFC con salmuera, tempura picante, salsa tártara y ensalada de hierbas con ponzu y huevas de trucha. Un centenar de vinos (muchos servidos por copas), estética industrial, cocina abierta, barra, reservado y tocadiscos.

Dónde: Muntaner, 248

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Coure

  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Coure
Coure
Foto: Coure

Coure se ha convertido en un referente de la cocina creativa de la ciudad gracias a los ingredientes de calidad trabajados magistralmente por el chef Albert Ventura. El servicio de sala, atento y profesional, enriquece aún más la experiencia culinaria de este establecimiento gastronómico moderno.

Entre los entrantes destacan la croqueta de pollo cremosa o las alcachofas con tartar de atún. Como principales, mollejas de ternera con gnocchi y limón o el boeuf bourguignon, entre otros. La barra, con capacidad para diez comensales, es más informal que el restaurante, pero igualmente acogedora y refinada, perfecta para una velada animada. Sin duda, un lugar al que siempre es un auténtico placer volver.

Dónde: Ptge. de Marimon, 20

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Fonda Balmes

  • Catalana
  • Sarrià - Sant Gervasi
Fonda Balmes
Fonda Balmes
Foto: Fonda Balmes

Cocina catalana clásica con Josep Maria Masó en los fogones y Alfred Romagosa en sala. El proyecto apuesta por una cocina de memoria, basada en el recetario doméstico y el producto de proximidad del campo, el mar y la huerta, trabajado con precisión. Uno de sus elementos más distintivos es el carro de sala, heredado del mítico restaurante Drolma (ya cerrado), que se lleva hasta la mesa para terminar algunos platos en directo delante del cliente.

En la carta encontrarás platos como el bacalao 'esqueixat', los fideos a la cazuela con gamba roja o el calamar relleno con butifarra del Perol. La ratafía, el cava y el vermut tienen una presencia destacada en la coctelería.

Dónde: Balmes, 175

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Hofmann

  • Cocina creativa
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Hofmann
Hofmann
Foto: Hofmann

El restaurante que lleva el apellido de Mey Hofmann mantiene la estrella Michelin desde 2004. Su propuesta se centra en la alta gastronomía catalana con un toque innovador. La carta refleja un gran dominio culinario con platos tan delicados y creativos como el tartar de calamar con butifarra negra y del perol o el arroz ahumado con huevas de trucha de río. Ofrecen cuatro menús, algunos al mediodía y otros degustación por la noche.

Los postres son auténticas obras de arte. Un ejemplo es el cremoso de yuzu, pera osmotizada, chiffon, espuma de limoncello y helado de limón. Su fantástica pastelería en El Born (Flassaders, 44) también merece una visita.

Dónde: Granada del Penedès, 14

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Hisop

  • Cocina creativa
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Hisop
Hisop
Foto: Hisop

El chef Oriol Ivern encabeza el restaurante Hisop desde 2001 y ofrece una propuesta culinaria que combina tradición y contemporaneidad. Con una estrella Michelin, presenta una cocina catalana clásica que, al mismo tiempo, revisita cocciones e ingredientes desde nuevas perspectivas.

Esta fusión se hace evidente en platos tan singulares como el caldo de calçots con nabo y whisky o la romescada de trufa con almejas y café. Tanto en carta como en el menú degustación (95 euros), se pueden descubrir delicias como las mollejas con sepionets y col o la bullabesa de salmonete con erizos de mar e hinojo. En sala y cocina, el equipo demuestra un alto nivel de profesionalidad y atención al detalle.

Dónde: Ptge. de Marimon, 9

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Incorrecte

  • Catalana
  • Sant Gervasi - La Bonanova
  • Crítica de Time Out
Incorrecte
Incorrecte
Foto: Incorrecte

Buena cocina, pocos formalismos y precios contenidos definen Incorrecte, abierto en Sant Gervasi en 2024 con la voluntad de revitalizar esta zona por encima de General Mitre. El chef Pons vuelve a Barcelona tras pasar por Mastines del Penedès, con entusiasmo pero también con sensatez. Al frente de un restaurante con espíritu de barrio —de la zona alta— apuesta por una cocina creativa que mira alto, pensada para un público fiel que no siempre busca un menú degustación.

La 'incorrección' se traduce en dar un toque personal al recetario tradicional, con platos de mar y montaña como los mejillones en escabeche con papada ibérica o los calamarcitos rellenos de butifarra del perol.

Dónde: Cerignola, 11

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Restaurantes: cocinas foráneas

UMO Àlex Vall

  • Japonesa
  • Sarrià - Sant Gervasi
UMO Àlex Vall
UMO Àlex Vall
Foto: UMO Àlex Vall

El jovencísimo Àlex Vall trabajó durante siete años codo con codo con el chef Hideki Matsuhisa, propietario del estrellado Koy Shunka, y también pasó una temporada en Japón. Allí adquirió todo el bagaje necesario para abrir en Barcelona un restaurante que fuera a la vez casa, cocina y espacio de estudio, donde los comensales se sintieran más invitados que clientes. Eso es UMA: una barra que se convierte en mesa compartida para toda la clientela, once privilegiados. Jordi Paz, su mano derecha, y él mismo cocinan delante de los clientes las propuestas del día; brasa, sushi, protagonismo del pescado y solo producto de temporada.

Umos es el sótano, un espacio donde tomar un whisky o un sake cómodamente en el sofá mientras suena el tocadiscos. Es necesario reservar.

Dónde: Reus, 25

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Jara Sushi Omakase

  • Japonesa
  • El Putget i Farró
  • Crítica de Time Out
Jara Sushi Omakase
Jara Sushi Omakase
Foto: Jara Sushi Omakase

Jara Sushi Omakase, abierto en agosto de 2024 en El Putxet, es uno de los restaurantes de sushi más destacados de la ciudad. Los hermanos chilenos Robby y Jonathan Jara, procedentes de la alta hostelería, han apostado por un concepto centrado exclusivamente en el sushi en frío. Jonathan, formado en Japón tras una larga trayectoria en Londres, ofrece una cocina basada en la técnica, la precisión y el respeto por el producto.

El local, con una barra para 14 comensales y una estética elegante dominada por el negro, permite seguir en directo la elaboración de los platos. Son maestros de los nigiris, la vieira japonesa y el chutoro, así como de sashimis, makis y uramakis de alto nivel. El menú omakase incluye once pases fríos equilibrados, refinados y ligeros.

Dónde: Pàdua, 108

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Sensato

  • Japonesa
  • El Putget i Farró
  • Crítica de Time Out
Sensato
Sensato
Foto: Carles Allende

Es una barra de sushi minimalista con ocho sillas por servicio y una lista de espera de tres meses, a la que solo se puede reservar a través del móvil. Su nombre juega con el apellido del chef, el itamae Ryuta Sato, que emprendió este proyecto personal junto a Aya Sato.

La apuesta es por un omakase radical, es decir, un único menú con una secuencia de piezas adaptadas al calendario de ingredientes y a la disponibilidad del mercado, que puede variar a diario. Desde ostras ahumadas hasta hígado de rape, gunkan de atún con huevo de codorniz y nigiris de dorada y gamba roja, cada propuesta es una sorpresa de alto nivel que se puede maridar con una selección impecable de sakes y vinos. Entre sus fans hay grandes chefs de la ciudad.

Dónde: Septimània, 36

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L’Italiano Perso

  • Italiana
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
L’Italiano Perso
L’Italiano Perso
Foto: L'Italiano Perso

L’Italiano Perso es una pequeña trattoria concebida por el propietario de Mantequerías Pirenaicas, abierta en 2023. La carta es breve e va directa al grano.

Encontraréis un puñado de entrantes y platos de pasta (entre 13,60 y 18,50 euros): amatriciana, carbonara, pesto de pistachos, zozzona, lasaña a la boloñesa y ravioli de setas. Los ejecutan todos muy bien, pero quizá, por ser una opción poco habitual en las cartas de restaurantes italianos de la ciudad, te recomendaríamos probar la zozzona, a medio camino entre la amatriciana y la carbonara.

Dónde: Homer, 18

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La Balmesina

  • Pizza
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
La Balmesina
La Balmesina
© Iván Moreno

Esta pizzería gourmet, abierta en 2017, está impulsando una nueva dirección en el mundo de la pizza moderna. Max Morbi defiende una filosofía innovadora y pone el énfasis en la textura de la masa. A pesar de la herencia italiana, exploran nuevas ideas y rompen con las convenciones. Ofrecen dos opciones de masas madre con harina ecológica y una larga fermentación, garantizando una digestión más ligera: la clásica, bien crujiente; y la de espelta integral, deliciosa.

Entre las pizzas, destacan la Calabria, con tomate, burrata, ‘nduja, aceitunas y albahaca, y creaciones especiales como la Baruca, con base de crema de calabaza, fondue de parmesano, avellanas y variedad de setas.

Dónde: Balmes, 193

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Lombo

  • Italiana
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Lombo
Lombo
Foto: Lombo

Este restaurante italiano, sofisticado pero a la vez informal, es la creación de Eugeni De Diego y su pareja, Ana Alvarado, antigua pastelera de elBulli. El establecimiento desprende un espíritu hedonista, aunque mantiene un alto grado de rigor: toda la pasta fresca es elaborada artesanalmente por el propio equipo y destaca con opciones como los ñoquis caseros con mantequilla y salvia, los espaguetis al bronce con almejas y los pappardelle con ragú de ossobuco.

Bajo la dirección del chef sardo Andrea Ortu, las recetas se ejecutan con un toque personal, siguiendo las ideas de De Diego, que busca realzar los sabores y aligerar los platos sin necesidad de reinventarlos por completo.

Dónde: Moliné, 1

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Mina

  • Italiana
  • Sarrià
Mina
Mina
Foto: Mina

L’Oliviero, en Jacopo y en Ricky son tres amigos del norte de Italia que, después de tomar buena nota en las cocinas maternas, se profesionalizaron en otras de Londres y París. Finalmente, aterrizaron en Barcelona y abrieron Mina: un cruce entre una osteria contemporánea y una neo-taberna. ¿Pizza y pasta? No exactamente.

Aquí encontraréis producto italiano de calidad, influencias internacionales, técnica de alta cocina y una buena dosis de creatividad, siempre guiada por la temporada. Traducido en platos: el puerro confitado con pesto de rúcula, scamorza y el risotto de codorniz, calabaza y setas. La carta de vinos es un viaje por el mundo: Italia, Cataluña, España y Francia, pero también Austria, Alemania, Grecia y Croacia.

Dónde: Casanova, 262

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Mae

  • Cocina creativa
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Mae
Mae
Foto: Fran Urrútia

Los platos con sentido y sensibilidad definen la propuesta de Mae, un restaurante de primer nivel con una estrella Michelin dirigido por el chef catalán Germán Espinosa (ex Fonda España), el chef colombiano Diego Mondragón (ex Celler de Can Roca, ABaC y Fonda España) y la restauradora costarricense Mariella Rodríguez.

Con gran libertad, con un pie aquí y otro en América Latina, practican el concepto de 'glocalismo' gastronómico, una fusión que da vida a creaciones como el aguachile de manzana, pescado ahumado y coliflor, el bacalao con coco y guisantes y la costilla de cerdo con plátano macho. La parte técnica también es destacada, con cocciones a baja temperatura, guisos esferificados, espumas y criofiltrados.

Dónde: Sant Elies, 22

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